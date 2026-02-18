Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ

Các gam màu xanh lá luôn có khả năng đưa ta trở về với sự tươi mới và tràn đầy sức sống của mùa xuân. Xuất hiện trên những thiết kế truyền thống như áo dài, áo bà ba hay những thiết kế cách tân, sắc xanh vẫn giữ được vị trí riêng ngập tràn hơi thở mùa xuân.

Tà áo dài truyền thống trong sắc xanh lá

Những thiết kế áo dài sắc xanh lá mang hơi thở trẻ trung của mùa xuân. Áo dài truyền thống dáng suông, chất liệu voan mỏng nhẹ giúp người mặc thoải mái. Sắc xanh lá tươi tắn, dễ dàng tôn lên làn da trắng ngần của người diện ẢNH: @MUL.STUDIOS

Những phụ kiện đơn giản như chiếc túi xách cầm tay nhỏ gọn kết hợp cùng giày mũi nhọn cùng tông không chỉ làm dịu sắc xanh rực rỡ mà còn giúp bộ trang phục thêm phần sang trọng ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Sắc xanh rêu phù hợp cho những quý cô muốn mang phong cách trưởng thành. Áo dài suông kết hợp tay dài loe nhẹ vừa giữ nét kín đáo của áo dài cổ điển vừa tăng tính nữ tính. Hoa văn thêu loang màu với những mảng màu sắc độ khác nhau, chỉ cần phối thêm một đôi giày đế bệt hoặc xăng đan dễ dàng giúp bộ trang phục giữ được nét truyền thống mà vẫn thoải mái khi di chuyển ẢNH: @M.O.C.STOREE

Hơi thở tươi mới trong những chiếc áo yếm thướt tha

Những chiếc áo cổ yếm nhuốm màu thời gian nay đã được làm mới trong những thiết kế với sắc xanh lá chủ đạo. Chiếc áo yếm sắc xanh pastel cách điệu với phần cổ được thiết kế tựa vòng ngọc trai ấn tượng, phom dáng suông gợi nhớ đến vẻ đẹp truyền thống ẢNH: SUMIRE STORE

Những họa tiết thêu thanh nhã trên nền lụa xanh, tôn lên nét duyên dáng của người mặc ẢNH: SUMIRE STORE

Sự xuất hiện của xanh cốm trên kiểu áo cổ yếm mang lại nét đẹp tràn đầy năng lượng những ngày đầu xuân. Thiết kế với những tầng bèo xếp chồng tạo sự thanh thoát, áo cổ yếm tôn lên bờ vai thanh mảnh của người mặc. Họa tiết hoa nhỏ được thêu tinh tế trên chiếc áo yếm góp phần tăng nét sang trọng ẢNH: @CALEELILOU.STUDIO

Chuyển sắc xanh trên những thiết kế áo bà ba nhẹ nhàng

Những sắc độ xanh khác nhau khi được đặt cạnh nhau có thể tạo nên chiều sâu thú vị. Lựa chọn set trang phục áo bà ba cách tân màu xanh mint mang sắc thái tươi sáng, nổi bật trên nền chất liệu gấm nhẹ bóng ẢNH: @M.O.C.STOREE