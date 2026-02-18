  • An Giang
Thời trang 24/7

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/02/2026 20:00 GMT+7

Sắc xanh lá, biểu tượng của sự sống và khởi đầu mới đang trở thành gam màu nổi bật trong những thiết kế truyền thống mùa xuân năm nay.

Các gam màu xanh lá luôn có khả năng đưa ta trở về với sự tươi mới và tràn đầy sức sống của mùa xuân. Xuất hiện trên những thiết kế truyền thống như áo dài, áo bà ba hay những thiết kế cách tân, sắc xanh vẫn giữ được vị trí riêng ngập tràn hơi thở mùa xuân.

Tà áo dài truyền thống trong sắc xanh lá

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 1.

Những thiết kế áo dài sắc xanh lá mang hơi thở trẻ trung của mùa xuân. Áo dài truyền thống dáng suông, chất liệu voan mỏng nhẹ giúp người mặc thoải mái. Sắc xanh lá tươi tắn, dễ dàng tôn lên làn da trắng ngần của người diện

ẢNH: @MUL.STUDIOS

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 2.

Những phụ kiện đơn giản như chiếc túi xách cầm tay nhỏ gọn kết hợp cùng giày mũi nhọn cùng tông không chỉ làm dịu sắc xanh rực rỡ mà còn giúp bộ trang phục thêm phần sang trọng

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 3.

Sắc xanh rêu phù hợp cho những quý cô muốn mang phong cách trưởng thành. Áo dài suông kết hợp tay dài loe nhẹ vừa giữ nét kín đáo của áo dài cổ điển vừa tăng tính nữ tính. Hoa văn thêu loang màu với những mảng màu sắc độ khác nhau, chỉ cần phối thêm một đôi giày đế bệt hoặc xăng đan dễ dàng giúp bộ trang phục giữ được nét truyền thống mà vẫn thoải mái khi di chuyển

ẢNH: @M.O.C.STOREE

Hơi thở tươi mới trong những chiếc áo yếm thướt tha 

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 4.

Những chiếc áo cổ yếm nhuốm màu thời gian nay đã được làm mới trong những thiết kế với sắc xanh lá chủ đạo. Chiếc áo yếm sắc xanh pastel cách điệu với phần cổ được thiết kế tựa vòng ngọc trai ấn tượng, phom dáng suông gợi nhớ đến vẻ đẹp truyền thống

ẢNH: SUMIRE STORE

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 5.

Những họa tiết thêu thanh nhã trên nền lụa xanh, tôn lên nét duyên dáng của người mặc

ẢNH: SUMIRE STORE

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 6.

Sự xuất hiện của xanh cốm trên kiểu áo cổ yếm mang lại nét đẹp tràn đầy năng lượng những ngày đầu xuân. Thiết kế với những tầng bèo xếp chồng tạo sự thanh thoát, áo cổ yếm tôn lên bờ vai thanh mảnh của người mặc. Họa tiết hoa nhỏ được thêu tinh tế trên chiếc áo yếm góp phần tăng nét sang trọng

ẢNH: @CALEELILOU.STUDIO

Chuyển sắc xanh trên những thiết kế áo bà ba nhẹ nhàng

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 7.

Những sắc độ xanh khác nhau khi được đặt cạnh nhau có thể tạo nên chiều sâu thú vị. Lựa chọn set trang phục áo bà ba cách tân màu xanh mint mang sắc thái tươi sáng, nổi bật trên nền chất liệu gấm nhẹ bóng

ẢNH: @M.O.C.STOREE

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ- Ảnh 8.

Hàng khuy tròn chạy dọc thân áo mang lại nét trang nhã, đi cùng quần lụa xanh rêu tạo hiệu ứng chuyển sắc ấn tượng

ẢNH: @M.O.C.STOREE

 

xanh lá sắc xanh Áo dài Áo cổ yếm Áo bà ba du xuân

