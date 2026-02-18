Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ

Sắc xanh lá, biểu tượng của sự sống và khởi đầu mới đang trở thành gam màu nổi bật trong những thiết kế truyền thống mùa xuân năm nay.
Các gam màu xanh lá luôn có khả năng đưa ta trở về với sự tươi mới và tràn đầy sức sống của mùa xuân. Xuất hiện trên những thiết kế truyền thống như áo dài, áo bà ba hay những thiết kế cách tân, sắc xanh vẫn giữ được vị trí riêng ngập tràn hơi thở mùa xuân.
Tà áo dài truyền thống trong sắc xanh lá
Hơi thở tươi mới trong những chiếc áo yếm thướt tha
Chuyển sắc xanh trên những thiết kế áo bà ba nhẹ nhàng