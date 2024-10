Sao quốc tế nổi bật với thời trang Việt trên thảm đỏ Hollywood

Việc các ngôi sao quốc tế như Janet Yang, Rachael Harris, Keltie Colleen Knight... chọn thời trang Việt trên thảm đỏ Hollywood làm nức lòng giới mộ điệu Việt.

Janet Yang xuất hiện ấn tượng tại sự kiện thời trang danh giá Academy Museum Gala 2024 ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngay sau chương trình, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã chia sẻ hình ảnh đẹp lên Instagram cá nhân và gắn thẻ thương hiệu thời trang Việt là VUNGOC&SON.

Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú cho biết đây là một trong những mẫu thiết kế được yêu thích nhất trong bộ sưu tập Thanh Xuân - Cruise 2024 ra mắt vào tháng 8 vừa qua.

Thiết kế trên chất liệu organza và silk đính kết thủ công pha phối chất liệu ren hòa quyện trên sắc cam mang đến vẻ đẹp quý phái cho người mặc. Trước Janet Yang, từng có Hoa hậu Giáng My, Lan Khuê, Minh Tú, Hương Ly... đều đã chọn cho mình những phiên bản ấn tượng của thiết kế này.

Thiết kế Việt được yêu thích bởi sự kết hợp tinh tế của chất liệu, phom dáng và màu sắc, giúp người mặc trở nên lộng lẫy, quý phái dưới mọi góc nhìn ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, mẫu đầm họa tiết hoa phượng của bộ đôi nhà thiết kế "phù thủy sắc màu" đã xuất hiện trên thảm đỏ tại Los Angeles, Mỹ. Nữ diễn viên hài nổi tiếng Rachael Harris khoe dáng săn chắc rạng ngời trong thiết kế đầm cúp ngực ẢNH: NTKCC

Ở tuổi 56, ngôi sao Mỹ vẫn gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn khi diện những thiết kế gợi cảm, quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: NTKCC

Keltie Colleen Knight là host thảm đỏ của People's Choice Country Awards 2024 ẢNH: NTKCC

Thời trang Việt hiện diện tại thảm đỏ giải thưởng People's Choice Country Awards cùng ngôi sao Keltie Colleen Knight. Nữ nghệ sĩ diện mẫu đầm mini dress đính hàng trăm ngàn cánh hoa lấp lánh như giọt sương mai được đính kết thủ công tỉ mỉ trên chất liệu ren tinh xảo cùng với sắc xanh rực rỡ mang dấu ấn signature.

Jessie Murph trên trang bìa tạp chí Numéro Netherlands (Hà Lan) ẢNH: NTKCC

Ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Jessie Murph mới đây xuất hiện rạng ngời trên bìa tạp chí thời trang của Hà Lan. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thanh xuân được chủ nhân album That Ain't No Man That's the Devil diện mang phong cách công chúa kinh điển nhưng được làm mới bằng gam màu đen quyền lực. Điểm nhấn của trang phục là kỹ thuật đính kết hoa sequins tạo hình những cánh hoa mềm mại, sống động trên nền chất liệu gấm jacquard dệt họa tiết hoa phượng.

Không chỉ được dàn sao quốc tế ưa thích, trang phục của hai nhà thiết kế Việt Nam còn được nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn. Nhiều thiết kế từ bộ sưu tập Thanh xuân nhanh chóng cùng ca sĩ Lệ Quyên, Thanh Lam, Hoa hậu Giáng My, fashionista Châu Lê Thu Hằng... lên thảm đỏ sự kiện, các bộ ảnh hay tạp chí thời trang.