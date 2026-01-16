Sau sự thành công của mùa thu/đông 2025, UNIQLO viết tiếp câu chuyện gì trong mùa mới?

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, một câu hỏi thú vị được đặt ra: "Liệu UNIQLO có còn là sự lựa chọn tối ưu cho những ai đã bước qua tuổi 30?". Đáng chú ý, rất nhiều bình luận đồng tình rằng, điều giữ chân họ lại chính là những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi thương hiệu: đơn giản, thiết thực, chất lượng vượt thời gian.

Giữ được những giá trị ấy, thực chất không dễ. Khi nhịp sống hiện đại liên tục thay đổi, một thương hiệu với triết lý LifeWear - trang phục làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày - luôn phải tiến về phía trước với sự cầu thị lắng nghe, cải tiến không ngừng, để các thiết kế ngày càng hợp xu hướng và nhu cầu của người mặc.

Khi tủ đồ… chuyển mùa

Mùa thu/đông 2025, với chủ đề "Tìm lại vẻ đẹp kinh điển", đã để lại dấu ấn sâu đậm khi khơi gợi những giá trị nguyên bản nhất trong tủ đồ của mỗi người. UNIQLO đã đưa trở lại những món đồ kinh điển, làm mới chúng bằng công nghệ, thẩm mỹ và sự thấu hiểu nhu cầu sống hiện đại. Khi khoác lên những món đồ ấy, ta như tìm thấy sự kết nối thân thuộc, như một lát cắt thời gian được tái hiện tinh tế, tạo cảm giác thư thái, bình yên.

Và khi xuân/hè 2026 vừa ghé đến, một câu hỏi được đặt ra: UNIQLO sẽ làm mới tủ đồ cơ bản như thế nào cho những ngày xuân hè tới đây?

Câu trả lời nằm ở sự giao thoa đầy cảm hứng mang tên "New Colors, New Silhouettes". Đây chính là điểm cân bằng thú vị giữa những thiết kế nền tảng được yêu thích và nguồn năng lượng tươi mới của mùa. BST LifeWear xuân/hè 2026 thổi vào tủ đồ cơ bản nguồn sinh khí mới, cảm xúc mới, với bảng màu rực rỡ hơn, phom dáng được tinh chỉnh thoải mái và năng động hơn, đúng tinh thần xuân hè.

Thêm cảm hứng từ những điều cơ bản

Giữa muôn vàn những định nghĩa về thời trang, có lẽ, trang phục tốt nhất là trang phục đồng hành cùng người mặc trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống: đủ thư giãn, linh hoạt để chuyển động trong mọi hoàn cảnh và đủ bền để thoải mái mặc đi mặc lại nhiều lần.

UNIQLO xây dựng bản sắc từ những điều cơ bản đó. Thay vì tạo ra những đối lập kịch tính về thị giác, UNIQLO chọn cách tinh chỉnh những chi tiết nhỏ trong bảng màu và phom dáng. Tất cả tạo nên những bản phối mới mẻ và hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác bất biến với thời gian.

Điều gì là sự giới hạn của sự "mới mẻ"? Dưới lăng kính của UNIQLO, trang phục mới mẻ phải có tiềm năng trở thành người bạn đồng hành trong đời sống hàng ngày

Đầu tiên là những biến tấu của sắc màu …

Bảng màu của bộ sưu tập LifeWear xuân/hè 2026 được mở rộng đa dạng và giàu cảm xúc. UNIQLO mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa những thái cực: Từ sắc đỏ rực rỡ, sắc xanh lá tươi mát, đến gam pastel dịu dàng. Chính những gam màu này đã khiến một chiếc áo thun cotton, sơ mi linen hay quần jeans quen thuộc bỗng trở nên khí chất và khác biệt.

Bảng màu đa dạng trong BST mùa mới của UNIQLO

… cho đến sự song hành giữa những nét kinh điển và xu hướng phom dáng mới

Những món đồ thiết yếu, quen thuộc như áo thun, jeans, bra top, hay chất liệu dệt kim, linen vẫn ở đó, là nền tảng đáng tin cậy mà bất kỳ tủ đồ nào. Song, điểm đắt giá lại nằm ở những thiết kế mới bắt nhịp xu hướng thời đại. Đó là áo khoác dáng ngắn dễ phối, định hình tỷ lệ cơ thể gọn gàng hơn; áo khoác đa năng lấy cảm hứng từ trang phục workwear, vừa khỏe khoắn vừa thanh lịch; hay phom quần ống cong on-trend phù hợp với mọi độ tuổi, vóc dáng.

Đây không phải là sự chạy đua theo trào lưu ngắn hạn, mà là cách UNIQLO cập nhật những thiết kế nền tảng cho phù hợp với tinh thần đương đại

LifeWear và sự chuyển mình của phong cách đương đại

BST xuân/hè năm nay chính là lời khẳng định mạnh mẽ của UNIQLO: Sự tối giản không đồng nghĩa với đơn điệu; và tính ứng dụng chưa bao giờ là rào cản của thẩm mỹ. Đó cũng là minh chứng cho bản lĩnh của một thương hiệu thời trang toàn cầu: kiên định giữ vững bản sắc, và không ngần ngại chuyển mình để song hành cùng dòng chảy của thời đại

Những đổi mới của BST LifeWear xuân/hè 2026 không tách rời ADN của thương hiệu. Trái lại, triết lý LifeWear một lần nữa được khắc họa sâu sắc hơn tầm nhìn dài hạn của thương hiệu: mỗi thiết kế ra đời không chỉ dành cho khoảnh khắc hiện tại, mà có thể trở thành người bạn đồng hành bền bỉ với người tiêu dùng qua năm tháng. Những sản phẩm LifeWear sẵn sàng cùng bạn đi qua nhiều mùa, thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau và gắn kết qua nhiều khoảnh khắc của cuộc sống. Giá trị của trang phục LifeWear mùa xuân/hè 2026 không dừng lại ở cảm giác "mới mẻ" ban đầu, mà sẽ dần trở thành chuẩn mực của phong cách thời trang cơ bản trong tương lai.