Set áo chân váy hoa 'chiếm trọn' ánh nhìn xuống phố

Set áo với chân váy hoa là lựa chọn quen thuộc được nhiều chị em ưu ái nhờ tính đồng bộ cao và dễ ứng dụng. Sự kết hợp giữa áo và chân váy cùng họa tiết giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đắn đo khi mix-match mỗi sáng.

Thanh lịch và kiều diễm với set áo chân váy hoa dáng dài

Những set áo cùng chân váy hoa dáng dài bằng chất liệu tơ voan hay lụa mềm mại luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chuyến nghỉ dưỡng, dạo phố hay tiệc trà ngoài trời. Thiết kế chân váy dài thướt tha không chỉ giúp che khuyết điểm đôi chân mà còn đem lại từng bước chuyển động nhịp nhàng, đầy cuốn hút.

Vẻ đẹp kiều diễm và cổ điển tỏa sáng qua set áo croptop trễ vai phối cùng chân váy maxi dáng xòe rủ mang họa tiết xanh trắng đầy nghệ thuật ẢNH: @N27.CORNER

Tinh khôi với set áo hai dây croptop phối chân váy suông dài gam màu xanh baby blue. Điểm nhấn viền ren thêu hoa tinh xảo ở đường gấu áo và cạp váy tạo nên diện mạo vừa thanh lịch, vừa trẻ trung những ngày thu mát nhẹ ẢNH: @CHARMANINE.CO

Chất liệu tơ voan mỏng nhẹ in họa tiết hoa nhí sắc hồng pastel mang đến nét đẹp vừa quyến rũ vừa e ấp. Phần xẻ tà cao đã đủ ấn tượng nên tiết chế phần phụ kiện để tránh đem lại sự rườm rà ẢNH: @CHARMANINE.CO

Ngọt ngào cùng set áo chân váy ngắn bèo nhún

Nếu muốn tìm kiếm sự thư thái trong những ngày dạo chơi hay kỳ nghỉ đầy nắng, các set váy chất liệu voan tơ, lụa in hoa mềm mại là lựa chọn hàng đầu. Khả năng chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân giúp người mặc tôn lên thần thái cuốn hút đầy quyến rũ.

Phong cách tiểu thư kết hợp nét gợi cảm hiện đại gọi tên những set áo ngắn đi kèm chân váy ngắn xếp tầng in hoa. Sự kết hợp này không chỉ giúp người mặc "ăn gian" chiều cao đáng kể mà còn mang lại diện mạo tươi mới, tràn đầy năng lượng ẢNH: @_TYANGNE_

Áo croptop tông màu hồng dịu nhẹ được chăm chút qua chi tiết viền bèo, đính hoa nổi trên ngực áo. Phần chân váy xếp tầng bồng bềnh vừa tăng nét nữ tính vừa tôn đôi chân thon ẢNH: @20TRENDIE.OFICIAL

Bạn chỉ cần thêm một chiếc khăn turban ren trắng để hoàn thiện phong cách nữ tính. Bộ ba gồm áo corset, chân váy bèo nhún cùng điểm nhấn khăn ren trắng hứa hẹn mang đến vẻ đẹp đài các và tràn đầy sức hút ẢNH: @SISSY.NATION