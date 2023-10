Siêu mẫu Lan Khuê trình diễn show thời trang We are Roses tại Trung Quốc

Show diễn We are Roses do NTK Trà Linh kết hợp cùng siêu mẫu Lan Khuê lần đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc đã cho ra mắt hơn 40 mẫu thiết kế từ Aluminium show và 10 mẫu đặt làm riêng cho thị trường tỷ dân. Sự kiện thời trang này thu hút sự tham dự của hơn 150 công ty váy cưới khắp mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có hai vị khách mời đặc biệt là Miss Universe China 2016 - Li Zhenying và Miss Universe China 2011 - Zilin Luo.