Sở hữu đôi chân dài nhờ bản phối thông minh với quần jeans

Từ những thiết kế ống rộng thời thượng, quần suông cổ điển đến jeans rách cá tính, mỗi bản phối với quần jeans đều mang đến hiệu ứng thị giác giúp tôn lên vóc dáng người mặc.
Chia sẻ bài viết
Quần jeans và giày cao gót từ lâu đã trở thành bộ đôi bất bại trong tủ đồ của mọi cô nàng hiện đại. Sự bụi bặm của chất liệu denim cùng thiết kế phá cách không chỉ giúp "ăn gian" chiều cao một cách tinh tế, mà còn dễ dàng biến hóa từ phong cách dạo phố cá tính đến những buổi tiệc tối sang trọng.
Những chiếc quần jeans ống rộng dễ dàng tạo hiệu ứng kéo dài phần thân dưới, kết hợp cùng những đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ khiến đôi chân như được nối dài thêm vài centimet.
Quần jeans ống loe tiếp tục khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng thời trang thập niên 1970. Thiết kế ôm nhẹ phần đùi rồi xòe dần từ gối xuống tạo nên hiệu ứng cân bằng tỷ lệ cơ thể, đặc biệt phù hợp với dáng người quả lê hoặc đồng hồ cát.
Không chỉ dừng lại ở những gam màu quen thuộc, quần jeans loang màu với hiệu ứng vintage cũng đang trở thành điểm nhấn mới trong thời trang đường phố. Những vệt màu loang giả cũ mang đến cảm giác phóng khoáng và đầy nghệ thuật.
Sự phá cách của những chiếc quần jeans rách hay dáng quần suông, ống rộng kết hợp cùng các item khác nhau đã tạo nên những bản phối độc bản cho người mặc. Hãy bắt đầu hoàn thiện phong cách từ cách bạn lựa chọn chiếc quần jeans phù hợp nhất với chính mình.