Sở hữu đôi chân dài nhờ bản phối thông minh với quần jeans

Quần jeans và giày cao gót từ lâu đã trở thành bộ đôi bất bại trong tủ đồ của mọi cô nàng hiện đại. Sự bụi bặm của chất liệu denim cùng thiết kế phá cách không chỉ giúp "ăn gian" chiều cao một cách tinh tế, mà còn dễ dàng biến hóa từ phong cách dạo phố cá tính đến những buổi tiệc tối sang trọng.

Những chiếc quần jeans ống rộng dễ dàng tạo hiệu ứng kéo dài phần thân dưới, kết hợp cùng những đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ khiến đôi chân như được nối dài thêm vài centimet.

Quần jeans dài màu xanh da trời với chất denim dày dặn và chi tiết rách gối táo bạo mang lại vẻ ngoài vô cùng khỏe khoắn. Kiểu quần jeans rách gối này là chân ái cho những cô nàng có vóc dáng cân đối, phối cùng áo quây họa tiết rằn ri dễ dàng hoàn thiện phong cách độc bản ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Gây ấn tượng mạnh bởi chiếc quần jeans dài ống rộng màu xanh da trời sở hữu các đường chần chỉ nổi vô cùng tinh tế. Kiểu quần ống rộng cạp cao phù hợp với những bạn có khuyết điểm chân cong hoặc bắp chân to vì nó giúp che khuyết điểm và tôn dáng rất tốt ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Quần jeans dài ống rộng tối giản với chất jean dày dặn, thiết kế ống quần rộng rãi dễ dàng hoạt động ngoài trời, phối cùng áo hai dây ren mỏng hoàn thiện bản phối mát mẻ mà vẫn thu hút ngày hè ẢNH:@_PRINKPIYA

Quần jeans ống loe tiếp tục khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng thời trang thập niên 1970. Thiết kế ôm nhẹ phần đùi rồi xòe dần từ gối xuống tạo nên hiệu ứng cân bằng tỷ lệ cơ thể, đặc biệt phù hợp với dáng người quả lê hoặc đồng hồ cát.

Quần jeans ống loe màu xanh than với họa tiết đường chỉ màu vàng nổi bật trên nền chất liệu jean dày dặn. Sự sang trọng được nhân đôi khi đi cùng đôi giày mũi nhọn bằng chất liệu da bóng màu đen bắt mắt. Hoàn thiện với áo jean tay dài cổ tròn màu xanh than để tạo nên phong cách denim on denim thời thượng ẢNH:@_PRINkBIYA.

Chiếc quần jeans ống loe màu xanh xám khói với phần gấu quần kiểu viền rách đầy ngẫu hứng, dáng quần ống loe này cực kỳ "nịnh" những cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát hoặc dáng người quả lê nhờ khả năng cân bằng tỷ lệ hông và chân ẢNH:@_LINHOWII

Không chỉ dừng lại ở những gam màu quen thuộc, quần jeans loang màu với hiệu ứng vintage cũng đang trở thành điểm nhấn mới trong thời trang đường phố. Những vệt màu loang giả cũ mang đến cảm giác phóng khoáng và đầy nghệ thuật.

Tràn ngập tinh thần đường phố với quần jeans ống rộng màu nâu, điểm xuyết họa tiết loang màu cá tính. Sánh đôi cùng chiếc quần là đôi giày mũi nhọn làm bằng chất liệu da lộn cổ cao cùng tông quần. Chỉ cần thêm một chiếc áo phông là có thể tự tin xuống phố ẢNH:@_PHUONGDOLOVEUU

Chiếc quần jeans ống suông loang màu hồng - trắng trở thành điểm nhấn nổi bật, hiệu ứng chuyển sắc mềm mại như được nhuộm thủ công tạo chiều sâu thị giác. Phom quần rộng kết hợp cùng các chi tiết rách nhẹ và túi hộp hai bên tăng sự phá cách cho phong cách ẢNH: SO THIDA

Sự phá cách của những chiếc quần jeans rách hay dáng quần suông, ống rộng kết hợp cùng các item khác nhau đã tạo nên những bản phối độc bản cho người mặc. Hãy bắt đầu hoàn thiện phong cách từ cách bạn lựa chọn chiếc quần jeans phù hợp nhất với chính mình.





