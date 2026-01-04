  • An Giang
Thời trang 24/7

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
04/01/2026 08:00 GMT+7

Có những bản phối không cần gắn nhãn xu hướng bởi chính sự quen thuộc đã khiến chúng trở thành lựa chọn bền vững trong đời sống mặc; và áo sơ mi cùng quần ống rộng là một trong số đó.

Áo sơ mi quần ống rộng là một cặp đôi nằm ở ranh giới tinh tế giữa tính tiện dụng và vẻ thanh lịch. Khi được đặt cạnh nhau đúng cách, phom dáng áo, độ rủ của chất liệu và khoảng không quanh cơ thể cùng tạo nên phong thái tự tin, nhẹ nhõm cho người mặc. Sự cân bằng không đến từ những quy tắc cứng nhắc mà được hình thành nhờ cảm nhận tinh tế và sự tiết chế có chủ đích trong từng chi tiết.

Sự chỉn chu thường nhật được Hoa hậu Tiểu Vy làm mới bằng tinh thần thời trang hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn chuẩn mực. Nàng hậu lựa chọn áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng với phom gọn vừa phải, cổ áo mở nhẹ tạo cảm giác thoáng đãng cho phần thân trên. Khi sơ vin gọn gàng và kết hợp cùng blazer đen dáng suông, tổng thể trở nên mạch lạc và có chiều sâu hơn về cấu trúc. Quần ống rộng trắng cạp cao đóng vai trò cân bằng thị giác, giúp vóc dáng thêm thanh thoát trong từng chuyển động. Phụ kiện được tiết chế tối đa với túi xách cầm tay nhỏ gọn, hoàn thiện hình ảnh quý cô thành thị hiện đại.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 1.

Áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng khi sơ vin cùng quần ống rộng sắc trắng và khoác thêm áo blazer bên ngoài tạo sự thanh lịch và chuyên nghiệp

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Bản phối đặt trọng tâm vào khả năng kiểm soát tỷ lệ một cách kín đáo, tinh tế. Áo sơ mi lụa xám nhạt với cổ bẻ mềm mại, hàng nút nhỏ tinh giản mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho phần thân trên. Việc sơ vin gọn gàng giúp đường nét trang phục trở nên liền mạch, đồng thời tôn lên vòng eo một cách tự nhiên. Quần ống rộng đen cạp cao với ly dọc rõ nét giữ phom đứng, tạo chiều sâu và cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Thắt lưng bản mảnh, giày mũi nhọn màu kem và túi cầm tay dệt vân xuất hiện vừa đủ, đóng vai trò điểm nhấn tinh tế mà không lấn át tổng thể.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 2.

Áo sơ mi lụa xám nhạt mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi phối cùng quần ống rộng đen cạp cao

ẢNH: GUMAC

Họa tiết kẻ đen trắng quen thuộc được làm mới trong một bản phối gọn gàng, dễ ứng dụng. Áo sơ mi phom suông vừa vặn, chất vải rủ nhẹ tạo cảm giác mềm mại khi mặc, được sơ vin để tạo điểm neo thị giác rõ ràng ở vòng eo. Quần ống rộng trắng cạp cao với độ đứng vừa phải giúp tổng thể trông thanh thoát và linh hoạt khi di chuyển. Túi da đen dáng hộp, giày mũi nhọn bóng nhẹ cùng hoa tai nhỏ hoàn thiện diện mạo chỉn chu, phù hợp cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ thường ngày.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 3.

Họa tiết kẻ đen trắng quen thuộc được làm mới khi nằm trong chiếc áo sơ mi và quần ống rộng trắng

ẢNH: K&K FASHION

Bảng màu kem - nâu mang đến chiều sâu thị giác, đồng thời giữ cho bản phối sơ mi và quần ống rộng nét trang nhã cần thiết. Áo sơ mi lụa satin hai tông màu với thiết kế cổ mở nhẹ được layering cùng áo ống bên trong, tạo khoảng thoáng tinh tế cho phần thân trên. Quần ống rộng nâu đất cạp cao, xếp ly sâu giữ phom đứng và kéo dài tỷ lệ cơ thể. Thắt lưng da đen bản mảnh, đồng hồ dây da cổ điển và giày da đen bóng giúp tổng thể giữ tinh thần công sở rõ nét nhưng không nặng nề.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 4.

Bảng màu kem - nâu mang đến chiều sâu thị giác, đồng thời giữ cho bản phối sơ mi và quần ống rộng trở nên phá cách và độc đáo

ẢNH: LAMER FASHION

Bảng màu trung tính tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi được xử lý bằng những chi tiết thiết kế tinh xảo. Áo sơ mi vàng mù tạt với chất liệu rũ nhẹ, điểm nhấn là những đường xếp ly dọc thân trước và hàng cúc ngọc trai mang hơi hướng cổ điển. Khi kết hợp cùng quần ống rộng nâu cạp cao phom đứng, tổng thể giữ được sự chững chạc cần thiết nhưng vẫn tạo cảm giác thoáng mắt. Túi xách màu kem khóa kim loại, giày mũi nhọn cùng tông và khuyên tai nhỏ góp phần hoàn thiện diện mạo chỉn chu, trang nhã.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 5.

Áo sơ mi vàng mù tạt với chất liệu rũ nhẹ, khi kết hợp cùng quần ống rộng nâu cạp cao mang đến diện mạo chỉn chu, trang nhã

ẢNH: LAMIA

Tinh thần phóng khoáng được thể hiện rõ nét qua bản phối áo sơ mi denim và quần ống rộng trắng. Áo sơ mi denim xanh dáng rộng, chất vải mềm vừa đủ, điểm xuyết hàng nút kim loại và túi ngực mang lại cảm giác mộc mạc, được sơ vin để giữ sự cân bằng cho tổng thể. Quần ống rộng trắng cạp cao, phom suông dài chạm mắt cá giúp diện mạo trở nên nhẹ nhõm, năng động. Chiếc túi xách lông màu hồng đóng vai trò điểm nhấn phá cách, mang lại nét nữ tính mềm mại giữa bảng màu trung tính.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 6.

Tinh thần phóng khoáng được thể hiện rõ nét qua bản phối áo sơ mi denim và quần ống rộng trắng

ẢNH: LIBÉ

Hai sắc thái trắng và xanh navy tạo nên diện mạo thanh tú nhưng rõ ràng về cấu trúc. Áo sơ mi trắng dáng gọn với dải xếp ly chạy dọc một bên ngực tạo điểm nhấn tinh tế, giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn khi sơ vin. Quần ống rộng xanh navy cạp cao với ly quần rõ nét giữ cho tổng thể sự cân bằng giữa tính ứng dụng và nét quyền lực cần có nơi công sở. Phụ kiện tối giản như thắt lưng mảnh, túi đeo nhỏ màu đen và giày mũi nhọn hoàn thiện phong thái tự tin, chuyên nghiệp.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 7.

Bản phối kinh điển giữa áo sơ mi trắng và quần ống rộng xanh đen đem lại vẻ chuyên nghiệp

ẢNH: LAMIA

Trong môi trường công sở ngày nay, sự chuyên nghiệp thường được thể hiện qua những phom dáng tinh giản nhưng có tính toán. Áo sơ mi xanh nhạt kẻ mảnh, thiết kế sát nách với cầu vai mở rộng vừa đủ, kết hợp cùng quần ống rộng xám đậm cạp cao, ly trước gọn gàng tạo nên tổng thể cân đối. Thắt lưng da mảnh khóa vàng giúp định hình vòng eo, trong khi túi cầm tay màu kem họa tiết đan chéo và giày cao gót ánh kim hoàn thiện diện mạo chỉn chu.

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách- Ảnh 8.

Áo sơ mi xanh nhạt kẻ mảnh kết hợp cùng quần ống rộng xám đậm cạp cao, gọn gàng tạo nên tổng thể cân đối

ẢNH: SAVANI

Khi được đặt cạnh nhau với sự tiết chế vừa đủ, áo sơ mi và quần ống rộng tạo nên một nhịp mặc rõ ràng, chậm rãi nhưng dứt khoát. Ở đó, phong cách không đến từ tuyên ngôn hay xu hướng, mà hình thành từ cảm giác mặc dễ chịu, tỷ lệ được kiểm soát và sự tự tin hiện diện trong từng chuyển động thường nhật.

Sơ mi quần ống rộng Áo sơ mi áo sơ mi lụa Công sở

