Son bóng là cách trang điểm giúp đôi môi nàng căng mọng như trái anh đào

Làn da mộc của Giselle là điều khiến nhiều người ao ước. Rapper của nhóm nhạc aespa yêu thích phong cách "make up no make up" (trang điểm tựa như không) nhờ sự trẻ trung, tự nhiên mà chúng mang lại cho ngoại hình. Đây là kiểu trang điểm chú trọng vào bước dưỡng da, lớp nền mỏng nhẹ và khỏe khoắn, rất phù hợp cho những nàng theo đuổi style nhẹ nhàng. Tuy hướng tới sự trong trẻo nhưng phong cách make up này không hề kém quyến rũ. Giselle sử dụng son môi màu hồng nude và thoa tràn viền, cách làm này khiến đôi môi trông sexy, ẩm mướt hơn rất nhiều.