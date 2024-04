Sự khác biệt giữa 3 công nghệ căng da giúp khuôn mặt săn chắc, thon gọn

Hiện nay, công nghệ làm săn chắc, căng da tiên tiến có rất nhiều hình thức. Mỗi loại sẽ khác nhau, từ thời gian thực hiện trên da đến kết quả sau khi thực hiện, mức độ đau trong quá trình thực hiện và cả chi phí. Cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa Hifu, Ulthera và Thermage, sự khác biệt là gì và loại nào phù hợp với nhu cầu của chúng ta?



Tùy thuộc vào tình trạng của khuôn mặt, bạn có thể không nhất thiết phải là ứng cử viên sáng giá cho liệu pháp Ultherapy và Thermage mà có thể chọn Hifu sẽ tốt hơn @becomeaesthetic

Thermage, Hifu và Ultherapy là công nghệ gì?

Thermage là dụng cụ nâng cơ sử dụng năng lượng nhiệt từ sóng vô tuyến (Monopole RF), là khối nhiệt 3 - 4 cm giúp tăng cường các sợi collagen và làm da săn chắc, mịn màng hơn. Thích hợp cho những người có vấn đề về da chảy xệ, thiếu độ căng và dư lượng mỡ thừa tích tụ ở vùng mặt, má, cằm, cằm đôi, phù hợp cho việc bạn muốn làm săn chắc da mà không cần phẫu thuật. Thermage có thể giúp nâng và làm săn chắc da, giảm nếp nhăn, điều chỉnh hình dáng khuôn mặt để thon gọn, đẹp hơn và không để lại vết thương tổn.

Căng da mặt với công nghệ Thermage FLX với hình ảnh nữ khách hàng trước và sau khi thực hiện @balabalalaserclinic

Hifu là một công cụ làm săn chắc da. Nguyên lý hoạt động của nó là giải phóng năng lượng siêu âm cường độ cao. Đưa vào lớp da Smas (Smas là lớp cân cơ nằm giữa lớp cơ và lớp mỡ hạ bì) khiến lớp mỡ và lớp Smas co lại giống như căng da mặt. Do đó giúp làn da được nâng lên và săn chắc. Giải quyết vấn đề má chảy xệ, cằm đôi, cổ và giúp da tươi trẻ hơn. Kích thích sản sinh collagen và elastin. Giúp da mặt trở nên linh hoạt hơn và đặc biệt làm giảm nếp nhăn. Ngoài ra công nghệ này cũng rất mạnh khi tác dụng trong việc se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng và mềm mại hơn cũng như có thể dùng để giảm nếp nhăn quanh mắt rất tốt.

Hifu là công nghệ giúp trẻ hóa và nâng cơ không phẫu thuật hiệu quả @Viện thẩm mỹ La Ratio

Hifu nổi bật trong việc giảm nếp nhăn trên mặt và cổ. Hifu có thể điều trị các nếp nhăn và nếp nhăn thông thường như nếp nhăn ở trán, đường nhăn, đường cười và đường cổ. Điều trị căng da mặt Hifu có thể làm giảm cằm đôi, cằm xệ và má phúng phính để có đường viền hàm rõ nét hơn nhằm đạt được khuôn mặt hình chữ V. Bạn có thể trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn với công nghệ Hifu sau một liệu trình thực hiện mà không cần phẫu thuật.

Ultherapy sử dụng công nghệ sóng siêu âm tập trung tần số cao (High Intensity Focused Ultrasound) bắn vào bên dưới da @DR. CRB

Ultherapy là thiết bị làm săn chắc da và giảm nếp nhăn. Sử dụng công nghệ sóng siêu âm tập trung tần số cao (High Intensity Focused Ultrasound) bắn vào bên dưới da. Làm cho da co lại và săn chắc. Kích thích sản sinh collagen và elastin, có khả năng giải quyết các vấn đề về da một cách chính xác tại chỗ, không cần phẫu thuật, không mất thời gian hồi phục và có kết quả ngay từ lần đầu tiên thực hiện. Giúp trì hoãn lão hóa da và giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn trong tương lai một cách hiệu quả. Một số bệnh nhân có thể gặp các tác dụng phụ tạm thời như mẩn đỏ, sưng tấy hoặc đau nhức sau khi điều trị nhưng những tác dụng phụ này sẽ hết trong vòng vài ngày.

Sự khác biệt giữa Hifu, Ultherapy và Thermage



Ulthera và Hifu sử dụng cùng cơ chế năng lượng và làm săn chắc da được gọi là sóng âm siêu âm. Điều này sẽ giúp nâng và làm săn chắc da, kích thích collagen và truyền năng lượng sâu vào lớp Smas (cùng lớp được sử dụng trong phẫu thuật căng da mặt). Nhưng hai máy này khác nhau về kích thước của tiêu điểm. Điều này dẫn đến hiệu suất khác nhau cả về kết quả và thời gian. Độ sâu của đầu Ulthera SPT là sâu 1,5 mm đối với các nếp nhăn trên da, sâu 3 mm để làm săn chắc lớp mỡ và sâu 4,5 mm đối với lớp Smas.

@dermapure

Cả hai thiết bị công nghệ này sẽ tỏa nhiệt thành những điểm hình bầu dục nhỏ. Sắp xếp theo một đường thẳng bên dưới bề mặt. Điều này sẽ gây ra sự co mô theo hướng của tia laser. Bạn có thể thiết kế hướng bắn theo hướng mà bạn muốn nâng má, căng da, bắn Ulthera SPT sẽ có kết quả duy trì trong một năm nhưng phải kèm theo đau đớn. Hầu hết mọi người sẽ nói rằng đau đến mức phải yêu cầu bác sĩ giảm bớt năng lượng. Do đó làm cho kết quả kéo dài ngắn hơn. Chỉ một số ít bệnh nhân có thể chịu đựng được cơn đau nên kết quả duy trì được trong một năm. Các khách hàng sử dụng Ultherapy thường có tình trạng da lỏng lẻo ở một mức độ nào đó dưới cổ hoặc cằm, cũng như các nếp nhăn trên ngực, đặc biệt nếu bạn muốn điều trị vùng da quanh cổ và đường viền cổ dưới. Những đối tượng lý tưởng của Thermage có tình trạng da lỏng lẻo ở mức độ từ nhẹ đến trung bình, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không hút thuốc. Những người trên 50 tuổi có dấu hiệu da mặt chảy xệ nghiêm trọng hoặc bị tổn thương do ánh nắng mặt trời có thể cân nhắc nghiên cứu các quy trình khác nhau để nhận được những lợi ích nhanh chóng và có ý nghĩa.

Thermage sử dụng sóng vô tuyến tần số cao (RF đơn cực) với năng lượng ở mức 40 - 50°C trên diện rộng, bao phủ toàn bộ lớp da @La Ratio

Nó giúp giảm mỡ và giúp da mịn màng, mềm mại. Nhưng nó không thể nâng và căng da như Hifu/ Ulthera SPT, phù hợp với người nhiều mỡ, da chảy xệ, không săn chắc, giúp tăng cường các sợi collagen và làm da săn chắc, mịn màng hơn.

Vì làn da của mỗi người là duy nhất và có những nhu cầu khác nhau, điều quan trọng là phải xem xét các mục tiêu và mối quan tâm của cá nhân bạn khi lựa chọn giữa 3 công nghệ làm đẹp căng da Ultherapy, Thermage và Hifu. Bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ thẩm mỹ, chuyên gia da liễu và đặc biệt chọn đúng địa chỉ an toàn để thảo luận về các lựa chọn của bạn và xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất để đạt được kết quả mong muốn.