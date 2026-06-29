Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam

Váy sơ mi dáng midi sắc xanh tối giản nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ hàng cúc chạy dọc và phần xẻ tà nhẹ phía trước. Gam xanh pastel dịu mắt kết hợp với thiết kế váy giữ vẻ chuyên nghiệp, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn là đã hoàn thiện hình ảnh của một quý cô công sở