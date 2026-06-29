Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam

Xu hướng "quiet luxury" đang lan tỏa mạnh mẽ trong vài mùa thời trang gần đây cũng góp phần đưa xanh lam trở thành gam màu được yêu thích.
Váy sơ mi dáng midi sắc xanh tối giản nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ hàng cúc chạy dọc và phần xẻ tà nhẹ phía trước. Gam xanh pastel dịu mắt kết hợp với thiết kế váy giữ vẻ chuyên nghiệp, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn là đã hoàn thiện hình ảnh của một quý cô công sở
ẢNH: LEIKA
Áo sơ mi xanh kẻ sọc kết hợp quần tây ống rộng hài hòa. Hai gam màu sáng bổ trợ cho nhau đầy trang nhã và phù hợp từ môi trường làm việc đến những buổi gặp gỡ cuối tuần. Sự tiết chế trong phụ kiện càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi của bộ trang phục
Áo sơ mi xanh lam với phần tay ngắn có đường cắt hiện đại kết hợp cùng quần trắng ống suông sang trọng. Những món phụ kiện thủ công như khuyên tai bản lớn hay giày đan lưới giúp bộ trang phục sắc xanh thêm thu hút mà không phá vỡ sự hài hòa
ẢNH: BE CHIC
Áo crop top sát nách phối cùng quần cạp cao giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, khi tiết chế màu sắc ở phần dưới, họa tiết phía trên sẽ trở thành điểm nhấn vừa đủ để tổng thể không bị nhàm chán
Những ngày hè không thể thiếu những chiếc váy dài thướt tha, chất liệu vải mềm rũ cùng các chi tiết bèo nhẹ khiến chiếc váy hai dây đầy nữ tính. Gam xanh loang dịu mắt gợi liên tưởng đến bầu trời và mặt nước, rất phù hợp cho những kỳ nghỉ hoặc buổi dạo chơi cuối tuần
ẢNH: KUOSE
Sự kết hợp layering độc đáo giữa váy trắng và lớp áo hai dây xanh lam bên ngoài mang đến diện mạo ngọt ngào. Những đường bèo nhỏ dọc mép áo mang đến chiều sâu, sắc xanh dịu mát của áo khoác ngoài dễ dàng tôn lên sự tinh khôi của chiếc váy trắng
Không chỉ phù hợp với thời trang thường ngày, sắc xanh lam còn dễ dàng xuất hiện trong những thiết kế dự tiệc. Váy ren với phom dáng xòe cổ điển thanh lịch, phối cùng mũ trắng đầy sang trọng cho những buổi tiệc ngoài trời
ẢNH: K&K FASHION
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cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
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