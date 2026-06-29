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Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/06/2026 14:00 GMT+7

Không quá nổi bật như đỏ, không quyền lực như đen hay sang trọng tuyệt đối như trắng, sắc xanh lam chinh phục người mặc bằng cảm giác dịu mắt và đầy chiều sâu.

Xu hướng "quiet luxury" đang lan tỏa mạnh mẽ trong vài mùa thời trang gần đây cũng góp phần đưa xanh lam trở thành gam màu được yêu thích. 

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 1.

Váy sơ mi dáng midi sắc xanh tối giản nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ hàng cúc chạy dọc và phần xẻ tà nhẹ phía trước. Gam xanh pastel dịu mắt kết hợp với thiết kế váy giữ vẻ chuyên nghiệp, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn là đã hoàn thiện hình ảnh của một quý cô công sở

ẢNH: LEIKA

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 2.

Áo sơ mi xanh kẻ sọc kết hợp quần tây ống rộng hài hòa. Hai gam màu sáng bổ trợ cho nhau đầy trang nhã và phù hợp từ môi trường làm việc đến những buổi gặp gỡ cuối tuần. Sự tiết chế trong phụ kiện càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi của bộ trang phục

ẢNH: LEIKA

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 3.

Áo sơ mi xanh lam với phần tay ngắn có đường cắt hiện đại kết hợp cùng quần trắng ống suông sang trọng. Những món phụ kiện thủ công như khuyên tai bản lớn hay giày đan lưới giúp bộ trang phục sắc xanh thêm thu hút mà không phá vỡ sự hài hòa

ẢNH: BE CHIC

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 4.

Áo crop top sát nách phối cùng quần cạp cao giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, khi tiết chế màu sắc ở phần dưới, họa tiết phía trên sẽ trở thành điểm nhấn vừa đủ để tổng thể không bị nhàm chán

ẢNH: BE CHIC

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 5.

Những ngày hè không thể thiếu những chiếc váy dài thướt tha, chất liệu vải mềm rũ cùng các chi tiết bèo nhẹ khiến chiếc váy hai dây đầy nữ tính. Gam xanh loang dịu mắt gợi liên tưởng đến bầu trời và mặt nước, rất phù hợp cho những kỳ nghỉ hoặc buổi dạo chơi cuối tuần

ẢNH: KUOSE

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 6.

Sự kết hợp layering độc đáo giữa váy trắng và lớp áo hai dây xanh lam bên ngoài mang đến diện mạo ngọt ngào. Những đường bèo nhỏ dọc mép áo mang đến chiều sâu, sắc xanh dịu mát của áo khoác ngoài dễ dàng tôn lên sự tinh khôi của chiếc váy trắng

ẢNH: KUOSE

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam- Ảnh 7.

Không chỉ phù hợp với thời trang thường ngày, sắc xanh lam còn dễ dàng xuất hiện trong những thiết kế dự tiệc. Váy ren với phom dáng xòe cổ điển thanh lịch, phối cùng mũ trắng đầy sang trọng cho những buổi tiệc ngoài trời

ẢNH: K&K FASHION

 

Xanh lam váy sơ mi quần tây ống rộng trang phục màu xanh màu xanh pastel

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