  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/01/2026 20:00 GMT+7

Không cần chiếm lĩnh toàn bộ ánh nhìn, có những phụ kiện chọn đứng ở rìa để âm thầm định hình phong thái người mặc, túi đeo vai nắp gập chính là một biểu tượng như thế.

Trong những bản phối nhiều lớp mang đậm dấu ấn cá nhân, Châu Bùi cho thấy cách túi nắp gập có thể trở thành điểm neo thị giác tinh tế. 

Túi đeo vai nắp gập tông trắng

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 1.

Chiếc túi, với phom dáng vuông gọn và nắp gập dứt khoát, không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà còn giữ nhịp cân bằng giữa cổ điển và đương đại, giúp bản phối trở nên trật tự nhưng không hề cứng nhắc

ẢNH: @CHAUBUI_

Khi kết hợp cùng áo polo sắc vàng nhạt, chân váy họa tiết và sneakers trắng, bản phối mở ra cảm giác tri thức hiện đại, được làm mềm bởi tinh thần linh hoạt của thời trang đường phố.

 Túi đeo vai nắp gập màu xanh pastel 

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 2.

Giữa bảng màu sáng và phom váy xòe mềm mại, Chi Pu lựa chọn túi đeo vai nắp gập màu xanh pastel như một nhịp chuyển tinh tế

ẢNH: @CHIPUPU

Chiếc túi nổi bật vừa đủ trên nền gam trắng nhẹ, tạo nên sự tương phản dịu dàng mà không phá vỡ tổng thể nữ tính trong trẻo. Thiết kế phom túi gọn gàng, bề mặt chần nhẹ kết hợp khóa kim loại sáng mang đến cảm giác trẻ trung và hiện đại.

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 3.

Chiếc túi đeo vai nắp gập tông trắng kem xuất hiện như một điểm tựa thị giác, giúp bản phối giữ được sự cân bằng và chiều sâu cần thiết

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Phom túi vuông vức, đường nét gọn gàng làm dịu đi nét mềm của chất liệu len, đồng thời mang lại cảm giác sang trọng vừa phải. Phong cách nữ tính của Lương Thùy Linh được tiết chế khéo léo trong bản phối áo len tăm ôm nhẹ, điểm nhấn là hàng nút ngọc trai thanh thoát, kết hợp cùng chân váy ngắn tối giản. 

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 4.

MC Hoàng Oanh lựa chọn áo sơ mi mỏng tông nâu ấm, phối cùng chân váy ngắn chất liệu mềm để tạo nên chuyển động linh hoạt cho tổng thể

ẢNH: @MCHOANGOANH

Điểm nhấn nằm ở chiếc túi đeo vai nắp gập màu đen chần bông, đi cùng dây xích kim loại ánh bạc. Phom túi gọn gàng kết hợp chất liệu chần chỉ tạo chiều sâu thị giác, trong khi dây xích mang lại hơi thở phóng khoáng.

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 5.

Hoa hậu Tiểu Vy xây dựng bản phối dạo phố trên nền áo nỉ trắng ngà phom vừa vặn, đủ để tạo cảm giác thoải mái nhưng không xuề xòa

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Chiếc túi đeo vai nắp gập màu trắng với dây đeo mảnh góp phần giữ bảng màu sáng xuyên suốt. Phom túi gọn gàng giúp tổng thể trở nên liền mạch, đồng thời làm nổi bật vẻ thanh lịch - một lựa chọn lý tưởng cho những ngày dạo phố cần sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu.

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 6.

Một khoảnh khắc rất đời, nơi sự gọn gàng không hề khô khan khi diện áo khoác trắng dáng rộng buông hờ trên vai, để lộ lớp áo hai dây bên trong, tạo cảm giác thoải mái nhưng có chủ ý

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Chân váy ngắn xếp ly giữ nhịp trẻ trung, được trung hòa bởi sneakers trắng và tất cao cổ. Chiếc túi đeo vai nắp gập màu đen nhỏ gọn xuất hiện tiết chế, góp phần giữ cho tổng thể tươi sáng và giàu năng lượng.

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 7.

Giữa bối cảnh thiên nhiên, bản phối của Tóc Tiên hướng đến vẻ phóng khoáng và khỏe khoắn

ẢNH: @TOCTIEN1305

Túi đeo vai nắp gập tông nâu trầm được thiết kế với phom túi vuông vức, nắp gập khóa kim loại tạo cảm giác chắc chắn, nổi bật trên nền áo sát nách sắc tím và denim xanh bụi. Chiếc túi không chỉ là điểm nhấn thị giác mà còn làm rõ sự tương phản giữa nét mềm của cơ thể và đường nét cứng cáp của phụ kiện, khiến tổng thể trở nên gọn gàng, có chiều sâu và dứt khoát hơn.

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 8.

Túi đeo vai nắp gập sắc đỏ trầm xuất hiện như một điểm nhấn tiết chế, đủ để tạo điểm dừng thị giác mà không phá vỡ nhịp điệu chung

.ẢNH: VASCARA

Phom túi vuông vức giúp hoàn thiện diện mạo thanh lịch, chứng minh rằng phụ kiện đúng mực luôn là chìa khóa để phong cách trở nên bền vững.

 

Túi túi nắp gập cổ điển túi xách túi đeo vai nắp gập

Bài viết khác

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Màu trắng 'cloud dancer' lên ngôi: Mặc gì để an yên trong năm 2026?

Màu trắng 'cloud dancer' lên ngôi: Mặc gì để an yên trong năm 2026?

Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top