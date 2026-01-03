Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Trong những bản phối nhiều lớp mang đậm dấu ấn cá nhân, Châu Bùi cho thấy cách túi nắp gập có thể trở thành điểm neo thị giác tinh tế.

Túi đeo vai nắp gập tông trắng

Chiếc túi, với phom dáng vuông gọn và nắp gập dứt khoát, không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà còn giữ nhịp cân bằng giữa cổ điển và đương đại, giúp bản phối trở nên trật tự nhưng không hề cứng nhắc ẢNH: @CHAUBUI_

Khi kết hợp cùng áo polo sắc vàng nhạt, chân váy họa tiết và sneakers trắng, bản phối mở ra cảm giác tri thức hiện đại, được làm mềm bởi tinh thần linh hoạt của thời trang đường phố.

Túi đeo vai nắp gập màu xanh pastel

Giữa bảng màu sáng và phom váy xòe mềm mại, Chi Pu lựa chọn túi đeo vai nắp gập màu xanh pastel như một nhịp chuyển tinh tế ẢNH: @CHIPUPU

Chiếc túi nổi bật vừa đủ trên nền gam trắng nhẹ, tạo nên sự tương phản dịu dàng mà không phá vỡ tổng thể nữ tính trong trẻo. Thiết kế phom túi gọn gàng, bề mặt chần nhẹ kết hợp khóa kim loại sáng mang đến cảm giác trẻ trung và hiện đại.

Chiếc túi đeo vai nắp gập tông trắng kem xuất hiện như một điểm tựa thị giác, giúp bản phối giữ được sự cân bằng và chiều sâu cần thiết ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Phom túi vuông vức, đường nét gọn gàng làm dịu đi nét mềm của chất liệu len, đồng thời mang lại cảm giác sang trọng vừa phải. Phong cách nữ tính của Lương Thùy Linh được tiết chế khéo léo trong bản phối áo len tăm ôm nhẹ, điểm nhấn là hàng nút ngọc trai thanh thoát, kết hợp cùng chân váy ngắn tối giản.

MC Hoàng Oanh lựa chọn áo sơ mi mỏng tông nâu ấm, phối cùng chân váy ngắn chất liệu mềm để tạo nên chuyển động linh hoạt cho tổng thể ẢNH: @MCHOANGOANH

Điểm nhấn nằm ở chiếc túi đeo vai nắp gập màu đen chần bông, đi cùng dây xích kim loại ánh bạc. Phom túi gọn gàng kết hợp chất liệu chần chỉ tạo chiều sâu thị giác, trong khi dây xích mang lại hơi thở phóng khoáng.

Hoa hậu Tiểu Vy xây dựng bản phối dạo phố trên nền áo nỉ trắng ngà phom vừa vặn, đủ để tạo cảm giác thoải mái nhưng không xuề xòa ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Chiếc túi đeo vai nắp gập màu trắng với dây đeo mảnh góp phần giữ bảng màu sáng xuyên suốt. Phom túi gọn gàng giúp tổng thể trở nên liền mạch, đồng thời làm nổi bật vẻ thanh lịch - một lựa chọn lý tưởng cho những ngày dạo phố cần sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu.

Một khoảnh khắc rất đời, nơi sự gọn gàng không hề khô khan khi diện áo khoác trắng dáng rộng buông hờ trên vai, để lộ lớp áo hai dây bên trong, tạo cảm giác thoải mái nhưng có chủ ý ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Chân váy ngắn xếp ly giữ nhịp trẻ trung, được trung hòa bởi sneakers trắng và tất cao cổ. Chiếc túi đeo vai nắp gập màu đen nhỏ gọn xuất hiện tiết chế, góp phần giữ cho tổng thể tươi sáng và giàu năng lượng.

Giữa bối cảnh thiên nhiên, bản phối của Tóc Tiên hướng đến vẻ phóng khoáng và khỏe khoắn ẢNH: @TOCTIEN1305

Túi đeo vai nắp gập tông nâu trầm được thiết kế với phom túi vuông vức, nắp gập khóa kim loại tạo cảm giác chắc chắn, nổi bật trên nền áo sát nách sắc tím và denim xanh bụi. Chiếc túi không chỉ là điểm nhấn thị giác mà còn làm rõ sự tương phản giữa nét mềm của cơ thể và đường nét cứng cáp của phụ kiện, khiến tổng thể trở nên gọn gàng, có chiều sâu và dứt khoát hơn.

Túi đeo vai nắp gập sắc đỏ trầm xuất hiện như một điểm nhấn tiết chế, đủ để tạo điểm dừng thị giác mà không phá vỡ nhịp điệu chung .ẢNH: VASCARA

Phom túi vuông vức giúp hoàn thiện diện mạo thanh lịch, chứng minh rằng phụ kiện đúng mực luôn là chìa khóa để phong cách trở nên bền vững.