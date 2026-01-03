Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Trong những bản phối nhiều lớp mang đậm dấu ấn cá nhân, Châu Bùi cho thấy cách túi nắp gập có thể trở thành điểm neo thị giác tinh tế.
Túi đeo vai nắp gập tông trắng
Khi kết hợp cùng áo polo sắc vàng nhạt, chân váy họa tiết và sneakers trắng, bản phối mở ra cảm giác tri thức hiện đại, được làm mềm bởi tinh thần linh hoạt của thời trang đường phố.
Túi đeo vai nắp gập màu xanh pastel
Chiếc túi nổi bật vừa đủ trên nền gam trắng nhẹ, tạo nên sự tương phản dịu dàng mà không phá vỡ tổng thể nữ tính trong trẻo. Thiết kế phom túi gọn gàng, bề mặt chần nhẹ kết hợp khóa kim loại sáng mang đến cảm giác trẻ trung và hiện đại.
Phom túi vuông vức, đường nét gọn gàng làm dịu đi nét mềm của chất liệu len, đồng thời mang lại cảm giác sang trọng vừa phải. Phong cách nữ tính của Lương Thùy Linh được tiết chế khéo léo trong bản phối áo len tăm ôm nhẹ, điểm nhấn là hàng nút ngọc trai thanh thoát, kết hợp cùng chân váy ngắn tối giản.
Điểm nhấn nằm ở chiếc túi đeo vai nắp gập màu đen chần bông, đi cùng dây xích kim loại ánh bạc. Phom túi gọn gàng kết hợp chất liệu chần chỉ tạo chiều sâu thị giác, trong khi dây xích mang lại hơi thở phóng khoáng.
Chiếc túi đeo vai nắp gập màu trắng với dây đeo mảnh góp phần giữ bảng màu sáng xuyên suốt. Phom túi gọn gàng giúp tổng thể trở nên liền mạch, đồng thời làm nổi bật vẻ thanh lịch - một lựa chọn lý tưởng cho những ngày dạo phố cần sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu.
Chân váy ngắn xếp ly giữ nhịp trẻ trung, được trung hòa bởi sneakers trắng và tất cao cổ. Chiếc túi đeo vai nắp gập màu đen nhỏ gọn xuất hiện tiết chế, góp phần giữ cho tổng thể tươi sáng và giàu năng lượng.
Túi đeo vai nắp gập tông nâu trầm được thiết kế với phom túi vuông vức, nắp gập khóa kim loại tạo cảm giác chắc chắn, nổi bật trên nền áo sát nách sắc tím và denim xanh bụi. Chiếc túi không chỉ là điểm nhấn thị giác mà còn làm rõ sự tương phản giữa nét mềm của cơ thể và đường nét cứng cáp của phụ kiện, khiến tổng thể trở nên gọn gàng, có chiều sâu và dứt khoát hơn.
Phom túi vuông vức giúp hoàn thiện diện mạo thanh lịch, chứng minh rằng phụ kiện đúng mực luôn là chìa khóa để phong cách trở nên bền vững.