Sức hút từ Hành trình trang sức xuyên Việt của PNJ

Nhiều hoạt động hấp dẫn và trải nghiệm bùng nổ

Khởi động vào cuối tháng 8.2024, chuyến xe "Hành trình trang sức xuyên Việt" của PNJ đã đi qua 3 tỉnh thành là TP.HCM, Vĩnh Long và Gia Lai. Tại mỗi điểm dừng chân, chương trình nhanh chóng nhận được sự chú ý và tham gia của đông đảo người dân bởi các hoạt động trải nghiệm phong phú.

Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh xuyên suốt các sự kiện của chương trình. Chàng ca sĩ đã cùng hàng trăm khán giả trải qua nhiều cảm xúc, từ lắng đọng bằng những ca khúc ballad đến bùng nổ trên những vũ điệu sôi động. Không chỉ nhận được sự yêu mến bởi giọng hát lay động mọi cảm xúc mà Noo Phước Thịnh còn đốn tim khán giả với vẻ đẹp trai rạng ngời của mình.

Xuất hiện tại "Hành trình trang sức xuyên Việt", ca sĩ Noo Phước Thịnh đã mang đến màn trình diễn ấn tượng và tương tác cùng hàng trăm khán giả

Kế đến là hàng loạt các hoạt động được "đo ni đóng giày" riêng cho từng địa phương như trải nghiệm chơi golf tại sự kiện với cảm giác chân thật như chơi ở sân thông qua màn hình lớn hay các khu vực triển lãm sản phẩm của PNJ x Hello Kitty, Disney | PNJ, PNJWatch và STYLE By PNJ đã tạo nên sự hào hứng cho rất nhiều khách tham gia chương trình. Không chỉ mang tới cảm xúc vui vẻ khi tham gia các hoạt động, khách tham gia còn được nhận những món quà mang nhiều ý nghĩa từ PNJ như phiếu ưu đãi mua hàng, túi may mắn Omamori, túi canvas tự sáng tạo theo phong cách cá nhân, quả cầu may mắn với những lời chúc đặc biệt,…

Đông đảo người tham gia hào hứng với màn trình diễn trang sức PNJ cùng các hoạt động thú vị tại sự kiện

Tiếp tục lan tỏa sức nóng của hành trình tới các địa phương

Mang theo sứ mệnh lan tỏa cảm hứng làm đẹp đến khắp mọi miền đất nước, chuyến xe "Hành trình trang sức xuyên Việt" sẽ tiếp tục lăn bánh đến Bình Dương, Huế và Nghệ An với hàng loạt các hoạt động thú vị, được "may đo" riêng cho từng điểm đến cũng như thưởng thức không gian âm nhạc đáng nhớ cùng ca sĩ khách mời Noo Phước Thịnh.

Song song đó, PNJ cũng dành tặng loạt ưu đãi mua trang sức hấp dẫn để giúp mọi người thêm tự tin làm đẹp, đồng thời có thêm khoản tích lũy dài lâu như:

Combo Ưu đãi và Quà tặng Trang sức Vàng.

Ưu đãi trang sức chọn lọc đến 50%.

Đặc quyền VIP Day.

Đặc quyền chào mừng thành viên mới.

Ưu đãi combo kim cương rời và trang sức vỏ.

Đặc biệt là cơ hội sở hữu 1 lượng vàng Kim Bảo Cát Tường dành cho khách hàng có giá trị hóa đơn cao nhất chương trình và cơ hội nhận quà trang sức thông qua chương trình khuyến mãi đặc biệt diễn ra trên toàn quốc.

Hành trình Trang sức Xuyên Việt của PNJ lan tỏa cảm hứng làm đẹp mỗi ngày, để bản thân luôn tỏa sáng rạng ngời

Với thiết kế theo phong cách hiện đại và tinh tế, trang sức PNJ không chỉ giúp khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ cá nhân, mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, là sự lựa chọn thông minh với đa dạng sản phẩm phù hợp túi tiền và mang đến nhiều giá trị tích lũy, tiết kiệm và đầu tư lâu dài.

