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Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
07/10/2026 12:00 GMT+7

Túi đan len thủ công không chỉ là phụ kiện tiện dụng mà còn là điểm nhấn độc bản, giúp nàng vừa tự do thể hiện cá tính riêng vừa giữ được nét mộc mạc.

Bên cạnh các mẫu túi công nghiệp rập khuôn, chiếc túi xách đan len nhanh chóng trở thành phụ kiện "must have" của các tín đồ sành điệu. Sự kết hợp giữa chất liệu sợi mềm mại, kỹ thuật móc đan tỉ mỉ và bảng màu biến tấu ngẫu hứng khiến túi len không chỉ tiện dụng mà còn mang vẻ độc bản, giúp nàng tự tin xuống phố mà không lo "đụng hàng".

Bảng màu phong phú của sợi len chính là mảnh đất màu mỡ để phái đẹp thỏa sức sáng tạo phong cách, từ nét hoài niệm xưa cũ đến vẻ đẹp tối giản đương đại. 

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 1.

Họa tiết ô vuông đính hoa cúc kinh điển của thập niên trước đang trở lại mạnh mẽ trên sàn diễn đường phố. Các ô len đa sắc được ghép nối khéo léo tạo nên chiếc túi xách rực rỡ, mang đậm hơi thở bohemian tự do và phóng khoáng

ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 2.

Đối với những buổi cà phê cuối tuần hay dạo chơi, nàng có thể kết hợp túi len rực rỡ dáng tròn hoặc túi quai ngắn cùng váy hoa, đầm maxi bay bổng

ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 3.

Khi diện trang phục sáng màu và tối giản, sự xuất hiện của chiếc túi đan len tối màu và có chi tiết trang trí trên túi giúp tổng thể sáng bừng mà không bị nhàm chán

ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Để tôn vinh nét mộc mạc của chiếc túi đan len, nàng nên ưu tiên kết hợp cùng các món phụ kiện mang chất liệu tự nhiên như xăng đan quai mảnh, dép cói hoặc mũ cói để tạo sự đồng điệu. 

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 4.

Nàng yêu thích sự cầu kỳ chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi chiếc túi tote len đan mang họa tiết hoa, kết hợp cùng đầm hoa dáng ngắn và dép xỏ ngón tối giản tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi tắn

ẢNH: @FOURMOOD

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 5.

Chiếc túi đan len mang hơi thở mộc mạc của phong cách cottage core, phối cùng chân váy dài và mũ cói đồng điệu mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng

ẢNH: @_TIHON_203

Nhờ sự đa dạng về kiểu dáng từ túi tote rộng rãi, túi kẹp nách baguette đến túi rút mini, túi đan len trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi phong cách thường nhật.

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 6.

Các mẫu túi đan len trắng sợi to phom rộng giúp nàng thoải mái chứa đựng vật dụng cá nhân, vừa phù hợp làm phụ kiện cho những chuyến du lịch cả ngày

ẢNH: @FOURMOOD

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 7.

Khi diện cùng trang phục dạo phố như áo yếm, quần ống suông và giày bốt, một chiếc túi len đeo vai màu be sẽ trở thành điểm nhấn hài hòa, cân bằng nét năng động và đem đến vẻ ngoài tươi tắn

ẢNH: @FOURMOOD

Sức hút từ túi đan len mộc mạc, không sợ đụng hàng - Ảnh 8.

Muốn biến hóa thành cô nàng vintage châu Âu, bên cạnh túi đan len màu trầm hãy phối thêm một chiếc khăn turban chấm bi để hoàn thiện phong cách cổ điển

ẢNH: @_PHZY_

Sở hữu sức hút từ vẻ đẹp mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng, túi đan len thủ công chắc chắn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm phong cách ăn mặc của bạn. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tìm thấy mẫu túi chân ái và tự tin sáng tạo nên những set đồ thật ấn tượng mỗi khi bước ra ngoài. 

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