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Sức hút từ vẻ đẹp không tuổi của chiếc váy hoa cổ điển

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/07/2026 08:00 GMT+7

Váy hoa cổ điển là một đại diện tiêu biểu cho phong cách lãng mạn của mùa thu. Với một thiết kế đầm họa tiết hoa lá, nàng dễ dàng tạo nên hình ảnh quyến rũ và trẻ trung như một 'nàng thơ' dạo bước giữa vườn thu xanh ngát.

Váy hoa nhí vào mùa được ưu tiên

Váy hoa mùa thu - Ảnh 1.

Bảng màu xanh lá dịu mát trong sự hài hòa đan xen vẻ đẹp tự nhiên của họa tiết dây leo, những nụ hoa nhỏ và phom dáng váy chữ A cổ điển. Thiết kế tay ngắn hiện đại, cổ chữ V tối giản được điểm thêm chi tiết vạt đắp xéo viền ren và đường nẹp nhỏ tôn vòng 2

ẢNH: OYSTER

Váy hoa mùa thu - Ảnh 2.

Váy maxi hoa bồng bềnh tựa như một bức tranh thủy mặc ấn tượng. Thiết kế có phần thân trên tối giản xòe rộng xuống phía dưới và nối với nhau bằng nhiều tầng hoa 3D nhún xếp tôn dáng vóc kiêu kỳ, quyến rũ của quý cô

ẢNH: REINA

Váy hoa là một trong số những chiếc váy "must have" của mùa thu. Nét đẹp dịu dàng lãng mạn của các thiết kế váy họa tiết hoa lá mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái cho người mặc. Bên cạnh đó, mỗi bản phối họa tiết lại có thể trở thành một mảnh ghép thú vị cho phong cách mùa thu, khi nàng thỏa thích biến hóa hình ảnh - lúc tươi trẻ rạng rỡ, khi trầm tĩnh trưởng thành.

Váy hoa mùa thu - Ảnh 3.

Mỗi chiếc váy hoa là một tác phẩm nghệ thuật thực sự khi cách bố trí, sắp xếp họa tiết hướng đến chủ đích riêng. Ở dáng váy voan hoa màu hồng nhạt này, toàn bộ họa tiết tập trung ở phần eo tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với các mảng màu trơn tạo nên chiều sâu cho hiệu ứng thị giác

ẢNH: OYSTER

Váy hoa mùa thu - Ảnh 4.

"Vườn hoa" xanh mát được đặt để nơi phần tùng váy nối tầng có vai trò điều hướng ánh nhìn. Đây là một cách để trang phục có thể giấu bớt các nhược điểm hình thể, phù hợp với dáng người quả táo

ẢNH: OYSTER

Váy hoa mùa thu - Ảnh 5.

Các thiết kế váy họa tiết thường được phối thêm các đường viền ren nhỏ để tôn nét duyên dáng nữ tính. Vải voan tơ, chiffon, ren... đều được phối layer với lớp vải lót mềm mại mang lại cảm giác thoáng mát và thấm hút mồ hôi. Hãy chọn các bảng màu tươi sáng như hồng nhạt, vàng pastel... khi nàng muốn tôn phong cách trẻ trung và chọn gam màu xanh trầm, nâu trầm, xanh đen khi muốn tạo cảm nhận về sự trưởng thành, chững chạc

ẢNH: SIXDO

Váy hoa mùa thu - Ảnh 6.

Bản phối đồng bộ của sơ mi ngắn tay và chân váy chữ A nhẹ mát. Họa tiết hoa được sắp xếp theo cấu trúc đường cong đặc biệt mang đến hình ảnh khác lạ đầy thú vị cho tủ đồ lãng mạn mùa thu. Với các set đồ họa tiết, nàng có thể chọn cách mặc sơ vin hoặc buông vạt áo ngoài váy để tận hưởng trọn vẹn cảm giác tự do, nhẹ mát suốt ngày dài

ẢNH: LÁ IN HOA

Váy babydoll họa tiết hoa nhí, váy bí dệt họa tiết nổi trên bề mặt vải là những sáng tạo mới dành cho cô nàng yêu thiết kế váy áo họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Gam màu pastel, họa tiết hoa nhí nhỏ xinh trên các phom dáng hiện đại giúp trẻ hóa người mặc một cách ngoạn mục

ẢNH: TỦ NHÀ MÂY

Váy hoa mùa thu - Ảnh 9.
Váy hoa mùa thu - Ảnh 10.

Cùng một gam màu, cùng một bản in họa tiết nhưng có thể tạo nên hai hình ảnh đầy khác biệt. Phong cách giản đơn đến từ dáng váy chữ A có phần cổ mở chữ V và đường nối chiết eo nhẹ nhàng. Từ dáng váy suông nối tầng phối cổ lá sen, một dáng vẻ yêu kiều đầy mộng mơ được khắc họa rõ nét

ẢNH: OYSTER


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