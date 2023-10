Sức hút từ vẻ đẹp tinh tế tối giản của trang phục mang sắc đen trắng

Thời trang mang sắc đen trắng có vẻ ngoài cực kỳ giản dị và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ẩn sâu trên mỗi nếp vải là sự tinh tế đầy nghệ thuật, khi người sáng tạo và người mặc đều có chung cảm nhận về nghệ thuật "less is more".

Khi diện trang phục trên hai gam màu cổ điển, quý cô dường như cũng muốn bản thân được tự do trong những phom dáng trang phục mang đến sự thư thái và thoải mái. Số lượng item trên mỗi outfit được giữ ở mức tối thiểu nhưng mỗi món đồ đều mang những nét riêng đặc sắc - áo sơ mi cách điệu mang vẻ nữ tính dịu dàng với vô số những đường nhún xếp mix chân váy đen xòe lạ mắt và bốt da ấm áp và sành điệu.

Chân váy ren và sơ mi lụa được tạo điểm nhấn bằng họa tiết trên cổ áo tạo nên bản phối đầy ắp vẻ tinh khôi sắc sảo. Sự tinh tế còn thể hiện ở cách xếp lớp của chiếc chân váy tạo nên vẻ kín đáo nhưng cũng gợi mở nét quyến rũ. Những outfit mang sắc đen trắng này xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái bởi ai cũng có thể mặc và mặc đẹp mỗi ngày.

Khi có một tủ đồ theo style tối giản bao gồm đa số các item mang hai sắc màu trắng và đen, nàng sẽ bớt đi nhiều thời gian để suy nghĩ, để nâng lên đặt xuống mỗi buổi sáng. Cứ lấy một chiếc áo sơ mi thật đẹp, mix cùng quần âu trắng để tôn chiều cao hoặc quần âu đen khi nàng có một ngày thật bận rộn với vô số các deadline cần giải quyết.

Khi tiết trời cuối thu đầu đông dần chuyển lạnh sâu, những chiếc áo len, áo dệt kim, áo giữ nhiệt cổ cao tay dài nên được ưu ái khi nàng lên đồ đi làm, đi học. Chiếc áo này thường có mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể, có khả năng giữ nhiệt tốt mà vẫn tôn dáng.

Chiếc áo len cổ lọ màu đen có thể mặc đơn lẻ - phối cùng quần trắng tương phản và khoác ngoài bằng áo khoác dáng dài; hoặc nàng có thể thử cách mix trang phục đơn giản hơn - mặc thêm áo sơ mi trắng bên ngoài. Điều đặc biệt thú vị là với chiếc sơ mi mặc ngoài, nàng có thể thay đổi từ sơ mi trắng cổ điển đến chất vải lụa trơn mượt, hay organza trong veo - một mẹo lên đồ layer cực chất mà chẳng tốn mấy ngân sách mua sắm.

Làm mới bản phối chân váy xòe và sơ mi trắng bằng cách chơi đùa cùng chất liệu. Chân váy tule xuyên thấu màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trở nên tinh tế hơn nhờ phần vạt áo sơ mi dài che chắn phần vòng 3. Khi diện style thời trang này, nàng có thể tùy biến bằng cách mang giày bốt cổ cao để tăng nét cá tính hoặc làm mềm hình ảnh với giày trắng mũi nhọn.

Nếu là tín đồ của thời trang đen trắng, nàng không nên bỏ qua những chiếc chân váy dạng yếm. Outfit váy yếm phối áo sơ mi điểm một nhành hoa giúp "đánh dấu" cho vòng eo thon. Cách phối trang phục cùng váy yếm màu tối có khả năng "đánh lừa" thị giác một cách tài tình - những nàng có vóc dáng mũm mĩm sẽ trông thon gọn và cao ráo hơn với kiểu chưng diện này, do ánh mắt người nhìn bị thu hút vào phần trang phục màu sáng.

Làm thế nào để xóa đi cảm giác đơn điệu khi diện trang phục màu trắng từ đầu đến chân? Đây chính là một gợi ý - chọn các item có điểm nhấn là những hàng cúc màu đồng/bạc/gold/đen và có thêm ve áo phối màu đen. Trang phục mang hai gam trắng đen này vẫn giữ được nét thanh lịch, cổ điển nhưng toát lên nét sắc sảo, bản lĩnh của người mặc.

Bên cạnh gam màu trắng tinh khôi, nàng có thể sẽ yêu thích những sắc màu gần gũi khác như trắng kem (cream), trắng ngà, trắng ngọc trai... và đưa chúng vào trong bảng màu đơn sắc cổ điển yêu thích.

Chiếc áo lụa màu ngà với phần cổ áo cách điệu phối cùng áo dạ tweed trắng kem trở nên vô cùng nổi bật và thu hút. Outfit này là một gợi ý chưng diện giản đơn nhưng tinh tế, qua đó cho thấy quý cô có thể nâng tầm style thời trang chỉ bằng tư duy sáng tạo và các item mang sắc đen trắng.

Ảnh: Arti Apparel, The Soul