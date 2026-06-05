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Thời trang 24/7

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/06/2026 08:00 GMT+7

Cổ điển, vượt thời gian, không lỗi mốt..., những cảm nhận chung về bản phối trắng đen càng thêm rõ nét khi nàng đi sâu khám phá sức mạnh của phối đồ. Không chỉ dễ mặc, dễ ứng dụng, thời trang trắng đen còn hợp với tiết trời mùa nắng.

Hai gam màu trắng đen không bao giờ vắng mặt trên bản đồ xu hướng. Dù ít được nhắc đến thì những chiếc áo sơ mi, quần âu, đầm công sở, váy dài dự tiệc... mang hai gam màu này vẫn được hàng triệu tín đồ thời trang mặc mỗi ngày, mỗi tuần.

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 1.

Phong cách thường ngày phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết qua bản phối áo sơ mi và quần ống rộng cùng tông. Để tăng thêm cảm giác thông thoáng nhẹ nhàng, nàng hãy dành ưu tiên cho các chất vải mỏng nhẹ, thoáng khí - chúng giúp mồ hôi và hơi ẩm thoát nhanh nên sẽ luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu

ẢNH: ELISE

Làm chủ mọi khoảnh khắc với gam màu trắng đen chuyên nghiệp

Bất cứ khi nào muốn tạo ấn tượng về sự chuyên nghiệp và cổ điển, người ta cũng ưu ái sử dụng màu trắngmàu đen. Không quá nổi bật cũng không quá đơn điệu, hai gam màu này là sự cân bằng của cảm xúc, của xu hướng và gần như hoàn hảo với mọi màu da, mọi vóc dáng.

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 2.

Vẻ đẹp quý phái, sắc sảo pha chút bí ẩn từ cặp đôi áo và chân váy đen được gửi gắm ở sự đồng bộ về màu sắc và phong cách. Thiết kế có phần vạt áo xếp nếp lạ mắt tạo nên điểm nhấn đặc biệt

ẢNH: LYP

Trong những ngày hè oi ả, các bản phối từ áo sơ mi dáng suông và quần ống rộng màu trắng, đen là lựa chọn dễ chịu và thông thoáng. Đầm dài màu trắng, váy đen dài phối thêm các đường viền khác màu, phối cúc bọc vải hay cúc khảm tạo nên điểm nhấn sang trọng giàu khí chất. Bên cạnh đó, hãy chọn những bản phối ngẫu hứng kết hợp chân váy và áo để hành trình màu sắc của tủ đồ trắng đen tối giản trở nên thi vị và giàu chất thơ hơn.

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 3.

Công thức phối đồ all white đem đến ánh nhìn thời thượng qua sự kết hợp của trang phục, giày và trang sức. Để các bản phối đơn sắc không bị nhàm chán thì sự kết hợp đa chất liệu có thể mang đến làn gió mới cho phong cách của nàng

ẢNH: DECOS

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 4.
Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 5.

Khi được sử dụng một cách tinh tế, cách kết hợp hai gam màu cổ điển biến thành dụng ý nghệ thuật - vừa khéo tôn vinh cơ thể, vừa khéo tiết lộ gu thẩm mỹ cao cấp của người mặc. Phần trang phục sáng màu trở nên nổi bật và thanh thoát nhờ hiệu ứng tương phản giữa trắng và đen

ẢNH: DECOS

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 6.

Những đường viền mềm mại nhỏ nhắn màu trắng tạo nên nét nữ tính, quyến rũ cho thiết kế đầm midi tông đen. Bên cạnh đó, hàng cúc áo và các phụ kiện thời trang cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài ấn tượng, giàu nét thẩm mỹ

ẢNH: LYP

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 7.
Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai- Ảnh 8.

Dù chọn cách phối đồ khác biệt về chất liệu hay màu sắc, quý cô cũng dễ dàng nhận thấy những hiệu ứng thị giác khác biệt qua mỗi bản phối. Suy cho cùng, trong dải màu đa sắc, gam màu đen và trắng vẫn là những tông màu hoàn hảo, dễ mặc dễ đẹp mà khó ai có thể bỏ qua

ẢNH: LYP


Trắng đen phối đồ trắng đen trang phục trắng đen váy áo trắng đen tông màu trắng đen màu trắng Màu đen

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