Sức sống mới của họa tiết gingham, nét cổ điển lên ngôi thời thượng

Họa tiết gingham được tạo thành từ các đường kẻ đồng màu trên nền trắng, đan xen nhau tạo nên những ô ca rô có màu sắc đậm nhạt đều đặn. Khác với họa tiết ca rô vốn có các đường kẻ với độ dày và màu sắc phức tạp chồng chéo, họa tiết này đề cao sự tối giản với sự kết hợp của duy nhất một tông màu chính trên nền vải trắng.

Không cần đến những gam màu nổi bật, sự kết hợp kinh điển giữa đen và trắng vẫn luôn là công thức tạo nên vẻ đẹp bền vững.

Váy liền thân sát nách sử dụng họa tiết gingham đen trắng đan xen với phần chân váy xếp ly nhẹ nhàng. Phom dáng không quá ôm giúp người mặc cử động thoải mái trong các hoạt động hằng ngày ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Nếu họa tiết ca rô đen trắng đại diện cho sự cổ điển thanh lịch thì sắc đỏ trắng lại là hiện thân của nguồn năng lượng trẻ trung cho những ngày hè rực nắng.



Set áo bra và quần shorts họa tiết ca rô đỏ trắng rực rỡ, áo dáng ôm giúp khoe trọn vòng eo và đôi chân thon, điểm khác biệt của họa tiết đỏ là sự nổi bật vượt trội nhưng vẫn giữ được nét cổ điển, giúp bộ đồ không bị quá rực rỡ ẢNH: @_HAILIUH_

Áo hai dây trễ vai dáng ngắn viền ren trắng được phối cùng chân váy cạp trễ họa tiết kẻ ca rô màu đỏ trầm pha trắng đầy quyến rũ. Sự kết hợp giữa ren và họa tiết đỏ trầm mang lại cảm hứng "Y2K" pha chút lãng mạn. Chỉ cần sử dụng một chiếc băng đô bản nhỏ để hoàn thiện diện mạo nàng thơ ngọt ngào

ẢNH: @_KYLIESWT

Chiếc áo kiểu sát nách dáng ôm nhẹ nổi bật với họa tiết ca rô đỏ đậm "nịnh da", ưu điểm của họa tiết ô nhỏ là tạo cảm giác cơ thể thon gọn hơn so với các loại ca rô ô lớn hay sọc ngang ẢNH: @_KIUCIUUN

Xu hướng mặc đồng bộ từ trang phục đến phụ kiện đang ngày càng được ưa chuộng bởi khả năng tạo nên tổng thể thống nhất và giàu tính thời trang. Với họa tiết ca rô, công thức này càng phát huy hiệu quả nhờ họa tiết đặc trưng dễ nhận diện.

Set đồ đồng bộ gồm áo trễ vai, chân váy ngắn đính nơ và khăn bandana đội đầu họa tiết ca rô đỏ trắng bắt mắt. Việc sử dụng khăn bandana cùng họa tiết giúp tạo sự kết nối chặt chẽ cho tổng thể ẢNH: @_HYN.HINE_

Áo hai dây và chân váy dài dáng suông sử dụng họa tiết ca rô màu xanh pha nâu đồng điệu. Dáng váy suông dài giúp kéo dài đôi chân và che khuyết điểm phần thân dưới, chất liệu vải mỏng nhẹ và thoáng khí, là lựa chọn ưu tiên cho những người yêu thích sự thoải mái tối đa ẢNH: @_WARINNNNNS

Không phải lúc nào họa tiết gingham cũng gắn liền với những gam màu nổi bật. Các sắc độ xanh dương kết hợp trắng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và đặc biệt phù hợp với những ngày hè nắng nóng.



Áo kiểu cổ vuông tay bồng với chi tiết nhún ngực tinh tế sử dụng họa tiết gingham xanh dương và trắng dịu mắt. Thiết kế tay bồng giúp che khuyết điểm bắp tay to hiệu quả, phối cùng quần shorts kaki màu nâu nhạt tạo nên sự hòa quyện màu sắc nhã nhặn ẢNH: @_JOHNNYSASI

Họa tiết gingham với sự giản đơn nhưng đầy biến hóa đã chứng minh được sức sống bền bỉ trong dòng chảy thời trang. Dù bạn yêu thích sự rực rỡ của sắc đỏ hay nét thanh bình của màu xanh, họa tiết này vẫn luôn có cách để giúp bạn tỏa sáng.



