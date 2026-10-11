Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh

Dạ tweed, len sợi và da là 3 chất liệu sang trọng được ưa chuộng nhất mùa lạnh. Từ những chiếc áo khoác dáng ngắn đến cardigan, từ bản phối công sở đến thời trang đường phố, các ý tưởng trang phục này giúp nàng 'cân' đẹp mọi phong cách.
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Không chỉ có một công thức mặc đẹp duy nhất dành cho mùa lạnh. Tủ đồ thu đông là tập hợp của vô số các chất liệu từ dày ấm đến mỏng nhẹ, từng đứng phom đến co giãn, đàn hồi. Tuy nhiên, điểm sáng từ mỗi bản phối sang chảnh, quý phái hài hòa với mùa thường đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.
Làm chủ xu hướng mùa lạnh cùng 3 chất liệu thời thượng: dạ tweed, da, len dệt kim
Với chất liệu dạ tweed, hãy ưu tiên phối cùng các chất vải mỏng nhẹ và mềm mại như lụa, cotton, vải tơ, dệt kim mỏng... Trang phục từ len sợi hoàn hảo diện cùng chất liệu denim với các cặp đôi như cardigan và quần jeans xanh, áo mongtoghi và chân váy denim.
Trong khi đó áo khoác da bóng và áo khoác da lộn là món đồ đường phố "must have", lập tức mang đến hình ảnh cá tính, rạng ngời và khác biệt cho mọi bản phối thời trang.