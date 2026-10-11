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Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/10/2026 08:00 GMT+7

Dạ tweed, len sợi và da là 3 chất liệu sang trọng được ưa chuộng nhất mùa lạnh. Từ những chiếc áo khoác dáng ngắn đến cardigan, từ bản phối công sở đến thời trang đường phố, các ý tưởng trang phục này giúp nàng 'cân' đẹp mọi phong cách.

Không chỉ có một công thức mặc đẹp duy nhất dành cho mùa lạnh. Tủ đồ thu đông là tập hợp của vô số các chất liệu từ dày ấm đến mỏng nhẹ, từng đứng phom đến co giãn, đàn hồi. Tuy nhiên, điểm sáng từ mỗi bản phối sang chảnh, quý phái hài hòa với mùa thường đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Làm chủ xu hướng mùa lạnh cùng 3 chất liệu thời thượng: dạ tweed, da, len dệt kim

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 1.

Áo tweed vàng nhạt phối quần tây ống rộng màu trắng và phụ kiện giày mũi nhọn nâu, túi da màu pastel đồng điệu. Điểm nhấn nổi bật từ set đồ nằm ở chiếc áo jacket cổ tròn tay dài có những đường viền tinh tế, hàng cúc mạ sáng bóng; phom áo dáng ngắn kết hợp cùng quần dài tạo nên tỷ lệ vàng cho vóc dáng

ẢNH: IVY MODA

Với chất liệu dạ tweed, hãy ưu tiên phối cùng các chất vải mỏng nhẹ và mềm mại như lụa, cotton, vải tơ, dệt kim mỏng... Trang phục từ len sợi hoàn hảo diện cùng chất liệu denim với các cặp đôi như cardigan và quần jeans xanh, áo mongtoghi và chân váy denim.

Trong khi đó áo khoác da bóng và áo khoác da lộn là món đồ đường phố "must have", lập tức mang đến hình ảnh cá tính, rạng ngời và khác biệt cho mọi bản phối thời trang.

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 2.

Gặp gỡ chất liệu dạ tweed trong một phiên bản mới khác biệt và đầy thú vị. Áo sơ mi cổ lá tròn được phối cùng vải dạ mỏng mang sắc hồng phấn tươi sáng. Sự kết hợp khéo léo vừa giúp định hình phom dáng, vừa tạo nên điểm nhấn ấm áp và sự giao hòa về màu sắc ngọt ngào

ẢNH: ADORE DRESS

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 3.

Gile tweed có thể trở thành chiếc áo khoác "chân ái" cho mọi bản phối diện trong những ngày thu nhiều gió. Dáng áo ngắn tinh gọn thu hút ánh nhìn vào kết cấu sợi dệt thô đa sắc độ, phom dáng ôm nhẹ nhưng vẫn giữ được khoảng thở để dễ dàng phối cùng nhiều lớp trang phục khác

ẢNH: ADORE DRESS

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 4.

Từ sắc đỏ thắm của cardigan đến sắc đỏ tím burgundy đều tựa như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mùa lễ hội cuối năm đã rất cận kề. Len sợi và denim là cặp đôi hài hòa, phóng khoáng và bền bỉ - khi diện cùng nhau đem đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và sự ấm áp, mềm mại dễ chịu

ẢNH: CALIE

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 5.

Quần jeans ống rộng, giày và túi mang sắc đỏ burgundy trở thành nền tảng để nàng sáng tạo nên thật nhiều bản phối đặc sắc cho mùa lạnh 2026. Áo jacket vải tweed dáng ngắn phối sơ mi lụa mềm kết hợp cùng denim đem đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại

ẢNH: CALIE

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 6.

Váy dạ tweed sắc hồng dâu trẻ trung và sang trọng qua chi tiết cổ vuông cổ điển, các đường viền được thêu đính tinh xảo và phom dáng chữ A khéo tôn chân thon. Bản phối này có thể kết hợp thêm áo măng tô, đổi từ giày Mary Jane sang bốt da cổ cao thể tăng thêm nét cá tính

ẢNH: ADORE DRESS

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 7.

Đừng bỏ quên các món đồ da "cộp mác" đặc trưng mùa lạnh như áo khoác da lộn, giày cao gót hay loafer da lộn. Từ phong cách dạo phố đến bản phối công sở, các ý tưởng dự tiệc và sự kiện đều có thể linh hoạt đưa cặp đôi hoàn hảo này vào để kết hợp, qua đó tạo nét đặc sắc riêng cho phong cách mùa thu đông

ẢNH: @LEASY_INPARIS

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh- Ảnh 8.

Áo khoác da, giày bốt cao gót, túi da và quần denim tạo nên bản phối cá tính, sành điệu và vô cùng ấm áp giúp nàng "cân đẹp" mọi điều kiện thời tiết mùa này

ẢNH: @TAINA.CSG

Dạ tweed áo tweed Áo len cardigan áo khoác da

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