Tạo điểm nhấn kiêu kỳ bằng những mẫu áo kiểu nhiều tầng

Áo kiểu nhiều tầng từ lâu đã trở thành "vũ khí bí mật" trong tủ đồ của những cô nàng mê mẩn phong cách nữ tính nhưng không kém phần sang trọng. Với thiết kế xếp lớp độc đáo tạo độ bồng bềnh tự nhiên, chiếc áo khéo léo che đi khuyết điểm vòng 2 chưa thon gọn hoặc vòng 1 khiêm tốn.



Áo babydoll kiểu nhiều tầng này sở hữu tông màu xanh pastel dịu mắt cực kỳ tôn da. Thiết kế các lớp vải mềm mại xếp chồng lên nhau khéo léo tạo nên độ xòe phồng nhẹ nhàng. Nhờ phom dáng rộng rãi, món đồ này là vị cứu tinh xuất sắc giúp các cô nàng mảnh khảnh trông đầy đặn hơn ẢNH: @SALAVISHOPDN

Nếu đang tìm kiếm một công thức mặc đẹp vừa trẻ trung vừa giúp vóc dáng trở nên đầy đặn hơn, những chiếc áo babydoll nhiều tầng chính là lựa chọn đáng cân nhắc.



Áo hai dây babydoll nhiều tầng với thiết kế vạt cắt xéo độc đáo tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt. Sự hòa quyện giữa sắc vàng rực rỡ và họa tiết hoa màu hồng tràn đầy năng lượng mùa hè. Hoàn thiện với một chiếc quần jeans dài màu xanh đầy năng động ẢNH: @_WWNIEE_

Áo cổ yếm trễ vai phom babydoll kiểu nhiều tầng thu hút mọi ánh nhìn nhờ họa tiết vân trừu tượng vô cùng nghệ thuật. Sắc trắng ngà làm nền giúp các tầng voan mỏng nhẹ xếp chồng lên nhau, kiểu dáng cổ yếm thắt dây kết hợp xếp tầng giúp bạn khoe khéo bờ vai trần thon thả ẢNH: @_TYANGNE_

Không bao giờ lỗi mốt, họa tiết chấm bi hay hoa nhỏ trên nền trang phục luôn mang trong mình sức hấp dẫn vượt thời gian.



Chiếc áo kiểu nhiều tầng nổi bật với sắc đen huyền bí kết hợp cùng họa tiết chấm bi trắng mang đậm hơi thở cổ điển. Chất liệu vải voan cao cấp tạo nên các tầng áo bồng bềnh. Phối cùng chân váy ngắn dáng suông màu đen, nàng sẽ có ngay một bản phối vừa thời thượng lại vừa tôn dáng ẢNH: @SALAVISHOPDN

Thiết kế áo tay phồng cổ chữ V nhiều tầng này ghi điểm tuyệt đối nhờ tông màu trắng ngà nhã nhặn điểm xuyết hoa văn màu xanh nhạt. Chất liệu vải thô tự nhiên giúp các nếp gấp tầng của áo định hình phom chuẩn chỉnh, phối với chân váy tầng màu be tone sur tone hài hòa ẢNH: @SALAVISHOPDN

Áo trễ vai tay dài làm say đắm lòng người bởi các tầng vải voan mềm mại in họa tiết hoa lá màu đen trên nền trắng đầy tính nghệ thuật. Phần chun bo nhẹ ở vai và cổ tay kết hợp cùng các lớp layer tầng tinh tế. Để giữ cho các họa tiết hoa lá và chất vải voan luôn bền màu, bạn nên phơi áo ở những nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời gay gắt trực tiếp ẢNH: @_TYANGNE_

Những thiết kế đơn sắc luôn dễ dàng kết hợp với item khác nhau hoàn thiện phong cách thời trang tối giản để xuống phố những ngày lười.



Áo trễ vai tay dài hai tầng mang đến vẻ đẹp vừa mong manh vừa gợi cảm cho người mặc. Chất vải voan màu vàng nhạt mỏng nhẹ được xếp lớp tinh tế, phối đơn giản cùng quần jeans màu trắng là có thể xuống phố ẢNH: @DAHLISTUDOS

Chiếc áo kiểu nhiều tầng tay dài được may từ chất liệu voan trắng tinh khôi, các tầng áo được cắt may tỉ mỉ, rủ nhẹ nhàng giúp tôn lên nét đài các của người mặc. Chỉ cần phối chiếc áo này cùng chân váy lụa ngắn và tất đen là hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng ẢNH: @DAHLISTUDOS

Áo kiểu nhiều tầng chính là mảnh ghép thời trang hoàn hảo nhờ khả năng biến hóa linh hoạt. Bằng cách khéo léo lựa chọn chất liệu voan, thô hay lụa kết hợp cùng các item quen thuộc như chân váy ngắn, quần jeans hay váy quần, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm mới phong cách mỗi ngày và làm chủ mọi ánh nhìn.

