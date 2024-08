Tạo kiểu quần ống loe đen cho phụ nữ trên 30 tuổi

Khi phong cách rộng thùng thình ngày càng trở thành xu hướng, quần ống loe màu đen nổi bật với đường cắt độc đáo và thanh lịch. Đối với những phụ nữ có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, họ dẫn đầu với phong cách tinh tế và thanh lịch. Trí tuệ đi kèm với thời gian và tủ quần áo phản ánh phong cách cá nhân được phát triển qua nhiều năm. Khi bạn bước sang tuổi 30+, sự chọn lọc càng trở nên quan trọng hơn, các ưu tiên thay đổi và chắc chắn là sự tự tin tăng lên, vì vậy việc mặc những bộ quần áo gợi lên những cảm xúc giống nhau trở thành một "quy tắc ngầm" bắt buộc phải tuân theo. Đó là thời kỳ của tự do, yêu bản thân và tự tin; và thời trang là một yếu tố quan trọng của phương trình.

Dù chúng ta ở độ tuổi nào, quần ống loe màu đen là món đồ tốt nhất giúp chúng ta cảm thấy an toàn; và vẻ ngoài sang trọng của các fashionista đã chứng minh điều đó Dan Martensen

Làm thế nào để người trên 30 tuổi có thể mặc quần ống loe màu đen rộng thùng thình một cách trang nhã và trông trẻ trung? Người nổi tiếng trình diễn cách ăn mặc bất chấp tuổi tác hay hạn chế về phong cách.

Phong cách giản dị với quần ống loe màu đen

Có thể khó để tạo ra một vẻ ngoài trang trọng vừa thanh lịch vừa thoải mái trong mùa hè thu. Tuy nhiên, nếu trên 30 tuổi, bạn có thể chọn kết hợp quần ống loe với giày cao gót La Mã, đây là cách đơn giản để giải quyết vấn đề @Edward Berthelot

Sự kết hợp này hoạt động như một phép thuật phù hợp với bất kỳ dịp nào. Kết hợp với áo thun và blazer sắc sảo, quần ống loe màu đen ngay lập tức trở nên nổi bật và lộng lẫy mà không hề mất đi sự thoải mái.

Mặc quần ống loe màu đen để luôn thể hiện sự thoải mái

Quần ống loe kết hợp với áo sơ mi cổ điển @Jeremy Moeller

Khi nói về sự thoải mái ở độ tuổi 30+, chúng ta đang nói về cách xếp nếp và cấu trúc của trang phục khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà. Những chi tiết nhỏ trong bộ trang phục có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn, nâng cao mức độ tự tin của bạn từ đầu đến chân. Hãy bỏ đi những đường cắt may phức tạp và mặc quần ống loe đen cạp cao, bạn có mọi lý do để cảm thấy tự tin. Kiểu cắt này tạo ra hiệu ứng kéo dài chân một cách tự nhiên và đạt được sự cân đối tuyệt vời. Tạo kiểu với cạp cao, áo sơ mi in họa tiết và tay áo rộng rãi để tạo vẻ ngoài sang trọng cho ngày gia đình, sự kiện công việc hoặc nơi nghỉ ngơi cuối tuần.

Quần ống loe màu đen, sự lựa chọn hoàn hảo cho phong cách đơn sắc



Hãy làm theo công thức tuyệt vời của Dakota Johnson, kết hợp nó với quần ống loe màu đen cạp cao, chất lượng cao, giày lười thanh lịch và áo thun trắng sạch sẽ. Nếu bạn cần nâng cấp phong cách của mình, chỉ cần thêm một chiếc áo blazer thanh lịch là bạn đã sẵn sàng ra ngoài @Jeremy Moeller

Sức mạnh của sự kết hợp đơn sắc là không thể phủ nhận @Streetstyleshooters

Khi bạn còn băn khoăn về phong cách, việc lựa chọn trang phục cùng tông màu sẽ là chiến lược tốt nhất. Các thương hiệu như David Koma, Botter, Saint Laurent và Prada tin vào sức mạnh của màu đen và các sắc thái khác nhau của nó. Các chuyên gia thời trang tiếp tục phát huy kỹ năng đơn sắc của họ đến mức tối đa, kết hợp chúng với quần sa tanh ống rộng, giày cao gót mũi nhọn và các phụ kiện cùng tông màu để tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

Hãy dũng cảm và thử nhiều phong cách khác nhau sẽ luôn có một phong cách phù hợp với bạn

Với những bạn trên 30 tuổi không ngại rủi ro, có thể thử quần đáy chuông với nhiều kiểu mở khác nhau

@Edward Berthelot

Hãy tìm sự cân bằng giữa sự thoải mái và sự thể hiện cá nhân, đừng ngại những phong cách táo bạo hơn. Một chiếc hakama hoặc quần culottes là cách để làm điều đó. Kiểu dáng ôm vừa vặn, váy mini che phủ, xếp nếp thẳng và xẻ tà chắc chắn sẽ gây ấn tượng. Hãy kết hợp nó với một chiếc áo crop top táo bạo và đôi xăng đan cao gót hoặc bốt mũi nhọn để có vẻ ngoài sành điệu ngay lập tức.



Bạn không bao giờ có thể sai lầm với quần ống loe đen cổ điển dành cho công sở

Quần ống loe cạp trễ là món đồ không thể thiếu trong mọi mùa và có thể mặc từ thứ hai đến thứ sáu @Edward Berthelot

Một lựa chọn phù hợp với văn phòng nên được đưa vào cẩm nang phong cách của bất kỳ phụ nữ nào. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nó mang lại cảm giác sang trọng và chuyên nghiệp. Bạn nên kết hợp nó với áo sơ mi in họa tiết bằng chất liệu nhẹ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Nhìn lại xu hướng thời trang hè thu 2024, quần ống loe màu đen chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng trong số những món đồ cơ bản, giúp bạn thể hiện nét quyến rũ nổi bật của mình mọi lúc mọi nơi.