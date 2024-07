Taylor Swift đẹp nhất trên sân khấu Milan với vẻ ngoài quyến rũ

Hơn cả một tuần lễ thời trang, hơn cả một buổi ra mắt, hơn cả một bữa tiệc độc quyền, sự kiện được mong đợi nhất trong năm là sự xuất hiện đầy quyến rũ của Taylor Swift tại Milan để tham dự buổi hòa nhạc ở sân vận động San Siro. Hai buổi tối dành riêng cho âm nhạc và thời trang.



Chiếc váy nịt cổ điển của Vivienne Westwood trong phiên bản Taylor Swift



Đối với buổi hòa nhạc ở San Siro, hai tác phẩm của Vivienne Westwood đã thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, bộ trang phục thứ hai lại kết hợp hoàn hảo giữa nét đặc trưng của phong cách Westwood với những dòng chữ và màu sắc mà Swift vô cùng yêu thích. Bắt đầu với bộ trang phục bao gồm váy dài với áo ngực phù hợp, cả hai đều màu trắng và đính pha lê, mặc cùng với áo khoác đuôi tôm màu trắng

Mặc dù ít khi xuất hiện ở hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn thời trang hay ký kết các bộ sưu tập và hợp tác, Swift vẫn luôn coi thời trang là "nhân vật chính" trong các buổi trình diễn của mình

Nữ ca sĩ tỉ phú bước lên sân khấu trong bộ váy trắng với lời bài hát I love you, it's ruining my life, chiếc váy thật trữ tình với lời bài hát được cô nàng phối cùng đôi bốt phù thủy tone sur tone với váy.

Taylor Swift gây bất ngờ trong bộ váy có lời bài hát Fortnight trong The Eras Tour @Taylor Swift

Bắt đầu với bộ trang phục bao gồm váy dài với áo ngực phù hợp, cả hai đều màu trắng và đính pha lê, mặc cùng với áo khoác đuôi tôm màu trắng @Vivienne Westwood

Trên thực tế, Swift đã biến việc thay quần áo thành một phần không thể thiếu trong các buổi trình diễn ngoạn mục của mình, từ đó tạo nên hình ảnh thẩm mỹ cá nhân và không thể nhầm lẫn của cô. Giữa vẻ ngoài được thiết kế riêng như những bộ đồ liền thân bó sát và cực kỳ nữ tính, cũng không thể không kể đến là những chiếc váy voan lãng mạn hay váy maxi. Từ Vivienne Westwood đến Roberto Cavalli, từ Versace đến Alberta Ferretti, có rất nhiều nhà mốt cạnh tranh để mặc trang phục cho Taylor Swift ở Milan và hơn thế nữa.



Ca sĩ Shake It Off đã khoe bộ bodysuit với đường viền cổ ngọt ngào được đính pha lê nhỏ, sequins và các chi tiết tráng gương tại đêm diễn ở San Siro @Versace

Vẻ ngoài cực kỳ nữ tính và mộng mơ, phối hợp với chiếc micro được trang trí không kém, có chữ ký của Versace. Có nơi nào tốt hơn sân khấu để đặt cược về loại trang phục lấp lánh này, và Swift biết rõ điều đó. Để được chú ý và công nhận, mang lại vẻ quyến rũ vô tận cho các sân vận động chật cứng, giải pháp duy nhất là khiến bản thân trở nên thật nổi bật.

Một nhà mốt thời trang khác cũng gần gũi với trái tim của Taylor Swift chính là Alberta Ferretti. Trên thực tế, đối với Eras Tour, nhà mốt Ý đã tạo ra một bộ váy lãng mạn và gợi cảm cho nữ ca sĩ, nhằm báo hiệu khoảnh khắc thân mật, gần gũi hơn trong buổi biểu diễn trực tiếp.



Swift trong bộ váy của Alberta Ferretti được thiết kế riêng trong buổi hòa nhạc tại San Siro @Alberta Ferretti

Cũng tại Milan, Swift khoe chiếc váy voan dài với tay áo trong suốt, điểm nhấn nhờ đường viền cổ khoét sâu, chi tiết lưới và thêu lá. Tạo nên hình dáng cho một bộ trang phục đầy mê hoặc, gần như bị "thôi miên".

Váy mini và set đồ phối hợp

Đây là hai món đồ không thể thiếu trong tủ đồ đi biểu diễn của Taylor Swift. Trong buổi biểu diễn trực tiếp ở Milan, không phải ngẫu nhiên mà nghệ sĩ người Mỹ tin tưởng vào Roberto Cavalli vì vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa hoàn hảo để khiêu vũ và phóng khoáng.

Swift mặc chiếc váy ngắn tua rua, một trong những trang phục do Roberto Cavalli tạo ra cho nữ ca sĩ @Roberto Cavalli

Không thiếu những bộ trang phục nhiều màu với hiệu ứng bóng mờ bao gồm áo crop top và váy ngắn đầy đủ, một nền tảng khác của phong cách Swift @Roberto Cavalli

Cả trên thảm đỏ, trên sân khấu và trong các video clip, giờ đây Swift có thể tự hào về một phong cách rất dễ nhận biết, cũng nhờ vào nhà tạo mẫu Joseph Cassell Falconer. Ngoài những sáng tạo quý giá của Zuhair Murad và Naeem Khan, nữ ca sĩ còn có một sở thích khác: bốt của Christian Louboutin. Cho dù đó là bốt đế thấp đến mắt cá chân, bốt buộc dây hay phong cách cưỡi ngựa, đôi giày duy nhất mà Swift trình diễn trong buổi hòa nhạc đều có đế màu đỏ.



Cuối cùng, đôi tất lưới màu da không thể thiếu và màu son đỏ yêu thích của Pat McGrath đã hoàn thiện bộ trang phục đặc trưng của Taylor Swift trong buổi hòa nhạc.