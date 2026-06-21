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Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
21/06/2026 16:00 GMT+7

Nếu túi xách là điểm nhấn cho tổng thể, khuyên tai giúp gương mặt thêm cuốn hút thì dây chuyền thắt eo lại chính là điểm nhấn giúp tôn vinh đường cong cơ thể và nâng tầm phong cách một cách tinh tế.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" cho những chiếc áo crop top hay bikini quen thuộc, thì dây chuyền thắt eo chính là chân ái. Không chỉ tôn lên đường thắt eo mềm mại, món trang sức này còn mang đến vẻ đẹp phóng khoáng. Từ những sợi xích kim loại lấp lánh cho đến dây thắt đính charm độc đáo, phụ kiện đeo eo khéo léo tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng 2 của bạn thu hút hơn bao giờ hết.

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 1.

Phụ kiện đeo eo bằng dây sợi mảnh với điểm nhấn là các charm sao biển và sò biển nhiều màu rực rỡ. Ưu điểm của dòng dây này là sự trẻ trung, tuy nhiên bạn nên hạn chế ngâm nước lâu để giữ màu charm luôn bền đẹp. Phối cùng áo quây và chân váy ngắn trắng tinh khôi, món phụ kiện giúp hoàn thiện bản phối đi biển vô cùng ăn ý

ẢNH: @_LINHOWII

Những thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương đang trở thành lựa chọn được yêu thích trong mùa du lịch. Dây chuyền thắt eo bằng sợi mềm kết hợp charm sao biển, vỏ sò nhiều màu sắc mang đến cảm giác tự do và đậm chất nghỉ dưỡng.

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 2.

Dây chuyền thắt eo tết từ chất liệu dây dù bền bỉ, thiết kế nhã nhặn với các charm sao biển và sò biển nhỏ màu trắng pastel điểm xuyết dọc sợi dây. Nhờ đặc tính dẻo dai của dây dù, phụ kiện này rất dễ bảo quản. Khi nhấn nhá quanh vòng eo, sợi dây tạo điểm nhấn phá cách giúp set áo crop top nhún bèo và chân váy voan dài trắng trở nên cuốn hút hơn hẳn

ẢNH: @_LINHOWII

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 3.

Dây chuyền thắt eo sở hữu thiết kế sợi xích siêu mảnh tiệp vào da đầy tinh tế, điểm xuyết những bông hoa nhí màu trắng thuần khiết. Hiệu ứng ẩn hiện của dây giúp vòng 2 trông thon gọn, phù hợp cho những ai theo đuổi phong cách cottage core lãng mạn

ẢNH: @_LINHOWII

Các mẫu dây kim loại với những chi tiết mảnh lại chinh phục những cô gái yêu phong cách bohemian và vẻ đẹp tự nhiên.

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 4.

Dải dây đeo eo bằng kim loại ánh bạc lấp lánh sở hữu khả năng bắt sáng đỉnh cao dưới ánh nắng hè. Thiết kế sợi xích uốn lượn chạy dọc cơ thể giúp tôn vinh trọn vẹn cơ bụng săn chắc. Lý do bạn nên sở hữu mẫu dây này là vì chất liệu bạc cực kỳ tôn da và tạo hiệu ứng thị giác tôn eo thon vi diệu khi chụp ảnh

ẢNH: @_RIINNAXX

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 5.

Dây chuyền thắt eo xích đôi bằng hợp kim màu nâu vàng sở hữu độ sáng bóng thời thượng, mang hơi hướng Y2K. Đường nét xích mảnh mai ôm lấy bụng dưới tạo điểm nhấn, chất liệu hợp kim luôn như mới và không bị xỉn màu. Phối cùng áo sơ mi crop top tay dài nhún bèo màu trắng be và quần cạp trễ sành điệu

ẢNH: 20TREND OFFICIAL

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 6.

Sợi vòng đeo eo dạng mảnh đính hạt nhỏ lấp lánh, khéo léo tạo nét quyến rũ cho khoảng hở giữa chiếc áo sát nách và quần ống rộng kẻ sọc, đồng thời tôn lên trọn vẹn vòng eo săn chắc

ẢNH:@_DELIAH.XZ

Không ngạc nhiên khi những sợi xích kim loại ánh bạc kết hợp charm đa dạng khác nhau lại mang đến sức hút hoàn toàn khác biệt.

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 7.

Set đồ thể hiện sự cá tính và tự tin thả dáng trong trang phục trắng sành điệu trên phố. Điểm nhấn ấn tượng là chiếc dây đeo eo kiểu dáng bohemian cá tính, không chỉ giúp tôn lên vòng 2 thon gọn mà còn tạo sự kết nối vô cùng tinh tế giữa áo crop top và quần ống rộng

ẢNH: 20TREND OFFICIAL

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo- Ảnh 8.

Thể hiện sự cá tính với điểm nhấn là chiếc dây chuyền thắt eo dạng chuỗi xích kim loại đính hình trái tim lấp lánh. Món phụ kiện độc đáo là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng dáng thon diện đi cà phê, dạo phố cuối tuần để tăng thêm vẻ năng động

ẢNH:@_DELIAH.XZ

Từ vẻ mộc mạc của dây sợi, dây dù đính charm vỏ sò khi diện cùng váy trắng nàng thơ, đến nét nóng bỏng của xích bạc, xích hợp kim khi nhấn nhá cùng bikini hay quần cạp trễ, mỗi kiểu dây đeo eo đều mang đến một làn gió mới cho bản phối của bạn.



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