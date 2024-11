Thanh Hằng và Bảo Ngọc trình diễn ấn tượng trong show Hà Thanh Việt

Tối 22.11, nhà thiết kế Hà Thanh Việt trình làng show diễn cá nhân đầu tay mang chủ đề Fly Me to the Moon tại TP.HCM. Sàn diễn quy tụ những chân dài và hoa hậu, á hậu nổi tiếng như Thanh Hằng, Bảo Ngọc, Ý Nhi, Như Vân, Quỳnh Anh, Bé Quyên...

Hoa hậu Bảo Ngọc mở màn show Fly Me to the Moon trong thiết kế lông vũ dày đặc mang hai tông màu tương phản, lối trang điểm sắc sảo, ấn tượng với tạo hình đôi tai dài vểnh cao bằng lông vũ ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Mô hình mặt trăng lơ lửng trên cao chiếm trọn sự chú ý, cũng là trung tâm của sân khấu hình tròn độc đáo ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhà thiết kế cho biết Fly Me to the Moon là ca khúc nổi tiếng mà anh yêu thích, cũng là hình ảnh luôn hiển hiện trong anh từ thời điểm 5 năm trước khi anh bắt tay vào làm thương hiệu đầu tay White Plan. Do vậy khi làm fashion show cá nhân đầu tay, anh muốn hiện thực hóa hình ảnh này trên sân khấu, qua đó đưa khán giả "phiêu" trong cảm giác được bay lên chạm tới những tinh tú trên cao.

Bộ sưu tập sử dụng tông màu chủ đạo là trắng và bạc, xen kẽ tông màu đỏ và đen với sự hài hòa của các thiết kết ứng dụng, đầm tiệc và các thiết kế mang âm hưởng Futuristic (vị lai) ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhà thiết kế mang đến những thiết kế kết hợp nhiều kỹ thuật cao cấp, từ đính kết đến dựng phom 3D, tạo hình thủ công vô cùng cầu kỳ phức tạp ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Ấn tượng nhất là những bộ trang phục kim loại và giả kim loại được đúc nguyên khối hoặc phun sơn tạo bề mặt ánh bạc được dàn người mẫu Thanh Hằng, Ý Nhi, Kim Phương, Hằng Trần... trình diễn ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Lông vũ, nơ, hạt ngọc trai... mang đến cho các thiết kế ứng dụng thanh lịch, sang trọng mang đậm dấu ấn White Plan diện mạo mới mẻ và đậm màu sắc lễ hội ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Họa tiết chấm bi tiếp tục được nhà thiết kế khai thác, đưa vào những mẫu trench coat, đầm váy sơ mi... Bên cạnh đó là phong cách menswear cá tính, sắc sảo với những bộ suit, blazer mặc kèm váy sheer xuyên thấu vừa sexy vừa khơi gợi trí tò mò ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhiều phom dáng trang phục quen thuộc được cài cắm chi tiết phá cách ấn tượng, bên cạnh những thiết kế mang đậm màu sắc kỳ ảo, kiêu thực ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Khung xương, trang phục ôm sát, lông chim... mang đến hình ảnh đa chiều về người phụ nữ- khi là nữ chiến binh quyến rũ sắc sảo, lúc là quý cô ma mị, kết sa bí ẩn ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM





Lấy cảm hứng sáng tạo từ không gian vũ trụ, nhà thiết kế tự thử thách chính mình khi xử lý những bộ trang phục phức tạp, kỳ công kết hợp nhiều loại chất liệu ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM