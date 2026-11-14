'Thắp sáng' bản phối đường phố với chiếc quần jeans lấp lánh

Từ phong cách công sở đến dạo phố, đồ streetwear hay trang phục mặc hằng ngày đều có sự hiện diện của chiếc quần jeans lấp lánh ấn tượng.

Áo sơ mi phối vạt xếp ly tăng thêm chút "bánh bèo" điệu đà cho cô nàng công sở. Gam màu trắng ngà của áo được nâng tầm qua sự phản chiếu ánh sáng từ các họa tiết đính rải rác trên quần denim ẢNH: MYAN

Đẹp, sang hơn với bản phối công sở từ quần jeans lấp lánh

Về cơ bản, các kiếu quần denim lấp lánh đều sử dụng cùng một công thức - thêm vào các điểm bắt sáng nhiều kích cỡ cho quần jeans ống đứng, jeans ống loe cổ điển.

Không giới hạn chỉ ở phong cách phóng khoáng, quần jeans đính họa tiết thủ công vẫn có thể diện ở các không gian trang trọng qua cách phối cùng áo sơ mi, blouse, polo dệt kim hay blazer công sở để tạo hình ảnh chuyên nghiệp và lịch sự.

Dáng quần ống rộng với phần cạp cao và độ dài ống hoàn hảo để diện cùng giày cao gót quai mảnh hay bốt cổ thấp. Khi phối cùng sơ mi mang đến hình ảnh vừa quen thuộc gần gũi, vừa cực kỳ mới lạ và ấn tượng ẢNH: MYAN

Trên nền vải denim màu xanh đen là những họa tiết thủ công nổi bật thu hút ánh nhìn và sự chú ý. Trang phục được phối đồng bộ cùng xăng đan cao gót thắt nơ, áo cổ yếm đính kết, qua đó đem đến cho quý cô hình ảnh mang đậm chất lễ hội và sự quý phái ẢNH: MAVEN

Các hạt ngọc trai dáng tròn nhỏ to nhiều kích cỡ đặt trên nền vải denim wash mang đến sức sống mới cho kiểu quần streetwear bền bỉ cùng thời gian. Mỗi sự kết hợp cùng áo phông đơn sắc hay áo in họa tiết đều tạo nên màu sắc mới cho tổng thể ẢNH: AMR DE SAIGON

Thêm bốt da lộn và túi xách màu nổi để tô đậm nét cá tính, sự khác biệt và nổi bật của nàng khi đi giữa phố đông. Hãy tìm kiếm niềm vui đặc biệt khi tận hưởng thời trang theo những cách riêng của chính mình ẢNH: AMR DE SAIGON

Mỗi kiểu quần jeans độc đáo đều mang trong mình một câu chuyện. Đó là dấu ấn thủ công từ những đôi bàn tay tỉ mỉ và tư duy thẩm mỹ hiện đại để mang đến diện mạo mới cho những món đồ vượt thời gian như quần jeans. Khi kết cấu chất liệu được thay đổi, chúng đã bước sang một trang mới của cuộc đua xu hướng ẢNH: @LAU.MAREE

Quần jeans trắng phối áo xanh pastel qua những chi tiết thủ công đặc sắc. Từ dáng áo cổ tàu hiện đại đến hàng nút vải thắt nút thủ công matching với họa tiết thêu đính rải rác đầy tính nghệ thuật trên chiếc quần denim ẢNH: MAVEN

Quần jeans lấp lánh có thể phối áo len cao cổ, cardigan, áo cách điệu và mọi chiếc áo ấm áp mà nàng muốn diện trong mùa lạnh. Hãy luôn tự tin và sáng tạo thêm nhiều cách diện item thời thượng này, qua đó thắp sáng cho phong cách cá nhân trong những ngày đông lạnh giá ẢNH: @TAINA.CSG



