'Thắp sáng' bản phối đường phố với chiếc quần jeans lấp lánh

Một chiếc quần jeans lấp lánh có thể mang đến cả một mùa lễ hội rực rỡ, ấn tượng qua vô số cách phối đồ. Các chi tiết thủ công sử dụng sequin, hạt ngọc trai, đá màu... được đính kết tinh tế sẽ thắp sáng phong cách đường phố.
Đẹp, sang hơn với bản phối công sở từ quần jeans lấp lánh
Về cơ bản, các kiếu quần denim lấp lánh đều sử dụng cùng một công thức - thêm vào các điểm bắt sáng nhiều kích cỡ cho quần jeans ống đứng, jeans ống loe cổ điển.
Không giới hạn chỉ ở phong cách phóng khoáng, quần jeans đính họa tiết thủ công vẫn có thể diện ở các không gian trang trọng qua cách phối cùng áo sơ mi, blouse, polo dệt kim hay blazer công sở để tạo hình ảnh chuyên nghiệp và lịch sự.