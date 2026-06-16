Thiết kế cổ yếm thoáng nhẹ, phù hợp với những ngày hè nắng nóng

Giữa muôn vàn xu hướng hè, thiết kế cổ yếm vẫn giữ vững sức hút nhờ khả năng cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp nữ tính và tinh thần hiện đại. Đường cắt khéo léo ôm lấy phần cổ và bờ vai không chỉ tạo điểm nhấn thanh thoát cho tổng thể mà còn mang đến cảm giác thoáng nhẹ, giúp nàng vừa thoải mái trong ngày nắng nóng vừa dễ dàng khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế qua từng bản phối.

Chỉ với một chiếc áo cổ yếm ôm gọn, nàng đã có thể tạo nên diện mạo trẻ trung mà vẫn thanh lịch ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Phom dáng tôn bờ vai và xương quai xanh kết hợp cùng quần jeans ống rộng mang đến sự cân đối, giúp vóc dáng thêm cao ráo và năng động. Thắt lưng, túi xách cùng xăng đan được phối vừa đủ để hoàn thiện tổng thể theo tinh thần tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Một biến tấu thú vị của cổ yếm nằm ở phần vạt chéo ôm quanh cổ, tạo điểm nhấn khác biệt mà không làm mất đi vẻ mềm mại vốn có ẢNH: @UY.UYNE

Sắc trắng kem dịu mắt hòa cùng chân váy suông dài đem lại cảm giác bay bổng, thanh thoát, đồng thời phản ánh xu hướng làm mới những phom dáng truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại để nàng tự tin diện trong nhiều hoàn cảnh.

Khi kết hợp với chất liệu lụa bóng nhẹ và phần cổ đổ mềm mại, thiết kế cổ yếm trở nên sang trọng hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái cho ngày hè ẢNH: @UY.UYNE

Quần ống suông màu trắng và giày bệt tối giản giúp tổng thể hài hòa, tôn lên vẻ thanh lịch nhưng không cứng nhắc. Đây là minh chứng cho sức hút của phong cách tối giản, với chất liệu và đường cắt trở thành điểm nhấn chính.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sự giao thoa giữa áo cổ yếm lụa và quần jeans ống loe đã đủ tạo nên vẻ ngoài thời thượng ẢNH: @YEIII_CTSM

Chất liệu mềm mại làm dịu nét cá tính của denim, trong khi gam màu trầm và phụ kiện gọn gàng mang đến hơi thở Y2K pha sự thanh lịch hiện đại, giúp nàng nổi bật một cách tự nhiên khi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Không dừng lại ở phom dáng tối giản, thiết kế cổ yếm còn ghi dấu ấn với phần ren ở gấu áo, mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút ẢNH: @BICHNGAAN_

Khi đi cùng chân váy ngắn màu trắng, sự tương phản giữa hai gam màu kinh điển mang lại cảm giác trẻ trung, nữ tính và đầy sức sống. Bản phối này đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn hò hoặc xuống phố trong mùa hè.

Sự kết hợp giữa cổ cao ôm nhẹ, đường cắt khoe vai và dáng áo dài xẻ tà đem đến hình ảnh vừa kín đáo vừa cuốn hút ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Họa tiết ca rô mang hơi hướng cổ điển khi phối cùng quần culottes ống rộng tạo nên nét phóng khoáng mà vẫn giữ được sự mềm mại. Sự kết hợp này cũng mang đến nguồn cảm hứng mới cho phong cách thường ngày của nàng.

Túi vải và dép tối giản trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp bản phối cân bằng giữa nét đẹp hoài cổ và tinh thần thời trang hiện đại ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Không chỉ ghi điểm bởi khả năng mang lại cảm giác mát mẻ trong những ngày nắng nóng, thiết kế cổ yếm còn trở thành lựa chọn lý tưởng để khẳng định gu thời trang tinh tế và hiện đại. Chỉ cần biến tấu linh hoạt với những món đồ quen thuộc, nàng đã có thể tạo nên nhiều bản phối thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn đủ khác biệt để tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc của mùa hè.