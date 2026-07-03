Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel

Từ những chiếc váy maxi bay bổng nơi biển xanh, bộ suit mềm mại chốn công sở đến chiếc đầm midi thanh lịch cho những buổi tiệc nhẹ, trang phục pastel luôn biết cách kể câu chuyện riêng của người mặc.
Chia sẻ bài viết
Mùa thời trang năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những trang phục pastel trên nền voan, chiffon, ren, cotton mềm hay satin bóng nhẹ. Chúng mang đến cảm giác trong trẻo nhưng không hề nhạt nhòa. Điều làm nên sức hút chính là cách các nhà thiết kế khai thác cấu trúc trang phục để màu sắc trở nên sống động hơn bao giờ hết.