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Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/07/2026 17:00 GMT+7

Từ những chiếc váy maxi bay bổng nơi biển xanh, bộ suit mềm mại chốn công sở đến chiếc đầm midi thanh lịch cho những buổi tiệc nhẹ, trang phục pastel luôn biết cách kể câu chuyện riêng của người mặc.

Mùa thời trang năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những trang phục pastel trên nền voan, chiffon, ren, cotton mềm hay satin bóng nhẹ. Chúng mang đến cảm giác trong trẻo nhưng không hề nhạt nhòa. Điều làm nên sức hút chính là cách các nhà thiết kế khai thác cấu trúc trang phục để màu sắc trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 1.

Chiếc váy maxi hai dây màu xanh baby mang tinh thần nghỉ dưỡng đầy thơ mộng. Phom váy xếp tầng kết hợp những dải ren tạo nên chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Phụ kiện mũ cói và túi đan mây càng hoàn thiện vẻ đẹp tự nhiên cho những chuyến đi chơi ngày hè

ẢNH: AN VINTAGE

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 2.

Váy maxi hai dây sắc vàng pastel dịu mắt, với chất liệu voan nhiều tầng mang đến vẻ đẹp bay bổng mà vẫn đủ nổi bật. Chiếc hoa cài tóc cùng túi cói mộc mạc nhưng đủ tạo điểm nhấn trên nền trang phục đơn sắc

ẢNH: AN VINTAGE

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 3.

Không quá rực rỡ như sắc cam truyền thống, màu cam pastel được tiết chế vừa đủ để tạo cảm giác sang trọng. Bộ trang phục gồm áo crop top trễ vai kết hợp chân váy tầng đồng điệu giúp tôn vòng eo, chiếc mũ rộng vành mang hơi thở vintage

ẢNH: AN VINTAGE

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 4.

Váy cổ yếm sắc hồng pastel dáng xòe tôn nét gợi cảm của người mặc, phần chiết eo đính hoa 3D ấn tượng. Dáng váy xòe thích hợp cho những cô nàng thích phong cách lãng mạn, chỉ cần thêm một chiếc túi cói là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: AN VINTAGE

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 5.

Chuyên nghiệp ở môi trường công sở với áo peplum họa tiết hoa xanh kết hợp chân váy midi xanh pastel. Thiết kế chiết eo tinh tế giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi họa tiết hoa trên áo tạo sự thu hút

ẢNH: IVY MODA

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 6.

Sắc hồng pastel chưa bao giờ rời khỏi bảng màu thời trang bởi khả năng tôn da một cách tự nhiên. Váy maxi cổ yếm với chi tiết nhún eo và bèo mềm nữ tính, thêm đôi xăng đan ánh kim hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính

ẢNH: IVY MODA

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 7.

Không còn là sắc tím quá đỗi dịu dàng, tím lavender xuất hiện trên thiết kế váy ngắn bèo nhún với phom dáng thời thượng. Những đường bèo bất đối xứng tạo chiều sâu thị giác, trong khi tay phồng đầy nổi bật

ẢNH: YODY

Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 8.

Chiếc đầm midi tím pastel với thiết kế cổ cao, sát nách và phần eo được xử lý khéo léo mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Phom váy xòe nhẹ vẫn đủ trang trọng cho nhiều dịp khác nhau, kết hợp cùng giày ánh bạc và clutch đồng màu phù hợp cho những buổi họp chuyên nghiệp

ẢNH: PANTIO

 

trang phục pastel váy maxi màu pastel váy màu pastel xanh pastel

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