Thổi bùng nét cá tính đầy dịu dàng với trang phục pastel

Mùa thời trang năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những trang phục pastel trên nền voan, chiffon, ren, cotton mềm hay satin bóng nhẹ. Chúng mang đến cảm giác trong trẻo nhưng không hề nhạt nhòa. Điều làm nên sức hút chính là cách các nhà thiết kế khai thác cấu trúc trang phục để màu sắc trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Chiếc váy maxi hai dây màu xanh baby mang tinh thần nghỉ dưỡng đầy thơ mộng. Phom váy xếp tầng kết hợp những dải ren tạo nên chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Phụ kiện mũ cói và túi đan mây càng hoàn thiện vẻ đẹp tự nhiên cho những chuyến đi chơi ngày hè ẢNH: AN VINTAGE

Váy maxi hai dây sắc vàng pastel dịu mắt, với chất liệu voan nhiều tầng mang đến vẻ đẹp bay bổng mà vẫn đủ nổi bật. Chiếc hoa cài tóc cùng túi cói mộc mạc nhưng đủ tạo điểm nhấn trên nền trang phục đơn sắc ẢNH: AN VINTAGE

Không quá rực rỡ như sắc cam truyền thống, màu cam pastel được tiết chế vừa đủ để tạo cảm giác sang trọng. Bộ trang phục gồm áo crop top trễ vai kết hợp chân váy tầng đồng điệu giúp tôn vòng eo, chiếc mũ rộng vành mang hơi thở vintage ẢNH: AN VINTAGE

Váy cổ yếm sắc hồng pastel dáng xòe tôn nét gợi cảm của người mặc, phần chiết eo đính hoa 3D ấn tượng. Dáng váy xòe thích hợp cho những cô nàng thích phong cách lãng mạn, chỉ cần thêm một chiếc túi cói là có thể tự tin xuống phố ẢNH: AN VINTAGE

Chuyên nghiệp ở môi trường công sở với áo peplum họa tiết hoa xanh kết hợp chân váy midi xanh pastel. Thiết kế chiết eo tinh tế giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi họa tiết hoa trên áo tạo sự thu hút ẢNH: IVY MODA

Sắc hồng pastel chưa bao giờ rời khỏi bảng màu thời trang bởi khả năng tôn da một cách tự nhiên. Váy maxi cổ yếm với chi tiết nhún eo và bèo mềm nữ tính, thêm đôi xăng đan ánh kim hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính ẢNH: IVY MODA

Không còn là sắc tím quá đỗi dịu dàng, tím lavender xuất hiện trên thiết kế váy ngắn bèo nhún với phom dáng thời thượng. Những đường bèo bất đối xứng tạo chiều sâu thị giác, trong khi tay phồng đầy nổi bật ẢNH: YODY