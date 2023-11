Thời trang phong cách nữ sinh - cách U40 hack tuổi về thanh xuân phút chốc

Phong cách nữ sinh - preppy style có thể thay đổi theo bốn mùa xuân, hạ, thu đông. Điều đó cho một dáng vẻ thời trang đa dạng, sinh động, tươi tắn và trẻ trung. Nếu như mùa hè, bạn có thể thỏa sức sáng tạo với họa tiết hoa và những gam màu tươi sáng thì mùa thu đông bạn lại có thể chọn những gam màu trung tính, kiểu xếp lớp (layering outfit) và dùng kẻ ô, kẻ sọc để mô tả chính mình.



Phối trang phục theo lớp chính là cách bạn thể hiện preppy style và thể hiện diện mạo thời trang trẻ trung, tự do

Phong cách dễ thương trẻ trung này rất dễ thể hiện dù với quần hay váy

Sử dụng một vài món phụ kiện mang "hơi thở" học đường như cravat, nơ... là phong cách của bạn được hoàn thiện

Mỗi mùa - mỗi thông điệp thời trang, cách bạn chọn màu, đồ phối kết, phụ kiện đi kèm sẽ nói lên cá tính, mô tả sự tự tin và vẻ đẹp tràn đầy sức sống của chính bạn - như những ngày bạn còn trẻ. Các chuyên gia thời trang đã nhận định, chính preppy style chứ không phải là bất cứ một phong cách nào khác mới có thể đưa bánh xe thời trang của một người về với chính họ một cách nhanh nhất, ở thập kỷ mà họ mong muốn.

Preppy trong những kiểu phối mới mẻ có thể phù hợp cả với những tín đồ trên U35 - khiến họ tràn đầy tự tin, trẻ trung mà rất hợp thời, năng động

Băng đô, sơ mi, váy xếp ly - đó chính là cảm xúc và hơi thở học đường

Áo khoác dáng lửng, váy xếp ly - một vài gợi nhớ đơn giản để bạn tạo phong cách trẻ trung cho chính mình

Thực tế hơn, có thể nói, preppy style là một trong những phong cách thời trang mà người nữ nào cũng nên thử một lần. Bởi nó không chỉ đơn giản, ít tốn kém mà còn dễ dàng trở nên trẻ trung, dễ dàng bộc lộ cá tính cá nhân một cách bất ngờ.



Những đôi giày năng động, khỏe khoắn và họa tiết kẻ chính là hiện thân của tuổi trẻ. Chỉ cần bạn sở hữu nó thì dáng vẻ thời trang thuở thanh xuân sẽ trở về

Gile, suit và chân váy xếp ly không bao giờ làm bạn "già" đi, bởi nó chính là những món đồ cơ bản của phong cách học đường

Preppy có những đặc trưng riêng của mình. Giày là một trong những yếu tố đặc trưng đó

Hãy bắt đầu phong cách trẻ trung này bằng một chiếc áo sơ mi poplin cài cúc vừa vặn với tay áo xắn lên tự do, năng động. Nếu chuẩn bị đồ cho mùa xuân và những ngày nhiệt độ lý tưởng (trên 20oC, dưới 30oC) bạn có thể chọn gam màu hồng, xanh dương… Nếu chuẩn bị đồ cho những ngày lạnh hơn bạn có thể chọn màu trắng. Sau đó, bạn có thể bắt đầu phối kết.

Dù bạn dùng một đôi giày hoàn toàn không thuộc về preppy nhưng nhờ chiếc áo gile cách điệu và sơ mi mà sự trẻ trung vẫn thuộc về bạn

Điều thú vị trong phối kết chính là chọn những điểm nhấn đặc trưng để nêu bật phong cách

Đôi tất trắng cổ lỡ cũng đủ để truyền cảm hứng học đường tới bất cứ ai bắt gặp set đồ bạn phối kết

Một chân váy xếp ly chuẩn dáng đồng phục học sinh là điều không nên thiếu trong set đồ preppy style. Ở độ tuổi trẻ bạn có thể dùng váy ngắn nhưng ở độ tuổi trên 35 bạn có thể dùng chân váy midi hoặc ngắn hơn một chút để tự tin và luôn lịch lãm, tinh tế chuẩn thực tế.

Một chiếc quần jeans capri vừa vặn hay chiếc quần chinos sặc sỡ hoặc chiếc quần shorts cotton có họa tiết để thay thế chiếc váy xếp ly cho chị em không thích váy vẫn bảo toàn cảm hứng "preppy". Cùng với đó là kiểu giày ba lê bằng da (tốt nhất nên màu đen), giày Oxfords, Mary Jane, giày loafers, giày thể thao như của Jack Purcell's, Supergas hoặc Keds có họa tiết…

Kiểu giày chiến binh chính là chìa khóa của set đồ preppy tối giản

Chiếc áo len nhẹ nhàng khoác trên vai mang phong cách tự do, trẻ trung

Chiếc nơ nhỏ đủ để mang về cho bạn trọn vẹn cảm hứng preppy

Thêm chiếc nơ nhỏ cách điệu, chiếc cravat hay chiếc băng đô tóc là set đồ preppy style của bạn đã hoàn hảo và chuẩn mực. Tiết chế về phụ trang và cố gắng tối giản chúng trên set đồ của bạn, bạn sẽ khai thác được "rung cảm" preppy thay vì bị "lệch" hướng sang boho chính là cách để bạn tích lũy thêm kỹ năng phối đồ và trẻ hóa chính mình...



Ảnh: TIT.Elegant