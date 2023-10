Thu nhỏ vòng một: Người ăn không hết, kẻ lần không ra

Thu nhỏ vòng một bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những cách giúp cải thiện "núi đôi" nhiều khuyết điểm như: chảy xệ, nhão, không săn chắc… , khiến bộ ngực trẻ lại hài hòa, cân đối với cơ thể của các nàng đang gặp tình trạng này.

"Người châu Á nhưng ngực châu Phi"

Vòng một đầy đặn, săn chắc là biểu tượng cho sự quyến rũ và thu hút của phái đẹp. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chị em gặp phải tình trạng ngực mềm nhão, chảy xệ. Điều này khiến nữ giới tự ti về ngoại hình của mình mà không dám chọn những trang phục bó sát.

Phẫu thuật thu nhỏ vòng một nhằm khắc phục tình trạng người có bộ ngực quá khổ so với cơ thể khiến vòng một bị sa trễ vú, gây mất thẩm mỹ

Chuyên gia định hình phong cách cá nhân Sophie Hà Nguyễn ( Style Academy) cho biết: "Nữ giới sở hữu vòng một "quá khổ" khiến c‌ơ th‌ể mất cân đối, tạo cảm giác nặng nề. Chưa kể, gây khó khăn khi lựa chọn trang phục bởi nếu chọn quần áo ôm sát vòng hai thì chật vòng một, vừa ngực thì eo rộng thùng thình, chưa kể dễ gây chú ý khi ra ngoài công cộng khiến họ rất tự ti, mặc cảm". Tình trạng vòng một quá lớn không chỉ ở những phụ nữ đã có gia đình, mà ngay cả các cô gái đang xuân sắc cũng gặp do tình trạng phù nề tuyến vú, hoặc lên cân (mô mỡ) nhưng chỉ tập trung ở vòng một...

Bộ ngực là nhân vật chính trên sàn diễn Xuân Hè 2023 @Vivetta

"Người ăn không hết kẻ lần không ra"

Bác sĩ Cường Nguyễn (Hội viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Tp.HCM) cung cấp: Những năm gần đây, số lượng nữ giới tìm đến TMV, bác sĩ thẩm mỹ để thu nhỏ vòng một khá nhiều, có cả những cô gái chưa lập gia đình chiếm số lượng không nhỏ. Theo ông cho biết những trường hợp bệnh nhân có bộ ngực khủng thuộc nhóm ngực phì đại do tuyến v‌ú phát triển quá mức hoặc mô mỡ (thường ở người béo) nên họ đều mong muốn phẫu thuật thu gọn mô, mỡ để cải thiện. Thể tích bầu ngực quá lớn thường gây sa v‌ú, làm mất cân xứng giữa hai v‌ú. Ngực phì đại có thể gây đau vùng cổ, đau vai và lưng, bất tiện khi vận động thể thao, khó chọn quần áo phù hợp và ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân.

Thay vì tiêm mỡ nhằm cải thiện vòng một, ở đây, bác sĩ thẩm mĩ lại phẫu thuật để cho "núi đôi" bé lại, cân bằng với cơ thể

Phẫu thuật thu nhỏ ngực là gì?

Thu nhỏ ngực là một ca phẫu thuật được dùng để loại bỏ đi phần mỡ, mô và da thừa từ ngực, làm cho ngực nhỏ lại và thon gọn hơn. Thường thì phương pháp phẫu thuật này rất có ích cho những người có bộ ngực quá to so với thân hình của mình và bộ ngực to này gây ra các cảm giác khó chịu cho họ. Phẫu thuật này giúp bạn có được bộ ngực vừa phải với vóc dáng cơ thể, từ đó bạn sẽ tự tin hơn về vẻ ngoài của mình và có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao.

Bác sĩ sẽ tiến hành thủ thuật loại bỏ những mô mỡ thừa khiến vòng 1 chảy xệ. Sau đó định vị lại núm vú và quầng vú cho phù hợp với hình dáng cơ thể

Kỹ thuật tạo hình thu nhỏ vú tối ưu phải đạt được mục tiêu thu nhỏ thể tích ngực nhưng vẫn phải duy trì hình dạng tính thẩm mỹ của vú, cộng với giữ được tối đa cảm giác, sức sống của núm vú cũng như khả năng cho bú sau này, nhất là cho các phụ nữ trẻ. Trong đa số trường hợp thì phần núm vú và quầng vú vẫn ở vị trí cũ của da ở ngực. Nhưng nếu trong trường hợp ngực của bạn quá lớn và quá chảy xuống dưới, bác sĩ sẽ cắt đi phần núm vú và quầng vú, sau đó may tạo hình ở một vị trí cao hơn.

Chị em cần hiểu rằng phẫu thuật thu gọn ngực có khả năng gây trở ngại tiết sữa hoặc không tiết sữa trong giai đoạn cho con bú sau này. @@Lynn Aesthetic

Phẫu thuật thu nhỏ vòng một sẽ can thiệp trực tiếp vào mô mỡ bên ngoài. Khách hàng sẽ được gây mê toàn thân. Thời gian thực hiện từ 2 - 4 tiếng tùy thuộc vào mức độ sa trễ. Bệnh nhân có thể ra viện sau 1 - 2 ngày, hoạt động bình thường sau 10 ngày, 10 - 14 ngày sẽ cắt chỉ và mang áo nịt ngực liên tục trong một tháng.

Phù hợp với ai?

Phụ nữ mọi lứa tuổi đều có thể thực hiện phẫu thuật này, khuyến khích trong trường hợp ngực phát triển đầy đủ, sau khi ngưng sinh con hoặc ổn định cân nặng.

Tùy theo kích thước ngực, tình trạng của bạn, bác sĩ chọn một số phương pháp như phẫu thuật thu nhỏ ngực theo hình lưỡi liềm, hình kẹo mút, hình mỏ neo...

Ảnh hưởng gì khi phẫu thuật thu nhỏ ngực?

Sẹo. Các vết sẹo sau mổ là tình trạng không thể tránh. Vết sẹo ngang dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ phì đại và sa trễ của ngực cũng như tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ. Dù kết quả sau phẫu thuật là vĩnh viễn, nhưng ngực vẫn có thể thay đổi kích thước hoặc biến dạng do mang thai, tăng cân hoặc giảm cân. Bạn nên nhớ rằng phẫu thuật thu gọn ngực có khả năng gây trở ngại tiết sữa hoặc không tiết sữa trong giai đoạn cho con bú sau này. Tuy vậy, đa số bệnh nhân sau phẫu thuật thu gọn ngực vẫn cho con bú được như bình thường. Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì, kích cỡ ngực sẽ giảm đáng kể mà không cần phẫu thuật nếu bạn giảm cân.





Ảnh: TMV Kim Anh, Viện thẩm mỹ MyKii