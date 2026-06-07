Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Trong nhịp sống bận rộn, những set đồ đồng bộ đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích nhờ sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao. Không cần mất quá nhiều thời gian phối đồ, chỉ với một set trang phục được kết hợp sẵn hài hòa, bạn đã có thể xuất hiện đầy cuốn hút.

Set đồ lụa màu kem sang trọng cho những cuộc họp công sở. Áo sát nách nhấn eo bằng chi tiết xếp nếp mềm mại kết hợp cùng quần suông ống rộng đồng màu tôn dáng hiệu quả. Những món phụ kiện nhỏ gọn như túi mini, giày mũi nhọn hay vòng cổ mảnh sẽ là lựa chọn hoàn hảo để giữ trọn vẻ tinh tế ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Áo blouse trắng tay bèo phối cùng quần shorts tối màu là công thức lý tưởng cho những ngày muốn mặc đẹp mà vẫn thoải mái. Phần eo nhún nhẹ giúp tạo cảm giác gọn gàng, trong khi chất liệu voan mang đến sự thoải mái khi mặc. Kết hợp cùng túi xách nhỏ, set đồ mang vẻ đẹp trẻ trung ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Set áo peplum phối quần shorts họa tiết mang hơi thở cổ điển pha chút phóng khoáng rất phù hợp cho những chuyến đi nghỉ dưỡng. Áo tay phồng nhẹ cùng phần eo chiết tôn dáng hơn. Chất vải mỏng mát có thể mặc cả ngày dài dưới thời tiết ngày hè ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Set tweed xanh pastel với áo dáng ôm phối chân váy xếp ly mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Những chi tiết đính đá ở phần cúc áo giúp bộ trang phục thêm nổi bật, phối cùng túi xách màu sáng mang cảm giác sang trọng. Phù hợp cho những buổi hẹn hò, tiệc nhẹ hoặc những dịp cần xuất hiện thật chỉn chu ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE