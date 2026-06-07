Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Trong nhịp sống bận rộn, những set đồ đồng bộ đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích nhờ sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao. Không cần mất quá nhiều thời gian phối đồ, chỉ với một set trang phục được kết hợp sẵn hài hòa, bạn đã có thể xuất hiện đầy cuốn hút.
Áo blouse trắng tay bèo phối cùng quần shorts tối màu là công thức lý tưởng cho những ngày muốn mặc đẹp mà vẫn thoải mái. Phần eo nhún nhẹ giúp tạo cảm giác gọn gàng, trong khi chất liệu voan mang đến sự thoải mái khi mặc. Kết hợp cùng túi xách nhỏ, set đồ mang vẻ đẹp trẻ trung
ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN
Set đồ trắng với áo tay phồng và chân váy bèo tầng đáng yêu nhưng không hề đơn điệu. Phần áo ôm nhẹ giúp tôn vòng eo, trong khi chân váy nhiều tầng tạo cảm giác năng động. Khi kết hợp cùng mũ cói, giày búp bê và tất cao cổ, bộ trang phục càng thêm hài hòa khi diện ngày hè
ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT