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Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/06/2026 10:00 GMT+7

Nếu trước đây việc phối đồ thường tốn khá nhiều thời gian và công sức, thì giờ đây những set trang phục đồng bộ đã trở thành 'trợ thủ' hoàn hảo của phái đẹp hiện đại.

Trong nhịp sống bận rộn, những set đồ đồng bộ đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích nhờ sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao. Không cần mất quá nhiều thời gian phối đồ, chỉ với một set trang phục được kết hợp sẵn hài hòa, bạn đã có thể xuất hiện đầy cuốn hút.

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 1.

Set đồ lụa màu kem sang trọng cho những cuộc họp công sở. Áo sát nách nhấn eo bằng chi tiết xếp nếp mềm mại kết hợp cùng quần suông ống rộng đồng màu tôn dáng hiệu quả. Những món phụ kiện nhỏ gọn như túi mini, giày mũi nhọn hay vòng cổ mảnh sẽ là lựa chọn hoàn hảo để giữ trọn vẻ tinh tế

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 2.
Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 3.

Áo blouse trắng tay bèo phối cùng quần shorts tối màu là công thức lý tưởng cho những ngày muốn mặc đẹp mà vẫn thoải mái. Phần eo nhún nhẹ giúp tạo cảm giác gọn gàng, trong khi chất liệu voan mang đến sự thoải mái khi mặc. Kết hợp cùng túi xách nhỏ, set đồ mang vẻ đẹp trẻ trung

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 4.

Set áo peplum phối quần shorts họa tiết mang hơi thở cổ điển pha chút phóng khoáng rất phù hợp cho những chuyến đi nghỉ dưỡng. Áo tay phồng nhẹ cùng phần eo chiết tôn dáng hơn. Chất vải mỏng mát có thể mặc cả ngày dài dưới thời tiết ngày hè

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 5.

Set tweed xanh pastel với áo dáng ôm phối chân váy xếp ly mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Những chi tiết đính đá ở phần cúc áo giúp bộ trang phục thêm nổi bật, phối cùng túi xách màu sáng mang cảm giác sang trọng. Phù hợp cho những buổi hẹn hò, tiệc nhẹ hoặc những dịp cần xuất hiện thật chỉn chu

ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 6.
Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục- Ảnh 7.

Set đồ trắng với áo tay phồng và chân váy bèo tầng đáng yêu nhưng không hề đơn điệu. Phần áo ôm nhẹ giúp tôn vòng eo, trong khi chân váy nhiều tầng tạo cảm giác năng động. Khi kết hợp cùng mũ cói, giày búp bê và tất cao cổ, bộ trang phục càng thêm hài hòa khi diện ngày hè

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

 

set trang phục công thức phối đồ áo tay phồng Chân váy phụ kiện đồng bộ

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Tổng biên tập

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