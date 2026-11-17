Không phải băn khoăn phối đồ, set công sở đồng màu, đồng bộ mang lại lựa chọn trang phục đẹp và chỉn chu cho nàng mọi lúc. Sự đồng điệu về màu sắc, phong cách và hình ảnh chủ đạo chính là 'chìa khóa' tạo sự tự tin.
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Set công sở thanh lịch mùa này gọi tên áo kiểu đứng phom phối chân váy midi và thắt lưng, áo sơ mi trắng và quần ống đứng, set áo tweed và chân váy chữ A cùng màu thanh thoát, sang trọng.
Xây dựng phong cách sành điệu từ set công sở đồng màu, đồng phong cách
Tủ đồ mùa cuối năm bận rộn dành sự ưu ái nhất định cho trang phục đồng màu và có sự đồng điệu về phong cách. Quý cô dễ dàng tìm thấy lựa chọn cho mình vào mỗi sáng, khi lướt qua hàng chục outfit được phối sẵn, kết hợp mượt mà giữa tính ứng dụng, vẻ đẹp thẩm mỹ cùng cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
Dù là cặp đôi sơ mi organza phối chân váy dài hay bộ ba tank top, sơ mi lưới và quần tây ống đứng đều đem lại cảm giác thanh lịch, cổ điển và sự tinh tế khác biệt. Mỗi ý tưởng là một bản phối trọn vẹn để nàng ứng dụng ngay hôm nay