Set công sở thanh lịch mùa này gọi tên áo kiểu đứng phom phối chân váy midi và thắt lưng, áo sơ mi trắng và quần ống đứng, set áo tweed và chân váy chữ A cùng màu thanh thoát, sang trọng.

Mặc đẹp mà chẳng tốn công phối đồ khi nàng chọn set công sở màu cam đất nổi bật nhưng cũng thật thanh lịch và quý phái. Dáng áo dài vừa phải giúp tạo sự liền mạch trong hình ảnh, kết hợp giày cao gót cùng tông và túi xách màu pastel. Chi tiết thắt lưng tạo điểm nhấn tôn eo duyên dáng ẢNH: IVY MODA

Xây dựng phong cách sành điệu từ set công sở đồng màu, đồng phong cách

Tủ đồ mùa cuối năm bận rộn dành sự ưu ái nhất định cho trang phục đồng màu và có sự đồng điệu về phong cách. Quý cô dễ dàng tìm thấy lựa chọn cho mình vào mỗi sáng, khi lướt qua hàng chục outfit được phối sẵn, kết hợp mượt mà giữa tính ứng dụng, vẻ đẹp thẩm mỹ cùng cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.

Đưa sắc đỏ đậm quyền lực vào không gian công sở theo cách thật nữ tính và dịu dàng từ ý tưởng áo blazer dáng dài, chân váy ngắn dáng chữ A kèm cặp đôi áo ren và túi màu be nâu. Hình ảnh tinh giản và hiện đại thể hiện rõ nét gu thời trang tinh tế, sành điệu mà nàng đang mỗi ngày bồi đắp ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Với set denim gồm áo và quần suông, nàng có nhiều hơn một lựa chọn phối đồ. Trang phục đủ chỉn chu để diện đi làm khi phối cùng cặp đôi túi xách và giày trắng mà vẫn đủ thoải mái; phóng khoáng để diện đi chơi với ý tưởng phối cùng túi đeo vai, mũ rộng vành cùng giày gót thấp ẢNH: LEENAA

Những set tweed công sở là dấu ấn đặc trưng của tủ đồ mùa lạnh xuất hiện theo cách thật tươi sáng và rạng rỡ. Gam màu hồng trẻ trung được nhấn nhá thêm bằng những đường viền đăng ten điệu đà, phom dáng và chất vải hòa quyện để đem đến cảm giác dễ chịu, đồng hành cùng hình ảnh đầy khí chất, mang phong cách riêng của quý cô ẢNH: LEENAA

Áo sơ mi lụa đơn sắc phối chân váy đồng màu, kết hợp thêm giày và túi giúp hình ảnh tổng thể thanh lịch và có sự chuyên nghiệp. Có thể thấy được sự tiện lợi, linh hoạt mà các set công sở đồng bộ mang đến - quý cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân để tận hưởng cuộc sống và cống hiến cho sự nghiệp của mình ẢNH: ELISE

Set đồng màu trắng làm mới hoàn toàn hình ảnh của quý cô giữa mùa lạnh giá cuối năm. Dáng áo vest cách điệu tối giản phần cổ áo tròn, tay dài dáng ngắn kết hợp chân váy dài và giày cao gót đồng bộ ghi dấu ấn hiện đại và năng động ẢNH: IVY MODA

Dù là cặp đôi sơ mi organza phối chân váy dài hay bộ ba tank top, sơ mi lưới và quần tây ống đứng đều đem lại cảm giác thanh lịch, cổ điển và sự tinh tế khác biệt. Mỗi ý tưởng là một bản phối trọn vẹn để nàng ứng dụng ngay hôm nay ẢNH: WHITE ANT