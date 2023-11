Tiểu Vy, Mai Phương hóa cô dâu lộng lẫy khi diện váy cưới

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương, những mẫu váy cưới trong bộ sưu tập Deep In Ocean tựa như một bức tranh hòa quyện của thời trang may đo cao cấp cùng tinh thần phóng khoáng và tự do của nghệ thuật sáng tạo.

Hoa hậu Mai Phương trình diễn mở màn với mẫu đầm cưới bồng bềnh điểm xuyết những dải đá pha lê óng ánh

Bộ sưu tập Deep In Ocean của nhà thiết kế Trà Linh bao gồm nhiều thiết kế váy cưới cách tân dành cho những cô dâu trẻ trung và hiện đại như váy cưới lấy cảm hứng từ chiếc áo nịt ngực (corset), váy ống ngắn. Không chỉ có gam màu trắng, các thiết kế còn được thực hiện trên loạt màu sắc lạ mắt như xanh lá, hồng dâu, đỏ gạch...

Các thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng bằng các kỹ thuật thêu, đính kết họa tiết và lông vũ...

Nhiều mẫu áo cưới lấy cảm hứng từ kiểu áo corset hay những kỹ thuật cắt xẻ lưng, cut out được ứng dụng vào thời trang cưới. Trang phục cưới được thực hiện trên chất liệu vải metalic tulle nhập khẩu từ Nhật Bản với vô số những chấm tròn như bọt biển hay uyển chuyển như những con sứa, mô phỏng nhịp điệu những con sóng kết hợp cùng áo choàng cưới thướt tha lãng mạn

Vẻ đẹp lãng mạn nhưng đầy thanh lịch và tinh tế được nhà mốt Việt chuyển tải qua từng mẫu thiết kế, gửi theo mong muốn chắp cánh cho mỗi nàng dâu đều tỏa sáng, thu hút được mọi ánh nhìn khi bước vào lễ đường hay buổi tiệc mang ý nghĩa dấu mốc hạnh phúc của mình

Nhà thiết kế tâm sự cô và đội ngũ Hacchic Couture tâm huyết mang hình ảnh của những con sóng bạc đầu trên biển, những nàng tiên cá ngọt ngào và các vị thần mạnh mẽ, uy nghiêm vào trong các thiết kế

Hoa hậu Tiểu Vy diện váy cưới cúp ngực quyến rũ. Thiết kế được tạo hình khéo léo như chiếc áo corset cách điệu và phần chân váy đuôi cá ôm sát đến đầu gối rồi bung xòe rực rỡ, qua đó không chỉ khoe đường cong mềm mại mà còn khéo léo tôn bờ vai và xương quai xanh

Nhà thiết kế Trà Linh (giữa) trong màn chào kết bộ sưu tập Deep In Ocean vừa trình diễn tại triển lãm nghệ thuật cưới Walking On The Clouds tại TP.HCM

Ảnh: NTKCC