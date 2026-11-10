Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng

Sự tương phản giữa hai tông màu đen trắng giúp phân chia tỷ lệ cơ thể rõ ràng. Lựa chọn đúng phom dáng và chất liệu đầm sẽ mang lại sự thoải mái mà vẫn giữ được đường nét thanh thoát.
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Khi nhắc đến những bản phối không bao giờ lỗi mốt, đầm phối đen trắng luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét cổ điển quý phái và tinh thần hiện đại. Không còn bị gò bó trong những khuôn mẫu cứng nhắc, các thiết kế phối màu tương phản ngày nay được sáng tạo đa dạng.
Đầm dự tiệc mang hai sắc thái trắng đen luôn sở hữu một "phép màu" giúp tôn vinh trọn vẹn vóc dáng và đẳng cấp của người mặc. Sự đối lập sắc nét giữa phần thân áo trắng tinh khôi và chân váy đen bồng bềnh hay ôm sát tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Bên cạnh những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, sự kết hợp giữa trắng và đen còn mang đến những làn gió mới cho thời trang dạo phố và đời thường.
Khi trút bỏ sự rực rỡ của phố thị để bước vào không gian văn phòng, đầm phối trắng đen lại trở về với vẻ đẹp nguyên bản. Không cần đến những họa tiết rực rỡ, sức hút của trang phục công sở mang tông màu này nằm ở phom dáng và cách phối gam màu trung tính.