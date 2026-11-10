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Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/11/2026 08:00 GMT+7

Sự tương phản giữa hai tông màu đen trắng giúp phân chia tỷ lệ cơ thể rõ ràng. Lựa chọn đúng phom dáng và chất liệu đầm sẽ mang lại sự thoải mái mà vẫn giữ được đường nét thanh thoát.

Khi nhắc đến những bản phối không bao giờ lỗi mốt, đầm phối đen trắng luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét cổ điển quý phái và tinh thần hiện đại. Không còn bị gò bó trong những khuôn mẫu cứng nhắc, các thiết kế phối màu tương phản ngày nay được sáng tạo đa dạng.

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 1.

Bản phối thông minh trên nền sắc đen chủ đạo kết hợp cúp ngực trắng tinh khôi, tạo nên đường cong đồng hồ cát hoàn hảo và phong thái vô cùng sắc sảo, cuốn hút

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Đầm dự tiệc mang hai sắc thái trắng đen luôn sở hữu một "phép màu" giúp tôn vinh trọn vẹn vóc dáng và đẳng cấp của người mặc. Sự đối lập sắc nét giữa phần thân áo trắng tinh khôi và chân váy đen bồng bềnh hay ôm sát tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. 

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 2.

Ưu tiên các thiết kế có cấu trúc dựng phom ôm sát, chất liệu co giãn thoải mái như thun hoặc kết hợp cùng chi tiết trễ vai cùng cổ yếm tạo sự khác biệt

ẢNH: @CAZIBRAND

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 3.

Tông đen nên chiếm chủ đạo để tạo hiệu ứng sắc sảo, trong khi sắc trắng được đặt ở phần ngực hoặc điểm nhấn viền để thu hút ánh nhìn lên phần thân trên

ẢNH: @CAZIBRAND

Bên cạnh những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, sự kết hợp giữa trắng và đen còn mang đến những làn gió mới cho thời trang dạo phố và đời thường.

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 4.

Đầm phối trắng đen với vải voan và thun mang hơi hướng cổ điển sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của phái đẹp. Sự tiết chế khéo léo giữa hai gam màu tạo nên tổng thể hài hòa, tránh sự rườm rà

ẢNH: @CAZIBRAND

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 5.

Những cô nàng yêu thích vẻ đẹp năng động, trẻ trung có thể chọn mẫu đầm polo đen ngắn với phần cổ và viền tay áo trắng, điểm xuyết họa tiết trái tim trước ngực để thêm phần duyên dáng

ẢNH: @CAZIBRAND

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 6.

Hoàn thiện phong thái chuyên nghiệp với giày bít mũi, túi xách da phom cứng cáp màu trắng kem hoặc đen để tạo sự liền mạch cho trang phục

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Khi trút bỏ sự rực rỡ của phố thị để bước vào không gian văn phòng, đầm phối trắng đen lại trở về với vẻ đẹp nguyên bản. Không cần đến những họa tiết rực rỡ, sức hút của trang phục công sở mang tông màu này nằm ở phom dáng và cách phối gam màu trung tính. 

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 7.

Không chỉ với váy ngắn, đầm liền dáng dài đen với phần cổ áo sơ mi trắng đứng phom và đường xếp ly tinh tế trước ngực thể hiện sự trang nhã

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Tỏa sáng đầy duyên dáng cho váy kết hợp đen trắng - Ảnh 8.

Đi kèm túi xách màu trắng để hoàn thiện gu ăn mặc nhã nhặn, tạo nên sự tương phản sắc thái giúp nâng tầm diện mạo tiểu thư xuống phố

ẢNH: @VEOSBYKHANH

 

Đen trắng đầm dự tiệc thời trang dạo phố trang phục trắng đen thời trang trắng đen

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