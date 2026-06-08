Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh

Trang phục
đính sequin từ lâu đã trở thành biểu tượng bất diệt của sự sang trọng, kiêu sa và lễ hội. Những mảnh sequin đính kết tỉ mỉ trên nền vải không chỉ bắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mà còn tôn lên nét kiêu kỳ, cuốn hút cho người mặc.
Chiếc
đầm trễ vai màu da sở hữu những bông hoa đính sequin lấp lánh kết hợp cùng họa tiết chấm nhỏ vô cùng tinh tế. Thiết kế giúp tôn lên bờ vai trần quyến rũ và tạo hiệu ứng bắt sáng ẩn hiện theo từng bước đi của phái đẹp
Áo quây màu vàng được làm từ chất vải mỏng nhẹ và phủ kín bởi những lớp sequin lấp lánh vô cùng hút mắt. Phom dáng ôm sát kết hợp cùng ánh kim vàng giúp người mặc khoe khéo bờ vai thon và vòng 1 đầy đặn. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc quần ống suông màu trắng thanh lịch là có thể cân bằng lại độ rực rỡ của trang phục
Chiếc đầm tay dài dáng xòe màu trắng gây ấn tượng mạnh nhờ những dải sequin được đính kết tỉ mỉ và nổi bật dọc hai bên ống tay. Sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi và ánh kim sa lấp lánh giúp chiếc váy giữ được nét thanh lịch. Thiết kế dáng xòe che khuyết điểm vòng 3 rất tốt, vô cùng lý tưởng cho những ai sở hữu dáng người quả lê hoặc hơi tròn trịa
Chiếc áo hai dây kiểu babydoll được may bằng chất liệu voan, đính sequin lấp lánh dễ thương. Những hạt sequin đen tuyền mang lại hiệu ứng huyền bí, chỉ cần một chiếc chân váy ngắn bằng chất liệu da màu đen sẽ là mảnh ghép cá tính để hoàn thiện bản phối
Áo hai dây cổ yếm màu be mềm mại, phủ lớp sequin lấp lánh dày đặc tạo nên vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy. Thiết kế xẻ sâu tinh tế giúp định hình phom dáng, làm nổi bật đường cong quyến rũ của phái đẹp dưới ánh đèn đêm tiệc. Sự kết hợp lý tưởng nhất là phối áo cùng một chiếc chân váy dài bằng vải nhung màu be vừa mềm mại vừa sang trọng
Chiếc
áo cổ yếm mang sắc đen lấp lánh này được xử lý trên chất vải thun voan mỏng nhẹ. Bề mặt áo được đính sequin tinh xảo, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng theo từng chuyển động mang đến diện mạo vô cùng sành điệu
Chiếc đầm hai dây cổ vuông màu đen cuốn hút mọi ánh nhìn nhờ lớp sequin lấp lánh phủ toàn bộ thân váy. Phom dáng cứng cáp kết hợp với chi tiết cổ vuông giúp định hình đường nét cơ thể, nhược điểm của chất vải dày đính sequin là có thể gây cảm giác hơi nặng khi mặc lâu
Đầm cổ yếm hở lưng ánh vàng được làm từ chất vải lụa kim sa cao cấp, đính sequin lấp lánh vô cùng sang trọng. Thiết kế táo bạo giúp phô diễn trọn vẹn tấm lưng trần nuột nà. Hoàn thiện diện mạo thu hút bằng cách phối đầm với một đôi bông tai bản lớn lấp lánh