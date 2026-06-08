Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh

Áo quây màu vàng được làm từ chất vải mỏng nhẹ và phủ kín bởi những lớp sequin lấp lánh vô cùng hút mắt. Phom dáng ôm sát kết hợp cùng ánh kim vàng giúp người mặc khoe khéo bờ vai thon và vòng 1 đầy đặn. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc quần ống suông màu trắng thanh lịch là có thể cân bằng lại độ rực rỡ của trang phục