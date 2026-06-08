  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/06/2026 20:00 GMT+7

Với khả năng phản chiếu ánh sáng đầy mê hoặc, trang phục đính sequin không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật mà còn giúp người mặc dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Trang phục đính sequin từ lâu đã trở thành biểu tượng bất diệt của sự sang trọng, kiêu sa và lễ hội. Những mảnh sequin đính kết tỉ mỉ trên nền vải không chỉ bắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mà còn tôn lên nét kiêu kỳ, cuốn hút cho người mặc. 

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 1.

Chiếc đầm trễ vai màu da sở hữu những bông hoa đính sequin lấp lánh kết hợp cùng họa tiết chấm nhỏ vô cùng tinh tế. Thiết kế giúp tôn lên bờ vai trần quyến rũ và tạo hiệu ứng bắt sáng ẩn hiện theo từng bước đi của phái đẹp

ẢNH: @_PRINKIYA

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 2.

Áo quây màu vàng được làm từ chất vải mỏng nhẹ và phủ kín bởi những lớp sequin lấp lánh vô cùng hút mắt. Phom dáng ôm sát kết hợp cùng ánh kim vàng giúp người mặc khoe khéo bờ vai thon và vòng 1 đầy đặn. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc quần ống suông màu trắng thanh lịch là có thể cân bằng lại độ rực rỡ của trang phục

ẢNH: @_PRINKIYA

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 3.

Chiếc đầm tay dài dáng xòe màu trắng gây ấn tượng mạnh nhờ những dải sequin được đính kết tỉ mỉ và nổi bật dọc hai bên ống tay. Sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi và ánh kim sa lấp lánh giúp chiếc váy giữ được nét thanh lịch. Thiết kế dáng xòe che khuyết điểm vòng 3 rất tốt, vô cùng lý tưởng cho những ai sở hữu dáng người quả lê hoặc hơi tròn trịa

ẢNH: @_TYANGNE_

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 4.

Chiếc áo hai dây kiểu babydoll được may bằng chất liệu voan, đính sequin lấp lánh dễ thương. Những hạt sequin đen tuyền mang lại hiệu ứng huyền bí, chỉ cần một chiếc chân váy ngắn bằng chất liệu da màu đen sẽ là mảnh ghép cá tính để hoàn thiện bản phối

ẢNH: KOOKYHOUSE

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 5.

Áo hai dây cổ yếm màu be mềm mại, phủ lớp sequin lấp lánh dày đặc tạo nên vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy. Thiết kế xẻ sâu tinh tế giúp định hình phom dáng, làm nổi bật đường cong quyến rũ của phái đẹp dưới ánh đèn đêm tiệc. Sự kết hợp lý tưởng nhất là phối áo cùng một chiếc chân váy dài bằng vải nhung màu be vừa mềm mại vừa sang trọng

ẢNH: @_PHUONG.CHI_

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 6.

Chiếc áo cổ yếm mang sắc đen lấp lánh này được xử lý trên chất vải thun voan mỏng nhẹ. Bề mặt áo được đính sequin tinh xảo, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng theo từng chuyển động mang đến diện mạo vô cùng sành điệu

ẢNH: KOOKYHOUSE.

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 7.

Chiếc đầm hai dây cổ vuông màu đen cuốn hút mọi ánh nhìn nhờ lớp sequin lấp lánh phủ toàn bộ thân váy. Phom dáng cứng cáp kết hợp với chi tiết cổ vuông giúp định hình đường nét cơ thể, nhược điểm của chất vải dày đính sequin là có thể gây cảm giác hơi nặng khi mặc lâu

ẢNH: VEOSBYKHANH

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh- Ảnh 8.

Đầm cổ yếm hở lưng ánh vàng được làm từ chất vải lụa kim sa cao cấp, đính sequin lấp lánh vô cùng sang trọng. Thiết kế táo bạo giúp phô diễn trọn vẹn tấm lưng trần nuột nà. Hoàn thiện diện mạo thu hút bằng cách phối đầm với một đôi bông tai bản lớn lấp lánh

ẢNH: @_20TRENDIEOFICIAL

 

Trang phục đính sequin đầm trễ vai đầm sequin trang phục sequin

Bài viết khác

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Mang chút lãng mạn vào tủ đồ cùng họa tiết hoa lá

Mang chút lãng mạn vào tủ đồ cùng họa tiết hoa lá

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Thời trang đồng bộ, bí quyết mặc đẹp không bao giờ nhàm chán

Thời trang đồng bộ, bí quyết mặc đẹp không bao giờ nhàm chán

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top