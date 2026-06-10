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Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
10/06/2026 12:00 GMT+7

Giày da bóng luôn là món phụ kiện sang trọng giúp nâng tầm phong cách thời trang từ năng động, thanh lịch đến quyến rũ.

Giày da bóng là một trong những món đồ thời trang kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt nhờ bề mặt bóng bẩy, phản chiếu ánh sáng bắt mắt. Không chỉ có khả năng chống thấm nước vượt trội và dễ dàng lau chùi, chất liệu này còn sở hữu sự đa dạng từ giày lười, giày cao gót đến những đôi bốt cá tính, sẵn sàng biến hóa cùng mọi phong cách.

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 1.

Đôi giày lười bằng chất liệu da bóng màu đen này sở hữu phần đế cao tôn dáng và bề mặt phản chiếu ánh sáng vô cùng sang trọng. Thiết kế không dây tiện lợi kết hợp cùng phom dáng cứng cáp. Điểm vượt trội của giày là cực kỳ hợp với những bạn có dáng người nhỏ nhắn vì giúp tôn chiều cao một cách tự nhiên mà không gây đau mỏi chân

ẢNH: @_AN91_A

Không cần những món đồ quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một đôi giày lười da bóng đế bệt cũng đủ tạo nên sức hút riêng cho tổng thể trang phục.

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 2.

Giày Mary Jane làm từ chất liệu da bóng màu đen sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào. Chi tiết quai ngang mảnh mai không chỉ tạo điểm nhấn điệu đà mà còn giúp giữ phom giày ôm sát vào bàn chân khi di chuyển. Phối giày cùng một chiếc đầm dáng ngắn kết hợp hai tông màu hồng và trắng là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: DAHLIA STUDIOS

Những đôi bốt cao cổ luôn mang trong mình sức hấp dẫn rất riêng, dễ dàng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 3.

Bốt cổ cao gây ấn tượng mạnh nhờ chất liệu da bóng màu đen cao cấp với những nếp gấp tự nhiên tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Thiết kế mũi nhọn thời thượng đi cùng phần đế xuồng vững chãi giúp đôi giày vừa mang nét cá tính. Để làm nổi bật nét phóng khoáng, nàng nên phối cùng áo thun trắng layer bên trong áo blazer đen và quần shorts đen đầy thời thượng

ẢNH: @_THUYTHNG_

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 4.

Đôi bốt da bóng cổ cao này ôm trọn lấy bắp chân, khoe trọn bề mặt da bóng bẩy căng tràn sức hút. Phom dáng tối giản nhưng nhờ chất liệu da bóng bắt sáng cực tốt nên đôi bốt vẫn vô cùng nổi bật trong từng bước chuyển động

ẢNH: KOOKY HOUSE

Những thiết kế giày cao gót da bóng với phom dáng thanh mảnh đem lại sự sắc sảo cho người mặc.

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 5.

Đôi giày sở hữu lớp da bóng màu đen tuyền bóng bẩy, thiết kế mũi vuông hiện đại kết hợp với phần quai hậu mảnh mai giúp gót chân trông thon gọn hơn. Khi bảo quản mẫu giày này, bạn nên sử dụng dụng cụ giữ phom giày để giữ cho phần mũi không bị gãy gập theo thời gian

ẢNH: DAHLIA STUDIOS

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 6.

Giày cao gót da bóng này trở nên khác biệt nhờ sự xuất hiện của phần lưỡi gà xếp cao tinh tế ở mu bàn chân. Lớp phủ bóng gương bao bọc toàn bộ thân giày, kết hợp với phần mũi vuông tạo nên một kết cấu vừa cổ điển vừa tân thời. Đôi giày trở thành nét đẹp hoàn hảo khi được phối cùng chiếc đầm dáng ngắn mang họa tiết ô vuông ba màu trắng, đỏ và nâu nổi bật

ẢNH: KOOKY HOUSE

Những bữa tiệc sang trọng luôn đòi hỏi một đôi giày điệu đà, một đôi giày với quai ngang thanh mảnh trên nền chất liệu da bóng tôn lên trang phục người mặc.

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 7.

Giày Mary Jane được làm từ chất liệu da bóng màu đen, chi tiết quai ngang nhỏ nhắn ngang thân giày giúp giảm bớt cảm giác đơn điệu, đồng thời tăng thêm vẻ nữ tính cho đôi chân. Một chiếc đầm dáng ngắn là lựa chọn hoàn hảo để phối cùng, tạo nên phong cách học đường pha chút cá tính

ẢNH: KOOKY HOUSE

Tỏa sáng mọi góc nhìn nhờ sức hút của giày da bóng- Ảnh 8.

Giày Mary Jane chất liệu da bóng thu hút mọi ánh nhìn bởi phần quai ngang to bản đính kèm khóa kim loại vô cùng mạnh mẽ. Sự kết dính của lớp da bóng gương cùng các chi tiết góc cạnh giúp giày mang đậm hơi thở thời trang đường phố đương đại. Phối cùng một chiếc đầm dáng ngắn có họa tiết màu xanh, trắng và tím tạo sự nổi bật cho tổng thể

ẢNH: DAHLIA STUDIOS


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