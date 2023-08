Tóc tết ngọt ngào xen lẫn nét kiêu kì là bí kíp hack tuổi của sao nữ

Tóc tết gắn nơ đã được các It Girl hàng đầu thế giới như Jennie, Rosé, Bella Hadid... lăng xê không biết mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua. Dù là kiểu tết nào thì khi cố định thêm bằng vài chi tiết thắt nơ là vẻ ngoài của nàng sẽ tự động trở nên xinh yêu vô cùng. Yeji của ITZY đầy ngọt ngào, yểu điệu với make up look màu hồng chủ đạo cùng kiểu tóc tết gắn ruy băng và vòng cổ ngọc trai cổ điển