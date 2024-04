Tóc thưa, mỏng nên để kiểu tóc ngắn nào tránh lộ?

Ngoài tóc rụng tự nhiên theo chu kỳ sinh trưởng hoặc do bệnh lý, thói quen nhổ tóc bạc cũng là lý do khiến tóc ngày càng mỏng, thưa. Ở độ tuổi ngoài 30, nhiều cô nàng săn tìm những sợi bạc trên đầu và xem như "chiến tích" khi loại bỏ hoàn toàn chúng. Tuy nhiên khi nhìn ở góc độ khác, sợi tóc bạc bị nhổ rồi sẽ lại mọc lên một sợi bạc khác. Do đó cùng với sự gia tăng của số lượng tóc bạc, mái tóc quý cô U40, U50 ngày càng thưa mỏng theo lẽ tự nhiên không thể bù đắp