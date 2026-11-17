Được dệt từ sợi tơ tự nhiên, vải đũi mang đến cảm giác mát mẻ, thấm hút mồ hôi tốt và đặc biệt thân thiện với làn da nhạy cảm. Nhờ độ dày vừa phải cùng những đường gân sợi đặc trưng, chất vải giữ được phom dáng ổn định, ít nhăn nhúm quá mức và rất dễ biến tấu theo nhiều phong cách từ công sở đến dạo phố.

Áo kiểu từ chất liệu đũi là lựa chọn đáng cân nhắc cho những cô gái muốn làm mới phong cách thường ngày mà không cần thay đổi quá nhiều trong cách phối đồ.

Thay vì những thiết kế cơ bản hoàn toàn, một vài chi tiết bèo nhún, tay phồng hay đường chiết nhẹ trên áo cũng đủ tạo nên diện mạo nữ tính và có điểm nhấn ẢNH: @SAP.VN

Với những chiếc áo không quá nhiều chi tiết trang trí, nguyên tắc phối đồ nên hướng đến sự cân bằng. Chân váy đính họa tiết hoặc màu sắc đối lập sẽ giúp tăng điểm thu hút cho tổng thể ẢNH: @DAISY_SHOP1

Một gợi ý khác dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp ngọt ngào là áo trễ vai kẻ sọc hồng kết hợp chân váy dài cùng chất liệu và họa tiết.

Để giữ sự hài hòa, giày búp bê hai tông đen trắng và chiếc túi xách nhỏ là những lựa chọn phù hợp, mang đến tổng thể nhẹ nhàng mà vẫn có gu ẢNH: @SAP.VN

Set màu be gây ấn tượng bởi phom dáng lấy cảm hứng từ áo gile với phần cổ chữ V gợi cảm, cùng dây nơ tạo điểm nhấn để trang phục đơn sắc bớt đơn điệu ẢNH: PANTIO

Nếu áo kiểu mang đến nét nữ tính thì những thiết kế quần dài từ chất liệu đũi lại ghi điểm nhờ sự thoải mái và khả năng ứng dụng linh hoạt.

Set trang phục trắng tone sur tone với áo chiết eo phối cùng quần ống rộng, đem lại sự tiện lợi khi di chuyển ngoài trời ẢNH: K&K FASHION

Áo trắng dáng cape phối quần ống rộng đồng màu mang đến vẻ sang trọng cho những cô gái yêu phong cách tinh giản ẢNH: @HAGOO.OFFICIAL

Không chỉ dừng lại ở áo và quần, váy liền cũng là một trong những thiết kế thể hiện rõ nét vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu đũi. Những phom váy suông, váy xòe nhẹ hay thiết kế chiết eo vừa phải đều có khả năng tôn dáng mà không cần đến những đường cắt xẻ cầu kỳ.