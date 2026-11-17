Được dệt từ sợi tơ tự nhiên, vải đũi mang đến cảm giác mát mẻ, thấm hút mồ hôi tốt và đặc biệt thân thiện với làn da nhạy cảm. Nhờ độ dày vừa phải cùng những đường gân sợi đặc trưng, chất vải giữ được phom dáng ổn định, ít nhăn nhúm quá mức và rất dễ biến tấu theo nhiều phong cách từ công sở đến dạo phố.
Áo kiểu từ chất liệu đũi là lựa chọn đáng cân nhắc cho những cô gái muốn làm mới phong cách thường ngày mà không cần thay đổi quá nhiều trong cách phối đồ.
Một gợi ý khác dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp ngọt ngào là áo trễ vai kẻ sọc hồng kết hợp chân váy dài cùng chất liệu và họa tiết.
Nếu áo kiểu mang đến nét nữ tính thì những thiết kế quần dài từ chất liệu đũi lại ghi điểm nhờ sự thoải mái và khả năng ứng dụng linh hoạt.
Không chỉ dừng lại ở áo và quần, váy liền cũng là một trong những thiết kế thể hiện rõ nét vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu đũi. Những phom váy suông, váy xòe nhẹ hay thiết kế chiết eo vừa phải đều có khả năng tôn dáng mà không cần đến những đường cắt xẻ cầu kỳ.