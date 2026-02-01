Tôn dáng, khoe vai trần quyến rũ cùng áo cổ yếm và chân váy ngắn

Áo cổ yếm với phần cổ ôm gọn, để lộ bờ vai trần và xương quai xanh thanh thoát giúp người mặc toát lên vẻ gợi cảm tinh tế. Sánh đôi cùng chân váy ngắn, áo cổ yếm càng phát huy trọn vẹn khả năng tôn dáng và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.



Chân váy bí và áo cổ yếm năng động

Sự kết hợp đầy cảm hứng giữa áo cổ yếm và chân váy bí dáng ngắn tạo sự trẻ trung nhưng không kém phần duyên dáng. Áo cổ yếm viền ren với phom crop top ôm nhẹ phần thân trên, vừa tạo điểm nhấn mềm mại nhờ chi tiết ren tinh xảo. Khi đi cùng chân váy bí màu xanh nhạt, tổng thể trở nên cân đối và đáng yêu, phần váy phồng nhẹ giúp vóc dáng trông hài hòa hơn. Túi xách ánh bạc cùng dép xỏ ngón ánh kim góp phần tạo hiệu ứng bắt sáng, khiến bộ trang phục trở nên nổi bật và mang hơi thở hiện đại.

Áo cổ yếm viền ren kết hợp chân váy bí tạo nên bản phối vừa gợi cảm vừa dễ thương, hoàn thiện bằng phụ kiện ánh kim mang tinh thần Y2K hiện đại ẢNH: @HOODESIGNVN

Sự đối lập giữa trắng và đen luôn mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, và bản phối áo cổ yếm trắng cùng chân váy bí đen là minh chứng rõ nét nhất cho việc này. Áo cổ yếm dáng ôm giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, đồng thời làm nổi bật đường vai và cổ. Trong khi chân váy bí mang đến độ phồng vừa phải để cân bằng tỷ lệ cơ thể. Thiết kế váy không chỉ tạo cảm giác trẻ trung mà còn giúp che khuyết điểm phần đùi, khiến vóc dáng trông hài hòa hơn.



Áo cổ yếm trắng và chân váy bí đen tạo nên bản phối tương phản kinh điển, dễ ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh ẢNH: BIDU

Chân váy xếp ly phối áo cổ yếm

Nếu chân váy bí mang đến nét dễ thương thì chân váy xếp ly ngắn lại mở ra một hướng phối đồ cá tính hơn. Áo cổ yếm đen dáng ôm sát giúp tôn lên đường cong cơ thể, kết hợp cùng váy xếp ly, tổng thể trở nên linh hoạt hơn nhờ chuyển động mềm mại của từng nếp gấp. Việc phối bốt cùng tất dài tạo hiệu ứng phân tầng rõ rệt, khiến tổng thể thêm phần nổi bật và đậm chất đường phố.

Áo cổ yếm và váy xếp ly khi đi cùng phụ kiện kim loại và bốt cao cổ mang đến hình ảnh cô nàng vừa lạnh lùng vừa cá tính ẢNH: THEKOREANFASHION

Áo cổ yếm hồng nhạt đính hoa khi kết hợp cùng chân váy xếp ly đồng điệu về màu sắc. Thiết kế hoa nổi tạo điểm nhấn mềm mại, đôi bốt đen đế dày xuất hiện trong bản phối đã tạo nên cú chạm thú vị giữa hai thái cực: một bên là sự mềm mại, một bên là nét cá tính mạnh mẽ. Chính sự tương phản này giúp trang phục có chiều sâu hơn, thể hiện rõ cá tính thời trang của người mặc.



Áo cổ yếm hoa và váy xếp ly hồng được cân bằng bằng phụ kiện tối màu, tạo nên bản phối vừa nữ tính vừa cá tính ẢNH: @CHIPUPU

Chân váy denim và áo cổ yếm không bao giờ lỗi mốt

Thời trang không bao giờ lỗi mốt với áo cổ yếm và chân váy denim. Áo cổ yếm hồng neon với sắc màu nổi bật giúp thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đi cùng chân váy denim ngắn, tổng thể được cân bằng khéo léo giữa nét ngọt ngào và tinh thần năng động. Giày cao gót đế dày màu hồng satin không chỉ giúp kéo dài đôi chân mà còn định hình phong cách trẻ trung, trong khi kính râm trắng và túi xách tím nhỏ gọn đóng vai trò điểm nhấn cho cả set đồ.

Áo cổ yếm hồng neon kết hợp chân váy denim ngắn gây ấn tượng nổi bật từ cái nhìn đầu tiên ẢNH: @KLINHND

Tone sur tone với chân váy ngắn và áo cổ yếm

Những set đồ đồng bộ luôn sở hữu sức hút riêng nhờ khả năng tạo nên tổng thể liền mạch. Khi áo cổ yếm và chân váy ngắn cùng sử dụng một tông màu lấp lánh, hiệu ứng thị giác được đẩy lên rõ rệt, giúp người mặc trở thành tâm điểm. Phom dáng ôm vừa phải kết hợp cùng chất liệu bắt sáng mang đến vẻ ngoài quyến rũ nhưng không phô trương.

Set áo cổ yếm và chân váy ngắn đồng bộ mang đến sự liền mạch, phù hợp với không khí tiệc tùng và những ngày rực rỡ ẢNH: @THAONHILE

Từ chân váy bí, chân váy xếp ly, chân váy denim cho đến những set đồ đồng bộ, áo cổ yếm cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt hiếm có. Mỗi cách phối mang đến một sắc thái khác nhau, giúp người mặc dễ dàng thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

