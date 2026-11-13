Tôn dáng không khó với các kiểu áo ôm

Áo dáng ôm là những thiết kế có phom dáng ôm sát hoặc vừa vặn với cơ thể, giúp làm nổi bật đường nét tự nhiên của người mặc. Khác với những kiểu áo rộng thùng thình, áo ôm thường được may từ chất liệu có độ co giãn như thun gân hay len dệt kim để vừa giữ phom vừa tạo sự thoải mái khi vận động.
Áo ôm body phối cùng quần jeans
Đây là một trong những công thức phối đồ đơn giản nhưng luôn mang lại hiệu quả tôn dáng. Những chiếc áo ôm sát cơ thể khi kết hợp cùng quần jeans ống loe, ống suông hay dáng cạp trễ sẽ tạo nên sự cân đối giữa phần thân trên và đôi chân.
Áo ôm tay dài kết hợp chân váy ngắn
Không chỉ giới hạn ở những thiết kế hai dây hay sát nách, áo ôm tay dài cũng là lựa chọn đáng chú ý khi muốn tôn dáng. Chất liệu thun co giãn mềm mại giúp áo ôm vừa vặn cơ thể, trong khi phần tay dài tạo cảm giác kín đáo và thanh lịch hơn. Những mẫu áo in họa tiết, phối màu tương phản hoặc có chi tiết lệch vai sẽ giúp trang phục tránh sự đơn điệu.
Lựa chọn chất liệu và kiểu dáng để áo ôm phát huy ưu điểm
Để mặc đẹp với áo ôm, chất liệu là yếu tố không nên bỏ qua. Những loại vải thun cotton, thun gân hoặc vải co giãn có độ đàn hồi tốt thường giúp trang phục ôm vừa vặn mà vẫn tạo cảm giác thoải mái khi vận động.
Khi biết cách lựa chọn chất liệu, phom dáng và kết hợp trang phục hợp lý, phái đẹp hoàn toàn có thể diện áo dáng ôm để tôn lên ưu điểm vóc dáng, đồng thời thể hiện cá tính thời trang riêng.