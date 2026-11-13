Tôn dáng không khó với các kiểu áo ôm

Áo dáng ôm là những thiết kế có phom dáng ôm sát hoặc vừa vặn với cơ thể, giúp làm nổi bật đường nét tự nhiên của người mặc. Khác với những kiểu áo rộng thùng thình, áo ôm thường được may từ chất liệu có độ co giãn như thun gân hay len dệt kim để vừa giữ phom vừa tạo sự thoải mái khi vận động.

Áo ôm body phối cùng quần jeans

Đây là một trong những công thức phối đồ đơn giản nhưng luôn mang lại hiệu quả tôn dáng. Những chiếc áo ôm sát cơ thể khi kết hợp cùng quần jeans ống loe, ống suông hay dáng cạp trễ sẽ tạo nên sự cân đối giữa phần thân trên và đôi chân.

Đặc biệt, thiết kế áo có độ dài vừa phải hoặc dáng crop top giúp làm nổi bật vòng eo, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát hơn ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Quần jeans ống loe kết hợp áo corset hoặc áo quây lại mang đến diện mạo quyến rũ, pha chút cổ điển. Một đôi giày đế cao, xăng đan quai mảnh cùng túi xách nhỏ sẽ giúp tổng thể thêm phần hoàn thiện ẢNH: @_LINHOWII

Để tránh cảm giác quá cầu kỳ, nàng có thể phối áo ôm cùng quần jeans ống loe hoặc quần denim dáng dài. Sự đối lập giữa nét mềm mại, ôm sát của áo và phom quần phóng khoáng tạo nên tổng thể hài hòa ẢNH: @_LINHOWII

Áo ôm tay dài kết hợp chân váy ngắn

Không chỉ giới hạn ở những thiết kế hai dây hay sát nách, áo ôm tay dài cũng là lựa chọn đáng chú ý khi muốn tôn dáng. Chất liệu thun co giãn mềm mại giúp áo ôm vừa vặn cơ thể, trong khi phần tay dài tạo cảm giác kín đáo và thanh lịch hơn. Những mẫu áo in họa tiết, phối màu tương phản hoặc có chi tiết lệch vai sẽ giúp trang phục tránh sự đơn điệu.

Chân váy chữ A, váy xếp tầng hay dáng phồng đơn sắc đều có thể trở thành lựa chọn phù hợp để phối cùng áo ôm dài tay họa tiết ẢNH: @_DELIAH.XZ

Cá tính hơn với chân váy in họa tiết, phối màu tương phản hoặc có chi tiết lệch bất đối xứng sẽ giúp trang phục tránh sự đơn điệu ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Lựa chọn chất liệu và kiểu dáng để áo ôm phát huy ưu điểm

Để mặc đẹp với áo ôm, chất liệu là yếu tố không nên bỏ qua. Những loại vải thun cotton, thun gân hoặc vải co giãn có độ đàn hồi tốt thường giúp trang phục ôm vừa vặn mà vẫn tạo cảm giác thoải mái khi vận động.

Áo ôm nhẹ với chất vải thun mỏng tạo cảm giác thoải mái khi mặc mà vẫn đủ che chắn khi mùa thu đông về, thiết kế cổ tròn, cổ cao lại phù hợp với phong cách tối giản, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: @_LINHOWII

Với những thiết kế hai dây hay áo sát nách chất liệu có độ dày vừa phải sẽ giúp trang phục giữ phom và hạn chế tình trạng lộ đường viền nội y ẢNH: K&K FASHION

Khi biết cách lựa chọn chất liệu, phom dáng và kết hợp trang phục hợp lý, phái đẹp hoàn toàn có thể diện áo dáng ôm để tôn lên ưu điểm vóc dáng, đồng thời thể hiện cá tính thời trang riêng.