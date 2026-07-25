Tôn vinh dáng cổ kiêu kỳ từ những chiếc dây chuyền mảnh

Trong nhiều mùa mốt gần đây, xu hướng "quiet luxury" hay vẻ đẹp sang trọng kín đáo đã đưa những thiết kế dây chuyền thanh mảnh trở lại vị trí trung tâm. Không còn những món trang sức bản lớn chiếm lĩnh mọi ánh nhìn, phụ nữ hiện đại lựa chọn sự tối giản có chủ đích.
Điểm hấp dẫn của dây chuyền mảnh nằm ở khả năng làm nổi bật chính người đeo thay vì bản thân món trang sức. Được chế tác từ bạc, vàng trắng hoặc hợp kim cao cấp, kết hợp những viên đá đính giữa vòng tạo hiệu ứng lấp lánh vừa đủ để thu hút ánh nhìn.
Một trong những lý do khiến dây chuyền mảnh trở thành xu hướng là tính linh hoạt trong cách phối đồ. Với váy cổ chữ V hay áo corset cá tính, dây chuyền giúp lấp đầy khoảng trống ở phần cổ, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát hơn.
Dây chuyền đính đá loại ngắn vừa vặn ôm khít vòng cổ, giúp thu hút ánh nhìn vào phần xương quai xanh gợi cảm của phái đẹp. Sợi dây mảnh nhỏ làm bằng chất liệu bạc trắng tinh khiết kết hợp cùng mặt đá hình tròn lấp lánh. Kiểu dây chuyền dáng ngắn này là lựa chọn điểm mười cho những cô nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan hoặc mặt tròn, giúp cân đối lại tỷ lệ phần cổ và vai
ẢNH: @GOUTDEJUNIG
Xu hướng layering đeo nhiều lớp dây chuyền cũng góp phần đưa phụ kiện này trở thành món đồ "must have" trong tủ đồ của giới mộ điệu. Những sợi dây có độ dài khác nhau được phối khéo léo tự nhiên tạo nên hiệu ứng nhiều tầng đầy cuốn hút mà vẫn giữ được nét thanh lịch.
Sự đa dạng về chất liệu như bạc cao cấp, hợp kim cùng các kiểu mặt đá cắt gọt tỉ mỉ chính là chìa khóa giúp dây chuyền mảnh dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang. Việc khéo léo kết hợp chúng cùng các kiểu váy áo phù hợp không chỉ giúp bạn che đi khuyết điểm cơ thể mà còn khẳng định gu thẩm mỹ đầy sang trọng.