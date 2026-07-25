Tôn vinh dáng cổ kiêu kỳ từ những chiếc dây chuyền mảnh

Trong nhiều mùa mốt gần đây, xu hướng "quiet luxury" hay vẻ đẹp sang trọng kín đáo đã đưa những thiết kế dây chuyền thanh mảnh trở lại vị trí trung tâm. Không còn những món trang sức bản lớn chiếm lĩnh mọi ánh nhìn, phụ nữ hiện đại lựa chọn sự tối giản có chủ đích.

Những chiếc dây chuyền bạc với viên đá tròn nhỏ giữa vòng là minh chứng rõ nét cho triết lý "less is more". Dây mảnh ôm sát cổ giúp ánh nhìn tập trung vào vùng xương quai xanh, tạo cảm giác phần cổ thon và cao hơn. Kết hợp đơn giản cùng chiếc váy tầng màu xanh đen dễ dàng giúp chiếc vòng cổ trở nên nổi bật hơn ẢNH: @QUYENSTORE

Điểm hấp dẫn của dây chuyền mảnh nằm ở khả năng làm nổi bật chính người đeo thay vì bản thân món trang sức. Được chế tác từ bạc, vàng trắng hoặc hợp kim cao cấp, kết hợp những viên đá đính giữa vòng tạo hiệu ứng lấp lánh vừa đủ để thu hút ánh nhìn.

Vòng cổ dây dài thu hút mọi ánh nhìn nhờ phần mặt dây chuyền đính đá dáng to lấp lánh trước ngực. Vòng dây dáng dài được chế tác từ hợp kim màu bạc sáng bóng, nổi bật trên nền đen tối giản của chiếc đầm ôm dáng, tôn lên thần thái kiêu sa của người mặc ẢNH: @QUYENSTORE

Một trong những lý do khiến dây chuyền mảnh trở thành xu hướng là tính linh hoạt trong cách phối đồ. Với váy cổ chữ V hay áo corset cá tính, dây chuyền giúp lấp đầy khoảng trống ở phần cổ, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát hơn.

Dây chuyền đính đá loại ngắn vừa vặn ôm khít vòng cổ, giúp thu hút ánh nhìn vào phần xương quai xanh gợi cảm của phái đẹp. Sợi dây mảnh nhỏ làm bằng chất liệu bạc trắng tinh khiết kết hợp cùng mặt đá hình tròn lấp lánh. Kiểu dây chuyền dáng ngắn này là lựa chọn điểm mười cho những cô nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan hoặc mặt tròn, giúp cân đối lại tỷ lệ phần cổ và vai ẢNH: @GOUTDEJUNIG

Dây chuyền mảnh với mặt dây nhỏ vẫn đủ sức làm mềm đi vẻ sắc sảo của bộ trang phục - áo corset kết hợp quần jeans - mang đậm tinh thần Y2K. Phần dây mảnh ôm nhẹ quanh cổ, kết hợp cùng mặt dây ánh bạc nhỏ tạo nên điểm sáng tinh tế giữa gam màu đen chủ đạo ẢNH: @_LINHOWII

Xu hướng layering đeo nhiều lớp dây chuyền cũng góp phần đưa phụ kiện này trở thành món đồ "must have" trong tủ đồ của giới mộ điệu. Những sợi dây có độ dài khác nhau được phối khéo léo tự nhiên tạo nên hiệu ứng nhiều tầng đầy cuốn hút mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Dây chuyền ngọc trai mảnh nhiều tầng trở thành điểm nhấn tinh tế trên nền váy trắng dáng xòe tối giản. Dây chuyền layer hai lớp dây có độ dài khác nhau, đan xen những viên ngọc trai nhỏ cùng các chi tiết kim loại sáng bóng, giúp phần cổ và xương quai xanh trở nên mềm mại hơn ẢNH: @GOUTDEJUNIG

Giữa những lớp áo voan mềm mại, chiếc dây chuyền mảnh với mặt đá solitaire nhỏ xinh mang đến điểm nhấn đầy tinh tế cho phần cổ. Phần dây kim loại mảnh ôm sát làn da, kết hợp cùng viên đá lấp lánh vừa đủ để không lấn át vẻ nhẹ nhàng của trang phục ẢNH: @_LNB._.NHU

Sự đa dạng về chất liệu như bạc cao cấp, hợp kim cùng các kiểu mặt đá cắt gọt tỉ mỉ chính là chìa khóa giúp dây chuyền mảnh dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang. Việc khéo léo kết hợp chúng cùng các kiểu váy áo phù hợp không chỉ giúp bạn che đi khuyết điểm cơ thể mà còn khẳng định gu thẩm mỹ đầy sang trọng.



