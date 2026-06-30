Top 3 chất liệu 'giải nhiệt' mát lạnh phải có trong tủ đồ mùa hè

Quần ống rộng, đầm suông linen nhẹ mát

Đầm suông không chiết eo mang lại sự tự do tối đa cho cơ thể cùng cảm giác thoải mái trong mùa nắng nóng. Chi tiết cổ chữ V vừa phải tạo hiệu ứng thanh thoát cho vóc dáng. Tông màu hồng cam mang tinh thần tươi mới, không kén da giúp nàng ghi dấu phong cách vừa nữ tính vừa thanh lịch ẢNH: CANARY LINEN

Vải lanh (vải linen) luôn được tiếng là mộc mạc và phóng khoáng. Áo, chân váy, đầm linen đều có chung đặc tính thoáng khí, bề mặt vải thô mộc tự nhiên, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu khi mặc lên người. Trái ngược với khả năng thấm hút mồ hôi, làm hơi ẩm bay hơi nhanh, trang phục linen thường nhăn nhẹ và khiến nàng cảm thấy phiền lòng. Tuy nhiên đây là một đặc trưng tự nhiên của chất liệu, cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho bản phối từ linen.

Quý cô có thể phối sơ mi linen và quần ống rộng cho ngày đi làm, diện đầm suông linen khi dạo phố, hẹn hò cà phê và thỏa sức sáng tạo các bản phối casual với các thiết kế áo và quần shorts linen thoáng mát.

Quần ống rộng, áo crop top và áo khoác mỏng nhẹ tạo nên hình ảnh vừa phóng khoáng, thư thái nhưng vẫn đủ lịch sự, chỉn chu để diện đến văn phòng ẢNH: CANARY LINEN

Xuống phố ngày nắng đầy tự tin với cặp đôi màu sắc trắng và xanh kẻ sọc họa tiết. Quần shorts linen trắng phù hợp với mọi màu áo, phom dáng linh hoạt tôn đôi chân và còn được tô điểm thêm với túi và mũ cói tự nhiên ẢNH: CANARY LINEN

Áo thun trơn phối quần shorts, thêm phụ kiện thắt lưng và gile khoác ngoài là đủ tạo nên diện mạo lịch sự, trẻ trung cho phong cách công sở ẢNH: EVA DE EVA

Cotton - chất liệu giải nhiệt của mùa hè

Thiết kế áo thun làm từ vải cotton tự nhiên có ưu điểm về khả năng thấm hút mồ môi, mềm mại và lành tính. Trang phục có độ co giãn, thông hơi tốt và vì thế có thể giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên cotton thô dệt họa tiết/thêu họa tiết lại được ưu ái hơn cả vì nhiều màu sắc, mềm mỏng và được biến hóa qua các set áo kiểu phối chân váy xòe thoáng mát, quần shorts và áo đồng bộ.

Chân váy denim và áo cotton là cặp đôi hiện đại dành cho quý cô trong mùa nắng nóng ẢNH: EVA DE EVA

Đầm lụa dáng dài in họa tiết tôn trọn vẻ ngoài trang nhã và thanh lịch. Trang phục có độ rủ mềm, chất vải dày dặn vẫn thoáng mát mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng, mát mẻ cho ngày hè nóng bức ẢNH: MERNE

Đầm lụa satin mát lạnh, lại mềm mại, nhẹ nhàng

Vải lụa satin từ tơ tằm tự nhiên hoặc lụa từ bột gỗ như rayon, modal đều mang đến thiện cảm từ bề mặt mịn và bóng nhẹ. Khi mặc vào cảm giác nhẹ như không và mát lạnh khi chạm vào làn da. Váy lụa satin, slip dress, váy cổ yếm, áo hai dây lụa... đều có độ rủ thướt tha, mang lại cảm giác thanh lịch và kiêu kỳ.

Từ các buổi tiệc mùa hè, chiều cuối tuần dạo phố đến những dịp tụ họp cùng bạn bè, người thân - nàng đều có thể mặc vào chiếc đầm lụa màu vàng pastel phối ren để tăng thêm sự tự tin, điểm tô cho phong cách ngày hè thêm rạng rỡ ẢNH: RANDOMLIST

Chọn đúng chất liệu cho trang phục mùa hè chính là cách mỗi cô gái đang yêu chiều bản thân và nâng tầm phong cách. Ngoài linen, lụa và cotton, nàng còn có thể thử khám phá thêm những chất liệu như kate, denim, đũi, voan chiffon...