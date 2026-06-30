Top 3 chất liệu 'giải nhiệt' mát lạnh phải có trong tủ đồ mùa hè

Quần ống rộng, đầm suông linen nhẹ mát
Vải lanh (vải linen) luôn được tiếng là mộc mạc và phóng khoáng. Áo, chân váy, đầm linen đều có chung đặc tính thoáng khí, bề mặt vải thô mộc tự nhiên, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu khi mặc lên người. Trái ngược với khả năng thấm hút mồ hôi, làm hơi ẩm bay hơi nhanh, trang phục linen thường nhăn nhẹ và khiến nàng cảm thấy phiền lòng. Tuy nhiên đây là một đặc trưng tự nhiên của chất liệu, cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho bản phối từ linen.
Quý cô có thể phối sơ mi linen và quần ống rộng cho ngày đi làm, diện đầm suông linen khi dạo phố, hẹn hò cà phê và thỏa sức sáng tạo các bản phối casual với các thiết kế áo và quần shorts linen thoáng mát.
Cotton - chất liệu giải nhiệt của mùa hè
Thiết kế áo thun làm từ vải cotton tự nhiên có ưu điểm về khả năng thấm hút mồ môi, mềm mại và lành tính. Trang phục có độ co giãn, thông hơi tốt và vì thế có thể giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên cotton thô dệt họa tiết/thêu họa tiết lại được ưu ái hơn cả vì nhiều màu sắc, mềm mỏng và được biến hóa qua các set áo kiểu phối chân váy xòe thoáng mát, quần shorts và áo đồng bộ.
Đầm lụa satin mát lạnh, lại mềm mại, nhẹ nhàng
Vải lụa satin từ tơ tằm tự nhiên hoặc lụa từ bột gỗ như rayon, modal đều mang đến thiện cảm từ bề mặt mịn và bóng nhẹ. Khi mặc vào cảm giác nhẹ như không và mát lạnh khi chạm vào làn da. Váy lụa satin, slip dress, váy cổ yếm, áo hai dây lụa... đều có độ rủ thướt tha, mang lại cảm giác thanh lịch và kiêu kỳ.
Chọn đúng chất liệu cho trang phục mùa hè chính là cách mỗi cô gái đang yêu chiều bản thân và nâng tầm phong cách. Ngoài linen, lụa và cotton, nàng còn có thể thử khám phá thêm những chất liệu như kate, denim, đũi, voan chiffon...