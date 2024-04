Trà My - Một hành trình thay đổi ngoại hình tại Bệnh viện thẩm mỹ Nam An

Người mẫu Trà My rạng rỡ với vóc dáng cân đối hơn sau phẫu thuật nâng ngực

Người mẫu Trà My, một cái tên đã không còn xa lạ trong làng mẫu Việt Nam, với hơn một thập kỷ hoạt động và nhiều thành công đáng chú ý. Từ Á quân Vietnam’s Next Top Model 2011 cho đến vị trí Best Video Shooting của The New Mentor 2023, Trà My không ngừng chứng minh sức hút và tài năng của mình. Mặc dù đã có nhiều thành công, nhưng Trà My vẫn cảm thấy mình chưa thực sự tự tin và nổi bật như mong muốn.

Người mẫu Trà My trước đó sở hữu vòng 1 khá "khiêm tốn"

Trong thế giới của người mẫu, vóc dáng và ngoại hình đóng vai trò quan trọng trong việc ghi điểm với khán giả và nhãn hàng. Tuy nhiên, với vòng 1 khá khiêm tốn khiến Trà My gặp phải những giới hạn nhất định trong công việc. Điều này đã thôi thúc cô quyết định thay đổi ngoại hình bằng cách nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.

Trò chuyện với Trà My, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khích và tự tin trong quyết định của cô. "Tôi đã ấp ủ dự định này từ rất lâu, thuở mới vào nghề cũng có một vài người khuyên tôi nên đi nâng ngực. Mọi người hay cho rằng người mẫu thì ngực lép mới sang nhưng thực chất đối với những người mẫu thì đầy đủ số đo 3 vòng 1 cách tự nhiên nhất thì diện trang phục và lên form mới đẹp được, và khi có vòng 1 đủ đầy rồi thì vòng 2 cũng theo đó được tôn lên" Trà My chia sẻ. "Ban đầu, tôi lo sợ về đau đớn và các rủi ro của phẫu thuật. Nhưng sau khi tư vấn cùng bác sĩ Khải và thấy được cơ sở vật chất hiện đại ở đây, đội ngũ nhân viên cũng chuyên nghiệp nhiệt tình, tôi thấy yên tâm và nghĩ rằng đây là thời điểm chín muồi để thay đổi bản thân."

Đến với Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, Trà My được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ CKI. Đỗ Quang Khải - giám đốc chuyên môn BVTM Nam An, người đã giúp cô cảm thấy thoải mái và an tâm hơn về quyết định của mình. "Tôi rất ấn tượng với sự thân thiện và chuyên nghiệp của bác sĩ Khải, không chỉ tư vấn mà bác còn lắng nghe và đồng cảm với những lo lắng của tôi." Trà My chia sẻ.

Trà My hài lòng và quay lại tái khám sau nâng ngực

Một điểm đặc biệt mà Trà My rất hài lòng là bác sĩ không định hướng cô phải chọn kích thước ngực lớn hơn, mà thay vào đó là tôn trọng và đáp ứng theo những mong muốn và nhu cầu của cô để mang lại kết quả tự nhiên ở thời điểm hiện tại.

Qua trải nghiệm tại Bệnh viện Nam An, Trà My đã hoàn toàn hài lòng với vóc dáng mới của mình. "Sau nâng ngực, tôi cảm thấy tự tin và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết" cô chia sẻ với niềm vui trên khuôn mặt. "Đây thực sự là một quyết định đúng đắn và đã mang lại cho tôi một sự thay đổi tích cực."

Người mẫu Trà My với thân hình quyến rũ, tự tin với vóc dáng mới

Hỏi về những dự định sắp tới, Trà My tiết lộ rằng cô đang ấp ủ nhiều kế hoạch và dự án mới. Tuy nhiên, cô chưa muốn tiết lộ chi tiết vì muốn mọi thứ hoàn thiện trước khi chia sẻ với công chúng. Một số khán giả đã gợi ý rằng cô nên tham gia vào các cuộc thi hoa hậu, và Trà My cũng không ngần ngại với body chuẩn chỉnh hiện tại.

Vóc dáng mới giúp Trà My luôn thần thái trong mọi bức hình

Trà My đã chứng minh rằng sự tự tin không chỉ đến từ vẻ bề ngoại hình mà còn là kết quả của quyết định thay đổi tích cực và tự tin với bản thân. Với sự hỗ trợ và chăm sóc kỹ lưỡng từ Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, cô đã vượt qua mọi rào cản và tự tin bước vào những thách thức mới trong sự nghiệp và cuộc sống.

