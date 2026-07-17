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Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/07/2026 08:00 GMT+7

Trong những mùa thời trang gần đây, xu hướng "quiet luxury" với sắc trắng và kem tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiết kế trang phục dạ tiệc.

Không còn là những trang phục dạ tiệc được bao bọc bởi các tone màu nổi bật như đỏ ruby, xanh ngọc hay ánh kim, vài năm trở lại đây, bảng màu trung như sắc trắng hay kem lại trở thành thành lựa chọn được nhiều nhà thiết kế và các biểu tượng thời trang ưu ái.

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 1.

Chiếc váy ren dáng dài cổ chữ V mang sắc trắng ngà lãng mạn. Chất liệu ren phủ toàn bộ thân váy, phần eo ôm nhẹ dễ dàng tôn lên đường cong cơ bản. Kết hợp cùng túi xách hoa nổi cùng tông váy mang đến hình ảnh quý cô nhẹ nhàng.

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 2.

Áo cổ yếm bèo tầng kem phối cùng quần short ren đồng điệu là gợi ý mới mẻ cho những buổi tiệc ban ngày hoặc nghỉ dưỡng. Áo nhiều lớp nhưng với chất liệu lụa nhẹ vẫn đem lại sự mát mẻ khi mặc.

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 3.

Vẻ đẹp của chiếc váy midi trắng nằm ở những đường cắt may chuẩn xác cùng phom dáng chữ A cổ điển. Điểm nhấn đính đá phần cổ áo cùng giày cao gót đen tương phản đủ tạo sự nổi bật mà không làm mất đi tinh thần tối giản của trang phục.

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 4.

Váy satin ôm nhẹ cơ thể với cổ yếm cách điệu tôn lên vẻ quyến rũ, bề mặt lụa bắt sáng tự nhiên giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không cần thêm quá nhiều chi tiết. Kết hợp cùng kính mắt, hoa tai bản lớn toát lên thần thái quyền lực.

ẢNH: @ETE.PROJECT

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở các thiết kế cổ điển, thời trang dạ tiệc sắc trắng kem còn chứng minh sự đổi mới mạnh mẽ về kiểu dáng. Những chiếc váy thắt eo, hai dây hoặc chi tiết áo choàng dài hay kỹ thuật xếp nếp điêu khắc đều được ứng dụng vào trang phục.

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 6.

Váy voan xếp ly sắc kem với chi tiết hoa nổi trên vai tránh sự đơn điệu. Phom váy trong suốt độc đáo cùng phần thắt eo tôn lên vòng hai, chỉ cần kết hợp cùng phụ kiện tối giản như vòng tay ánh kim dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn tại mọi buổi tiệc đêm.

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng- Ảnh 7.

Váy satin trắng dáng suông kết hợp áo choàng voan mỏng cùng mũ beret cùng tông tạo nên hình ảnh quý cô cổ điển của thập niên trước. Phần trễ vai cùng phần tà áo bay dài phía sau kiêu sa mà vẫn giữ được sự tối giản đặc trưng của phong cách sang trọng thầm lặng

ẢNH: @LINHPHUNG.OFFICIAL

 

trang phục dạ tiệc váy ren Áo cổ yếm

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