Trang phục đỏ đi cùng giày đen không bao giờ lỗi mốt

Nếu sắc đỏ đại diện cho ngọn lửa nhiệt huyết, sự táo bạo và quyến rũ bất tận thì màu đen lại mang đến nét bí ẩn, cổ điển và quyền lực. Khi hai sắc thái tương phản này gặp gỡ, đặc biệt là công thức trang phục đỏ phối cùng giày đen, vừa nổi bật vừa sang trọng lập tức được tạo nên, giúp quý cô tỏa sáng ở bất kỳ không gian nào.

Một chiếc đầm đỏ ôm sát là "vũ khí tối thượng" để tôn lên trọn vẹn những đường cong gợi cảm. Đôi giày cao gót hoặc dép cao gót màu đen đóng vai trò như điểm neo thanh thoát giúp vóc dáng thêm phần thon dài và kiêu kỳ.

Thiết kế váy quây bodycon đỏ tươi tôn triệt để đôi chân thon và bờ vai mong manh. Sự kết hợp cùng đôi guốc cao gót đen mũi nhọn và chiếc túi xách đen dây xích tạo nên vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa sang chảnh cho buổi hẹn hò cà phê ẢNH: @_BEECHII_

Set trang phục áo dài tay xuyên thấu cut-out vạt trước cùng chân váy ôm sát đính hoa nổi bật. Chỉ cần phối cùng đôi dép xỏ ngón đen đế xuồng và túi xách kẹp nách nhỏ xinh, bạn đã có ngay một outfit dạo chơi kỳ nghỉ vừa thoải mái vừa tràn đầy năng lượng ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nếu chuộng phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn nổi bật, bản phối giữa đầm xòe đỏ cùng giày búp bê, giày Mary Jane đen và tất cổ cao trắng chính là gợi ý tuyệt vời mang hơi thở trang nhã cho ngày đi học, đi làm.

Thiết kế đầm hai dây xòe bồng bềnh mang hơi thở trẻ trung, đôi giày búp bê da đen êm ái cùng balo trắng nhỏ xinh mang đến sự năng động cho những buổi dạo phố ẢNH: @__TNGUYN

Những chiếc váy mang sắc đỏ trầm hơn như đỏ đô hoặc đỏ rượu vang cũng được ưu tiên vì tính linh hoạt và khả năng tôn làn da trắng của người mặc ẢNH: @_HGT.XOAII

Không chỉ dành riêng cho những buổi dạo phố ngẫu hứng, trang phục đỏ phối cùng giày đen còn là bí quyết giúp quý cô công sở hay các cô nàng dự tiệc khẳng định vẻ thanh lịch, sang trọng.

Set áo cộc tay đi cùng chân váy dài đồng điệu thướt tha toát lên nét đẹp đài các. Đôi cao gót quai mảnh đen giúp khoe cổ chân thon, hoàn thiện vẻ ngoài tiểu thư sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện ẢNH: GUMAC

Với các cô nàng có chiều cao khiêm tốn, những đôi giày gót cao gót nhọn cùng chi tiết đính nơ trước mũi vừa tôn dáng vừa tạo sự tương phản thu hút với đầm đỏ quyến rũ ẢNH: LAMER FASHION

Sự xuất hiện của đôi giày cao gót đen mũi nhọn cũng được ưu ái khi có thể giúp đôi chân phái đẹp thêm thon gọn, phối cùng set áo khoác dạ dáng lửng cùng chân váy xếp ly ngắn màu đỏ rượu vang đầy thanh lịch ẢNH: @_THUYS.HG

Phối trang phục tông đỏ cùng giày màu đen chính là công thức "bất bại" giúp phái đẹp luôn tỏa sáng rạng ngời. Bằng cách khéo léo kết hợp kiểu dáng trang phục cùng chất liệu giày phù hợp, nàng không chỉ tôn vinh vóc dáng mà còn tự tin khẳng định gu thẩm mỹ đầy đẳng cấp.