Trang phục màu hồng đang phủ sóng tủ đồ của các ngôi sao

Màu hồng chính là gam màu hack tuổi đỉnh cao nhất, nếu không tin, bạn hãy cứ nhìn vào dung mạo của Taeyeon ở độ tuổi U40. Khi diện chiếc váy màu hồng với chi tiết cut out hở lưng táo bạo, trưởng nhóm SNSD gây ấn tượng mạnh mẽ với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo không tì vết. Cùng với tone make up look màu hồng đào, giọng ca Invu khiến nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi vì ngoại hình không đổi qua năm tháng