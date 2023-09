Trang phục màu xám giúp chị em sở hữu phong thái trưởng thành và chuyên nghiệp

Luôn là một trong những sản phẩm "best seller" trong thế giới thời trang, áo blazer màu xám được lựa chọn là must have item của cô nàng Agnes Pusztai, phù hợp với mọi phong cách. Chiếc áo này đã sẵn sàng để nàng sắm về cùng những đặc điểm nổi bật như: phom dáng rộng rãi, đường may gọn gàng, sắc nét, đệm cầu vai khéo léo, có kèm vải lót bên trong đảm bảo sự thoải mái trên da khi vận động, kiểu dáng thanh lịch vượt thời gian