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Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/11/2026 08:00 GMT+7

Trang phục tối giản chính là tuyên ngôn phong cách của quý cô hiện đại. Mùa cuối năm, cùng với sự nở rộ của những bản phối kiêu sa và rực rỡ là vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển từ các bản phối mang tinh thần minimalism.

Không tự đóng khung hình ảnh trong những quy chuẩn thời trang đương đại về phong cách tối giản, trang phục mùa cuối năm ưu tiên sự gọn gàng, tinh giản và năng động. Từ việc khơi gợi sự tự tin, người mặc tìm thấy chính mình trong một phiên bản giản dị nhưng khác biệt.

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 1.

Không cần đến những đường chiết eo, chi tiết bèo nhún hay màu sắc cầu kỳ nổi bật, một chiếc đầm suông dáng dài vẫn có thể tạo nên sự khác biệt cho quý cô khi vừa xuất hiện. Thiết kế cho phép người mặc được thả lỏng cơ thể, mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng và uyển chuyển qua cấu trúc đặc sắc nơi chân váy, họa tiết thêu đính tinh tế và nhẹ nhàng là điểm nhấn đầy kiêu sa

ẢNH: TOCHIE

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 2.

Đối lập giữa nhiều và ít, đơn giản và phức tạp, màu sắc tươi sáng và màu trung tính là bản phối áo hai lớp và quần suông. Bề mặt phẳng lì toát lên vẻ sang trọng và quý phái, trong khi độ trong suốt của chất liệu và những tầng ruffle chạy dọc theo vạt áo tô điểm cho vẻ quyến rũ, sự nữ tính và dịu dàng ẩn giấu nơi quý cô

ẢNH: TOCHIE

Làm mới phong cách casual với tư duy tối giản, hiện đại

Tư duy tối giản kết hợp phong cách hiện đại đem lại cho các bản phối casual hình ảnh chỉn chu, sự chuyên nghiệp nhưng không bị nhàm chán và lặp lại. Cùng một công thức phối cặp màu đen - trắng vẫn có thể tạo nên cả tủ đồ thời thượng mà vẫn có điểm nhấn riêng trên từng bản phối.

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 3.

Áo tay dài tông màu tối phối cùng chân váy sáng màu với những đường cắt mềm mại nhẹ tôn vóc dáng. Chi tiết dây thắt eo ngoài áo chính là điểm nhấn tinh tế, cho thấy cách quý cô tạo nên sức hút cho hình ảnh của bản thân

ẢNH: IVY MODA

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 4.

Gam trung tính qua những góc nhìn đa chiều - từ cặp đôi nâu be và kem đến all white hoàn mỹ, tất cả đều xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa lạnh thu đông 2026

ẢNH: MYAN BY CHL

Tối giản màu sắc 

Những tông màu "an toàn" nhưng vẫn mang tính xu hướng mùa này gọi tên nâu, cream, beige, xanh đen, đen và trắng. Bên cạnh đó là các họa tiết trứ danh như họa tiết kẻ sọc trắng nhỏ trên nền vải xám và xanh đen, họa tiết chấm bi hay họa tiết hoa nhí cũng được thêm vào tủ đồ mùa lạnh một cách chừng mực và có sự tính toán kỹ.

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 5.

Chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng lựa chọn trang phục nhưng vẫn đảm bảo vẻ nữ tính mềm mại qua mỗi bản phối. Họa tiết kẻ sọc nhỏ trên nền vải tối màu giúp trung hòa cảm giác buồn tẻ, đồng thời cho thấy sự linh hoạt khi nàng dễ dàng thay đổi từ quần ống rộng đến chân váy phối cùng sơ mi

ẢNH: MYAN BY CHL

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 6.

Hai gam màu trắng đen cổ điển sẽ trở nên nổi bật và gây ấn tượng tốt hơn khi phối cùng trang sức và phụ kiện ánh vàng gold. Vẻ ngoài sành điệu, sắc sảo giàu khí chất chính là ngôn ngữ không lời mà trang phục tối giản cao cấp có thể đem đến cho người mặc

ẢNH: TOCHIE

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 7.

Phong thái tự tin, sự quyến rũ được tạo nên từ hình ảnh và cách mà quý cô chọn trang phục. Một chiếc đầm dáng rộng từ lụa satin cuốn hút ánh nhìn qua chi tiết nhún cài ở thân trước, phối cùng giày đính đá và hoa tai ánh kim để tone sur tone cả bản phối

ẢNH: TOCHIE

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 8.

Quần suông đen và áo trắng ngà mềm mại, dịu dàng nhưng vẫn chuyên nghiệp và chỉn chu. Từ các buổi hội họp, ngày làm việc bình thường đến các bữa tiệc nhẹ, trang phục này là lựa chọn hoàn hảo cho nàng

ẢNH: TOCHIE

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm- Ảnh 9.

Quý cô tận hưởng sự ấm áp và sang trọng trong thiết kế đầm nhung cổ thuyền nhỏ cùng chi tiết vặn xoắn làm điểm nhấn nơi eo. Không ôm sát mà vẫn khẽ tôn đường cong, nàng ghi dấu phong thái thời thượng qua sự kết hợp của ba gam màu nâu đất, đen và tông màu bạc

ẢNH: TOCHIE


Tối giản Phong cách tối giản trang phục tối giản màu trung tính mùa cuối năm

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