Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm

Trang phục tối giản chính là tuyên ngôn phong cách của quý cô hiện đại. Mùa cuối năm, cùng với sự nở rộ của những bản phối kiêu sa và rực rỡ là vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển từ các bản phối mang tinh thần minimalism.
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Không tự đóng khung hình ảnh trong những quy chuẩn thời trang đương đại về phong cách tối giản, trang phục mùa cuối năm ưu tiên sự gọn gàng, tinh giản và năng động. Từ việc khơi gợi sự tự tin, người mặc tìm thấy chính mình trong một phiên bản giản dị nhưng khác biệt.
Làm mới phong cách casual với tư duy tối giản, hiện đại
Tư duy tối giản kết hợp phong cách hiện đại đem lại cho các bản phối casual hình ảnh chỉn chu, sự chuyên nghiệp nhưng không bị nhàm chán và lặp lại. Cùng một công thức phối cặp màu đen - trắng vẫn có thể tạo nên cả tủ đồ thời thượng mà vẫn có điểm nhấn riêng trên từng bản phối.
Tối giản màu sắc
Những tông màu "an toàn" nhưng vẫn mang tính xu hướng mùa này gọi tên nâu, cream, beige, xanh đen, đen và trắng. Bên cạnh đó là các họa tiết trứ danh như họa tiết kẻ sọc trắng nhỏ trên nền vải xám và xanh đen, họa tiết chấm bi hay họa tiết hoa nhí cũng được thêm vào tủ đồ mùa lạnh một cách chừng mực và có sự tính toán kỹ.