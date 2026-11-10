Trang phục trắng phối kính mát đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách?

Khi kết hợp váy trắng cùng kính mát đen, vẻ nữ tính quen thuộc được cân bằng bởi nét cá tính, tạo nên diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Không chỉ giới hạn ở váy liền, sắc trắng còn xuất hiện trong nhiều thiết kế đồng bộ mang tinh thần thanh lịch. Set trắng đồng tông khi kết hợp cùng kính đen tạo phong cách quý cô sang trọng ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Chất liệu cũng là yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn trang phục. Vải tweed, vải dệt có kết cấu hoặc chất liệu đứng phom giúp bộ trang phục thêm sang trọng khi đi cùng loạt phụ kiện kính mắt, túi xách và dép xỏ ngón ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Các mẫu kính gọng vuông màu đen, có kích thước vừa phải thường dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Không chỉ xuất hiện trên chất liệu vest hay tweed cứng cáp, những set trang phục trắng trên nền vải đũi với họa tiết đục lỗ quanh trang phục tạo điểm nhấn. Kính mắt đen lúc này xuất hiện như điểm nhấn giúp tổng thể không bị đơn điệu ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Những kiểu trang phục có chi tiết nữ tính hoặc họa tiết ấn tượng thường mang đến vẻ ngoài trẻ trung và có phần ngọt ngào. Để cân bằng nét nữ tính ấy, kính mắt mèo với phần đuôi gọng hơi xếch là lựa chọn đáng cân nhắc.

Sự kết hợp giữa váy ngắn và áo blouse trắng tay phồng tạo nên diện mạo mang hơi hướng cổ điển. Phần cổ áo đính ren cùng chi tiết tay bèo làm mềm những đường nét tối giản của trang phục ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Cùng một set trang phục trắng, việc thay đổi kiểu kính cũng có thể tạo nên những hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu kính mắt mèo mang đến vẻ sắc sảo, quyến rũ thì kính phom vuông lại thể hiện tinh thần hiện đại ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Màu trắng không chỉ có một sắc thái duy nhất mà còn được thể hiện qua nhiều tông màu như trắng kem, trắng ngà, trắng sữa hay ivory. Mỗi gam màu mang đến một cảm nhận riêng, từ trẻ trung, tươi sáng đến trầm ấm và sang trọng.

Bộ trang phục trắng kem gồm áo hai dây ren và quần shorts thoải mái. Kính mát đen dáng oval là chi tiết tương phản thú vị trên nền trang phục sáng màu ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL