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Trang phục trắng phối kính mát đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách?

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/11/2026 10:00 GMT+7

Váy trắng vốn gắn liền với vẻ đẹp tinh khôi khi đi cùng kính mát đen lại tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác: thời thượng và phảng phất nét kiêu kỳ.

Khi kết hợp váy trắng cùng kính mát đen, vẻ nữ tính quen thuộc được cân bằng bởi nét cá tính, tạo nên diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 1.

Không chỉ giới hạn ở váy liền, sắc trắng còn xuất hiện trong nhiều thiết kế đồng bộ mang tinh thần thanh lịch. Set trắng đồng tông khi kết hợp cùng kính đen tạo phong cách quý cô sang trọng

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 2.

Chất liệu cũng là yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn trang phục. Vải tweed, vải dệt có kết cấu hoặc chất liệu đứng phom giúp bộ trang phục thêm sang trọng khi đi cùng loạt phụ kiện kính mắt, túi xách và dép xỏ ngón

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Các mẫu kính gọng vuông màu đen, có kích thước vừa phải thường dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. 

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 3.

Không chỉ xuất hiện trên chất liệu vest hay tweed cứng cáp, những set trang phục trắng trên nền vải đũi với họa tiết đục lỗ quanh trang phục tạo điểm nhấn. Kính mắt đen lúc này xuất hiện như điểm nhấn giúp tổng thể không bị đơn điệu

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Những kiểu trang phục có chi tiết nữ tính hoặc họa tiết ấn tượng thường mang đến vẻ ngoài trẻ trung và có phần ngọt ngào. Để cân bằng nét nữ tính ấy, kính mắt mèo với phần đuôi gọng hơi xếch là lựa chọn đáng cân nhắc. 

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa váy ngắn và áo blouse trắng tay phồng tạo nên diện mạo mang hơi hướng cổ điển. Phần cổ áo đính ren cùng chi tiết tay bèo làm mềm những đường nét tối giản của trang phục

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 5.

Cùng một set trang phục trắng, việc thay đổi kiểu kính cũng có thể tạo nên những hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu kính mắt mèo mang đến vẻ sắc sảo, quyến rũ thì kính phom vuông lại thể hiện tinh thần hiện đại

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Màu trắng không chỉ có một sắc thái duy nhất mà còn được thể hiện qua nhiều tông màu như trắng kem, trắng ngà, trắng sữa hay ivory. Mỗi gam màu mang đến một cảm nhận riêng, từ trẻ trung, tươi sáng đến trầm ấm và sang trọng.

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 6.

Bộ trang phục trắng kem gồm áo hai dây ren và quần shorts thoải mái. Kính mát đen dáng oval là chi tiết tương phản thú vị trên nền trang phục sáng màu

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Trang phục trắng phối kính đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách? - Ảnh 7.

Sự đa dạng về các sắc độ trang phục giúp phái đẹp có thêm lựa chọn khi xây dựng trang phục, đồng thời tạo nên những bản phối trắng - đen không bị nhàm chán

ẢNH: @VEOSBYKHANH

 

kính mát đen Kính mắt phụ kiện thời trang kính mắt mèo trang phục màu trắng phối đồ với kính mát

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