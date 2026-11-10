Trang phục trắng phối kính mát đen: Chọn kiểu dáng nào để nâng tầm phong cách?

Váy trắng vốn gắn liền với vẻ đẹp tinh khôi khi đi cùng kính mát đen lại tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác: thời thượng và phảng phất nét kiêu kỳ.
Chia sẻ bài viết
Khi kết hợp váy trắng cùng kính mát đen, vẻ nữ tính quen thuộc được cân bằng bởi nét cá tính, tạo nên diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.
Các mẫu kính gọng vuông màu đen, có kích thước vừa phải thường dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.
Những kiểu trang phục có chi tiết nữ tính hoặc họa tiết ấn tượng thường mang đến vẻ ngoài trẻ trung và có phần ngọt ngào. Để cân bằng nét nữ tính ấy, kính mắt mèo với phần đuôi gọng hơi xếch là lựa chọn đáng cân nhắc.
Màu trắng không chỉ có một sắc thái duy nhất mà còn được thể hiện qua nhiều tông màu như trắng kem, trắng ngà, trắng sữa hay ivory. Mỗi gam màu mang đến một cảm nhận riêng, từ trẻ trung, tươi sáng đến trầm ấm và sang trọng.