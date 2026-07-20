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Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/07/2026 08:00 GMT+7

Sang thu là thời điểm lý tưởng để nàng dành sự ưu tiên cho những bộ váy áo mềm mại. Nếu tơ voan mang đến cảm giác phóng khoáng, tự do thì vải lụa là bảo chứng cho vẻ đẹp kiêu kỳ, nữ tính.

Vì sao trang phục vải lụa và tơ voan là 'chân ái' cho thời trang mùa thu

Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 1.

Chọn những bản phối giao mùa sang xịn từ lụa và tơ voan, nàng đẹp từ công sở ra phố thị. Bản phối màu tím pastel dịu dàng có độ nhăn nhẹ tự nhiên của chất vải tơ nhăn, các lớp trang phục xếp chồng tạo chiều sâu thị giác kết hợp cùng chi tiết thắt nơ duyên dáng

ẢNH: IVY MODA

Tiết trời giao mùa và đặc biệt trong những ngày đầu thu thường có chút "ẩm ương" khi liên tục thay đổi - sáng lạnh, trưa nóng bức, chiều tối trở gió. Trang phục vải lụa và tơ voan đều nhẹ, thoáng mát và dễ phối thêm các lớp trang phục khác, qua đó vừa có thể giữ ấm nhẹ nhàng vừa không gây ngột ngạt, bí bách khi nắng lên.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vẻ đẹp bay bổng, lãng mạn đặc trưng từ hai loại chất liệu này. Trang phục tơ voan, lụa đều mềm rủ tự nhiên, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển nên càng trở nên hoàn hảo với tiết trời đầu thu nhiều gió.

Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 2.

Đầm lụa màu hồng pastel trong trẻo và ngọt ngào không chỉ tôn da, tôn dáng mà còn biến quý cô thành một "nàng thơ" lãng mạn, yêu kiều. Phom váy suông rộng rãi khéo che khuyết điểm, độ dài vừa khéo để tôn chiều cao vừa lịch sự dưới mọi góc nhìn; bảng màu pastel và chi tiết xẻ vai phá cách lạ mắt và còn giúp tạo hiệu ứng bất đối xứng thanh thoát cho tổng thể

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 3.

Đầm sơ mi vải tơ màu nâu be dịu dàng, lãng mạn là chân ái cho nàng công sở yêu phong cách thanh lịch, trang nhã. Với thiết kế dáng midi, nàng có thể phối cùng giày cao gót hoặc bốt cổ thấp, thêm túi da nhỏ và chuẩn bị sẵn áo cardigan mỏng cho những khi trời trở gió bất chợt

ẢNH: IVY MODA

Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 4.

Áo tơ dệt họa tiết hoa màu vàng pastel với phần tùng áo dáng bí mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà lạ mắt. Đường viền cổ, đường cắt tay áo sắc sảo tôn trọn nét mảnh mai của vóc dáng hòa quyện cùng thiết kế chân váy chữ A phối layer giúp nàng ghi dấu phong cách phóng khoáng, thảnh thơi

ẢNH: MADELEN

Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 5.

Trang phục tơ voan luôn khiến quý cô cảm thấy mát rượi, thoáng nhẹ khi chạm vào. Sắc trắng kem hoàn hảo cho mẫu đầm tiệc dáng maxi được cắt may chuẩn theo phong cách thời trang tối giản thời thượng

ẢNH: HOIVU

Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 6.
Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu- Ảnh 7.

Đầm vải tơ voan in họa tiết hoa cỏ lãng mạn với nhiều lựa chọn về phom dáng và phong cách cho nàng thỏa thích lựa chọn. Thiết kế dáng chữ A ngắn trên gối kết hợp tay bồng và xếp ly ngực áo phù hợp cho cô nàng yêu thích sự trẻ trung, hiện đại. Váy maxi cổ chữ V mở rộng khéo che khuyết điểm vòng 2 bằng lớp bèo nhún peplum đi cùng tùng váy dài thướt tha và mềm mại

ẢNH: RANDOMLIST


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