Trang phục vải lụa, tơ voan mềm nhẹ được ưu ái ngày đầu thu

Sang thu là thời điểm lý tưởng để nàng dành sự ưu tiên cho những bộ váy áo mềm mại. Nếu tơ voan mang đến cảm giác phóng khoáng, tự do thì vải lụa là bảo chứng cho vẻ đẹp kiêu kỳ, nữ tính.
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Vì sao trang phục vải lụa và tơ voan là 'chân ái' cho thời trang mùa thu
Tiết trời giao mùa và đặc biệt trong những ngày đầu thu thường có chút "ẩm ương" khi liên tục thay đổi - sáng lạnh, trưa nóng bức, chiều tối trở gió. Trang phục vải lụa và tơ voan đều nhẹ, thoáng mát và dễ phối thêm các lớp trang phục khác, qua đó vừa có thể giữ ấm nhẹ nhàng vừa không gây ngột ngạt, bí bách khi nắng lên.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vẻ đẹp bay bổng, lãng mạn đặc trưng từ hai loại chất liệu này. Trang phục tơ voan, lụa đều mềm rủ tự nhiên, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển nên càng trở nên hoàn hảo với tiết trời đầu thu nhiều gió.
Đầm vải tơ voan in họa tiết hoa cỏ lãng mạn với nhiều lựa chọn về phom dáng và phong cách cho nàng thỏa thích lựa chọn. Thiết kế dáng chữ A ngắn trên gối kết hợp tay bồng và xếp ly ngực áo phù hợp cho cô nàng yêu thích sự trẻ trung, hiện đại. Váy maxi cổ chữ V mở rộng khéo che khuyết điểm vòng 2 bằng lớp bèo nhún peplum đi cùng tùng váy dài thướt tha và mềm mại