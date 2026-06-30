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Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/06/2026 14:00 GMT+7

Chân váy xếp ly và trang phục xếp ly đều là kiểu trang phục dễ che khuyết điểm, tôn nét duyên dáng tự nhiên. Những đường gấp nếp xếp ly dịu dàng vừa mang lại vẻ ngoài cuốn hút, thời thượng vừa là tuyệt chiêu ăn gian vóc dáng.

Tự tin sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mà không cần cầu kỳ từ trang phục xếp ly

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 1.

Chân váy xếp ly "vạn năng" phối với áo nào cũng hợp. Chân váy gấp nếp dáng dài che khuyết điểm tốt cho phần hông, đùi và thân dưới, phối cùng áo vest họa tiết tông màu sáng làm nổi bật diện mạo xinh đẹp ngời sáng của nàng

ẢNH: CHICLAND

Không phải ngẫu nhiên mà trang phục xếp ly luôn chiếm trọn cảm tình của phái đẹp. Áo xếp ly, quần ống rộng xếp ly, chân váy hay đầm dáng dài khi được phối thêm các chi tiết gấp nếp đều trở nên đặc sắc, cuốn hút và tràn đầy vẻ nữ tính.

Các đường gấp nếp không chỉ giúp trang phục có độ đàn hồi nhẹ mà còn giúp cả cơ thể được "thở". Quý cô có thể phối nhiều món đồ xếp ly thành một bản phối thống nhất hoặc sử dụng một món đồ gấp nếp làm điểm nhấn cho các bản phối đi làm, đi học thường ngày.

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 2.

Áo xếp ly phối quần xếp ly tôn trọn dáng vẻ tinh tế, trang nhã của quý cô. Cặp đôi be và nâu được kết hợp hài hòa qua chi tiết dập ly mềm mại rủ nhẹ nơi bờ vai vừa khéo giấu khuyết điểm bắp tay vừa mang lại diện mạo kiêu kỳ, sang trọng cho quý cô

ẢNH: BOHEE

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 3.

Nàng thoải mái tận hưởng ngày nắng cùng set đồng bộ màu hồng pastel kết hợp áo tay ngắn và chân váy dáng dài. Chất vải tơ voan mỏng mềm nhẹ được tạo điểm nhấn bằng những bông hoa 3D trên áo cùng các đường gấp nếp dập ly tạo độ xòe bồng cho chân váy

ẢNH: DCHIC

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 4.

Khi được tiết chế, các đường gấp nếp càng cho thấy khả năng hack dáng kỳ diệu. Đầm midi cổ chữ V với phần vạt đắp khéo léo cài cắm thêm chi tiết xếp ly vừa như thu nhỏ vòng eo, vừa nhẹ nhàng tạo độ xòe thướt tha khi nàng sải bước di chuyển

ẢNH: ELISE

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 5.
Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 6.

Khả năng đàn hồi tuyệt vời từ trang phục xếp ly chính là yếu tố được các nhà mốt tận dụng. Các bản in họa tiết sẽ biến đổi hiệu ứng thị giác tùy theo vóc dáng, giúp người mặc luôn cảm thấy vừa vặn, nhẹ nhàng và tự tin khi diện váy, áo xếp ly

ẢNH: SIXDO

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 7.

Set đồ all white thanh lịch có điểm nhấn là chiếc chân váy xếp ly bản lớn dáng dài bay bổng giúp "kéo dài" đôi chân một cách tự nhiên. Khi phối cùng áo thun nhăn dập ly và giày cao gót mũi nhọn mang lại diện mạo vừa trẻ trung vừa hiện đại cho nàng dạo phố, đi làm công sở

ẢNH: SIXDO

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút- Ảnh 8.

Đầm suông dài tôn dáng mảnh mai, gây ấn tượng với sắc cam trầm ấm áp cùng điểm nhấn đặc sắc ở chi tiết dập ly ở phần tùng váy. Bản phối làm nổi bật nét kiêu kỳ, sang trọng, vừa mang đến cảm giác thoải mái để nàng xuống phố dạo chơi hay tận hưởng những chuyến hành trình mùa hạ

ẢNH: SANDY STUDIOS

Thời trang chính là cách để mọi cô gái khẳng định sự tự tin. Việc chọn lựa và kết hợp trang phục xếp ly một cách khéo léo sẽ mang lại hiệu quả tôn dáng bất ngờ, giúp nàng nâng tầm phong cách.

trang phục xếp ly chân váy xếp ly quần xếp ly Xếp ly áo xếp ly

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