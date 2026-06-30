Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút

Chân váy xếp ly và trang phục xếp ly đều là kiểu trang phục dễ che khuyết điểm, tôn nét duyên dáng tự nhiên. Những đường gấp nếp xếp ly dịu dàng vừa mang lại vẻ ngoài cuốn hút, thời thượng vừa là tuyệt chiêu ăn gian vóc dáng.
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Tự tin sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mà không cần cầu kỳ từ trang phục xếp ly
Không phải ngẫu nhiên mà trang phục xếp ly luôn chiếm trọn cảm tình của phái đẹp. Áo xếp ly, quần ống rộng xếp ly, chân váy hay đầm dáng dài khi được phối thêm các chi tiết gấp nếp đều trở nên đặc sắc, cuốn hút và tràn đầy vẻ nữ tính.
Các đường gấp nếp không chỉ giúp trang phục có độ đàn hồi nhẹ mà còn giúp cả cơ thể được "thở". Quý cô có thể phối nhiều món đồ xếp ly thành một bản phối thống nhất hoặc sử dụng một món đồ gấp nếp làm điểm nhấn cho các bản phối đi làm, đi học thường ngày.
Khả năng đàn hồi tuyệt vời từ trang phục xếp ly chính là yếu tố được các nhà mốt tận dụng. Các bản in họa tiết sẽ biến đổi hiệu ứng thị giác tùy theo vóc dáng, giúp người mặc luôn cảm thấy vừa vặn, nhẹ nhàng và tự tin khi diện váy, áo xếp ly
ẢNH: SIXDO
Thời trang chính là cách để mọi cô gái khẳng định sự tự tin. Việc chọn lựa và kết hợp trang phục xếp ly một cách khéo léo sẽ mang lại hiệu quả tôn dáng bất ngờ, giúp nàng nâng tầm phong cách.